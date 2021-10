Scheibe eingeschlagen – Handtasche entwendet

Osthofen (ots) – Während eines Friedhofsbesuchs stellte die spätere Geschädigte

am gestrigen Montag, gegen 11:30 Uhr, ihren Mercedes in der Straße am Kirchberg

ab. Als sie 15 Minuten später zum Auto zurückkehrte, musste die 58-jährige

Osthofenerin feststellen, dass die vordere Scheibe auf der Beifahrerseite

eingeschlagen war und die auf dem Beifahrersitz abgelegte und mit einer Jacke

verdeckte schwarze Lederhandtasche entwendet wurde. In der Tasche befand sich

ein Mobiltelefon, diverse Dokumente, Bankkarten und eine Geldbörse mit einem

niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Als möglicher Täter kommt ein etwa 20-30

Jahre alter und ca. 176cm großer Mann mit dunkler Hautfarbe in Frage. Er trug

ein gestreiftes Oberteil und hielt sich längere Zeit verdächtig in der Nähe des

Tatorts auf. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-85250 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

‚ Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld

sichtbar im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz

ausgeschlossen. Auch Ihr mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten

Sie beim Verlassen des Wagens entfernen. ‚ Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere,

Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum

Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen. ‚ Bewahren Sie

keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs

oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum ‚ Melden Sie jeden

Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im

Fahrzeug vor.