Heidelberg: Größerer Polizeieinsatz nach Diebstahl aus Rucksack auf Neckarwiese; Festnahme mehrerer Tatverdächtiger

Heidelberg (ots) – Ein Diebstahl aus einem Rucksack auf der Neckarwiese löste am

Montagabend einen größeren Polizeieinsatz aus.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, wurde gegen 21.40 Uhr aus einer Gruppe

von mehreren jungen Männer heraus ein Laptop und ein iPad aus einem Rucksack

entwendet, der zwischen den Beachvolleyballfeldern und dem Wasserspielplatz

abgelegt war. Die Eigentümerin hatte sich in der Nähe aufgehalten, den Diebstahl

bemerkt und mit weiteren Anwesenden vier Tatverdächtige im Alter zwischen und

18-27 Jahren bis zum Eintreffen der ersten beiden Streifen festgehalten.

Mehreren tatverdächtigen Personen war unerkannt die Flucht gelungen.

Unmittelbar nach Eintreffen der Polizeikräfte wurden die Tatverdächtigen immer

aggressiver, sodass weitere Streifenwagenbesatzungen sowie Einsatzkräfte der

Sicherheitspartnerschaft zur Unterstützung hinzugerufen wurden.

Während ein 21-Jähriger, der sich gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr

setzte und in Gewahrsam genommen werden musste, wurden die drei weiteren

Verdächtigen nach Ihren Personalienfeststellungen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Da der 21-Jährigen maßgeblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm in der

Folge beim zuständigen Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Nachdem er wieder

nüchtern war, wurde er im Laufe des Dienstagvormittages wieder entlassen.

Bei einer Absuche der unmittelbaren Umgebung des Tatortes wurde die Beute

aufgefunden und der Eigentümerin zurückgegeben.

Nicht nur wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Diebstahls, sondern auch

wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs und des Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte wird gegen den 21-jährigen Mann ermittelt. Gegen seine

Komplizen, auch gegen die namentlich noch unbekannten und vom Tatort

geflüchteten Tatverdächtigen sind die Ermittlungen des Polizeireviers

Heidelberg-Nord wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Diebstahls

eingeleitet.

Heidelberg: 1. Sieben Verletzte bei Unfall mit Linienbus 2. Nachfolgeunfall: Kollision zwischen Auto und Straßenbahn; keine Verletzte

Heidelberg – Sieben Verletzte, darunter zwei Kinder, ist die Bilanz eines

Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag, kurz nach 9 Uhr, in der

Bergheimer Straße ereignete.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, war der Bus in Richtung Bismarckplatz

unterwegs, als in Höhe der Kirchstraße ein parallel zum Bus fahrender Autofahrer

von der Bergheimer Straße nach links in die Kirchstraße abbiegen wollte, den Bus

der Linie 35 übersah und dessen Spur kreuzte. Dadurch musste der Busfahrer eine

Vollbremsung hinlegen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Deshalb stürzten

mehrere Fahrgäste zu Boden und verletzten sich. Die bisherige Bilanz: sieben

Verletzte, darunter zwei Schulkinder. Alle wurden nach ihren Erstbehandlungen

zur weiteren Untersuchungen in verschiedene Kliniken gebracht. Über deren

Verletzungsgrad liegen noch keine Informationen vor. Zu einer Kollision kam es

nicht.

Gerade als diese Unfallaufnahme beendet war, kam es rund eine Stunde später zu

einem ähnlichen Verkehrsunfall an derselben Stelle. Ein Autofahrer wollte kurz

nach 10 Uhr von der Bergheimer Straße nach links in die Kirchstraße abbiegen und

übersah dabei eine in Richtung Bismarckplatz fahrende Straßenbahn. Durch die

Kollision beider Fahrzeuge entstand lediglich Blechschaden in geringer.

Verletzte waren hier nicht zu beklagen. Der Schienenverkehr in der Bergheimer

Straße in Richtung Innenstadt ist derzeit noch blockiert, dürfte aber gegen 11

Uhr wieder frei gegeben werden.

Heidelberg-Pfaffengrund: Mit Roller auf PKW aufgefahren

Heidelberg-Pfaffengrund – Am Montag kurz vor 14 Uhr kam es im Diebsweg zu

einem Auffahrunfall zwischen einer Rollerfahrerin und einem PKW. Die 58-jährige

Zweiradfahrerin bemerkte zu spät, dass ein BMW an der Ampel zur Eppelheimer

Straße anhielt und fuhr auf dessen Fahrzeugheck auf. Die Rollerfahrerin stürzte

auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Zur weiteren Abklärung wurde sie

durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der

Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Heidelberg-Süd: Unfall zwischen Radfahrer und PKW – leicht verletzt

Heidelberg-Süd – Am Montag gegen 12 Uhr befuhr ein 62-jähriger Radfahrer

die B3 von der Sickingerstraße kommend in Richtung Eichendorffstraße. Eine

62-jährige Fahrzeugführerin eines VWs fuhr von der Turnerstraße in den dortigen

Kreuzungsbereich zur B3 ein und übersah den Fahrradfahrer. Dieser stürzte zu

Boden und verletzte sich leicht. Eine weitere Behandlung im Krankenhaus war

glücklicherweise nicht erforderlich. Der Sachschaden liegt bei 1.000 Euro.

Heidelberg-Altstadt: Alkoholisiert entgegen der Einbahnstraße gefahren und Verkehrsunfall verursacht – Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt – Ein 36-jähriger Mann fuhr am Montag gegen 13 Uhr mit

seinem PKW entgegen der Fahrtrichtung in die Einbahnstraße „Graimbergweg“ ein

und kollidierte frontal mit einem Linienbus. Durch den Zusammenstoß wurden zwei

Fahrgäste im Bus leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die

Polizeibeamten bei dem 36-jährigen Audi-Fahrer eine Alkoholisierung von über 2,6

Promille fest. Außerdem befanden sich am Fahrzeug des Unfallfahrers weitere

Beschädigungen, welche nicht mit dem Unfallgeschehen in Einklang gebracht werden

konnten. Weitere Überprüfungen ergaben, dass der Mann bereits im Vorfeld in der

Klingenteichstraße einen Unfall verursacht haben dürfte. Diesbezüglich hat der

Verkehrsdienst Heidelberg die Ermittlungen aufgenommen. Dem Mann wurde im

Anschluss auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein

musste er abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und

Verkehrsunfallflucht ermittelt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von

mindestens 4.000 Euro. Zeugen, welche Hinweise, insbesondere zum Unfall in der

Klingenteichstraße, geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4111

beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.