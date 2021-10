Fahrradkontrollen im Stadtgebiet Bad Kreuznach

Bad Kreuznach

Aufgrund steigender Verkehrsunfallzahlen unter Beteiligung von Fahrradfahrer*innen wird am 13.10.2021 ab 14 Uhr durch die Polizeiinspektion Bad Kreuznach eine Kontrollstelle im Stadtgebiet von Bad Kreuznach durchgeführt. Hierbei soll ein besonderes Augenmerk auf die korrekte Nutzung von Fahrradwegen und die Verkehrssicherheit von Fahrrädern gelegt werden. An der Kontrolle wird auch das Ordnungsamt der Stadtverwaltung Bad Kreuznach teilnehmen. Weiterhin werden die Kontrollen von lokalen Vertretern des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club), sowie der Rad-AG Bad Kreuznach begleitet.

Für lokale Pressevertreter besteht ebenfalls die Möglichkeit, der Kontrollstelle beizuwohnen. Anfragen hierzu sind am Morgen des 13.10.2021 ab 08:00 Uhr telefonisch an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu richten.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit hohem Sachschaden

Kirchheimbolanden

Am Montag, dem 11.10.21 gegen 19:00 Uhr befährt ein 19 Jähriger Heranwachende die Donnersbergstraße in Kirchheimbolanden. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sowie infolge Alkoholgenusses verliert der Fahrzugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert mit einem geparkten PKW. Durch den Aufprall überschlägt sich das Fahrzeug, bleibt auf dem Dach liegen und stößt mit vier weiteren, geparkten Fahrzeugen zusammen.

Der Fahrzeugführer verletzt sich durch den Aufprall leicht. Ihm wird eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wird sichergestellt. Insgesamt entsteht ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Geschwindigkeitskontrollen

Monzingen

Am heutigen frühen Abend führte die Polizeiinspektion Kirn an der Bundesstraße 41 in der Gemarkung Kirn eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Insgesamt wurden 11 Verstöße festgestellt. In rund der Hälfte der Fälle musste ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden. In einem Fall kam es zu einem Fahrverbot. Bei erlaubten 100km/h fuhr der „Spitzenreiter“ 50 km/h zu schnell.