Einbruch in Gaststätte

Mainz-Gonsenheim (ots) – Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen

23:00 Uhr und 10:10 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in

Mainz-Gonsenheim. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch

die Gebäudefrontseite aus Richtung „Breite Straße“ gewaltsam Zugang zu den

Räumlichkeiten und durchwühlen das Interieur nach Wertgegenständen. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten sie über die Gebäuderückseite. Die

Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Spurensuche

durchgeführt. Der Sachschadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Wer sachdienliche

Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der

Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu

setzen.