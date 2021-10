Kollisionen mit geparkten Fahrzeugen

Kaiserslautern (ots) – Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen Mann

aus dem Stadtgebiet. Der Senior steht im Verdacht, am Montagvormittag in der

Brahmsstraße beim Rangieren einen anderen Pkw beschädigt zu haben – trotzdem

verließ er den Unfallort.

Weil gerade ein Rettungswagen im Einsatz in der Einbahnstraße stand, war es für

andere Fahrzeuge nicht möglich, die Straße zu passieren. Ein Mercedes-Fahrer

versuchte trotzdem, stieß dabei aber gegen einen geparkten Pkw. Obwohl er dabei

Schaden anrichtete, fuhr der Mann weiter.

Erst als der Einsatz des Rettungsdienstes beendet war und das Fahrzeug zur Seite

gefahren wurde, fiel der Schaden an dem geparkten Pkw auf. Dank der Hinweise der

Einsatzkräfte konnte der Verursacher aber ausfindig gemacht werden. Auf den

81-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

Auch in der Kurt-Schumacher-Straße kam es zu einer Kollision mit einem geparkten

Fahrzeug. Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 54-jährige Frau gegen

Mittag mit ihrem Pkw in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. In Höhe des Hauses

Nummer 71 prallte sie mit ihrem Audi gegen einen am Straßenrand stehenden BMW

Cooper. Beide Wagen wurden dabei so stark beschädigt, dass sie nicht mehr

fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Unfallverursacherin zog

sich zudem eine Gesichtsverletzung zu.

Zu einer Unfallflucht kam es am Montagnachmittag auch in der Pirmasenser Straße.

Ein Mann aus dem Landkreis Kusel meldete der Polizei, dass er seinen Mercedes

gegen 14.05 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 80 abstellte – als er gegen 15.15 Uhr

zu seinem Wagen zurückkehrte, entdeckte er eine Beschädigung an der vorderen

Stoßstange. Vermutlich war ein anderer Autofahrer beim Ein- oder Ausparken gegen

den Mercedes gestoßen. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. |cri

Einbrecher stehlen Bargeld

Kaiserslautern (ots) – Ein Restaurant im Kniebrech ist zum Ziel von Einbrechern

geworden. Unbekannte Täter verschafften sich im zwischen Sonntag, 22:30 Uhr und

Montag 14 Uhr gewaltsam Zugang. Zwei Geldbeutel, in denen sich Bargeld befand,

nahmen sie mit. Im selben Zeitraum wurde eine Lagerhütte eines Vereins im

Kniebrech durch Unbekannte angegangen. Hier wurden zwei Holztüren eingetreten.

Entwendet wurde nichts. Ob es sich um die gleichen Täter handelt ist unklar.

Zeugen, denen in der fraglichen Nacht verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge

aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 396-2620 mit der

Kripo Kaiserslautern Kontakt aufzunehmen. |elz

Einbrüche in Keller und Privatgelände

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher sind in den vergangenen Tagen in den Keller

eines Wohnhauses in der Moltkestraße eingedrungen. Am Montag meldete eine

Anwohnerin, dass sich unbekannte Täter vermutlich am Wochenende Zugang zu dem

Kellergeschoss des Mehrfamilienhauses verschafft haben.

Gestohlen wurde ersten Überprüfungen zufolge aus dem Kellerabteil eines

Bewohners ein Fahrrad und diverse Werkzeug-Maschinen, darunter eine

Bohrmaschine, ein Akkuschrauber, ein Winkelschleifer sowie eine Schleifmaschine.

Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugenhinweise nimmt die

Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 jederzeit

entgegen.

Gesucht wird außerdem nach den Tätern, die sich in der Nacht von Sonntag auf

Montag in der Kaiserstraße Zutritt zu einem Privatgelände verschafft haben. Am

Montagvormittag stellte der Besitzer fest, dass jemand auf dem Gelände sein

Unwesen getrieben hat. Mehrere außer Betrieb gesetzte Autos, die auf dem Gelände

stehen, wurden mit Spray beschmiert und beschädigt. Außerdem brachen die Täter

die Tür zu einem Gebäude auf dem Gelände auf und stahlen daraus mehrere

Fahrzeugschlüssel. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagnachmittag, 17 Uhr, und

Montagvormittag, 10.30 Uhr. |cri

Digitale Erpressung

Kaiserslautern (ots) – Mit einem Video ist ein Mann aus dem Stadtgebiet erpresst

worden. Wie der Mann der Polizei berichtete, hatte sich die „Chat-Partnerin“ auf

einer Internetplattform als alte Bekannte ausgegeben und im Anschluss Kontakt in

einer App aufgenommen. Über diese App rief die „Chat-Partnerin“ dann über

Videotelefonie den Mann an und fertigte ein Video von ihm. Danach forderte die

Unbekannte von dem 55-Jährigen, Geld zu überweisen, ansonsten würde sie das

Video online stellen und für jeden sichtbar machen. Der Mann entschied sich

dazu, nicht auf die Erpressung einzugehen, sondern die Polizei einzuschalten.

Die Ermittlungen nach der Erpresserin laufen… Das Phänomen solcher

Erpressungen mit intimen Aufnahmen ist seit längerem bekannt und nennt sich

„Sextortion“ – zusammengesetzt aus den Wörtern „Sex“ und „Extortion“

(Erpressung). Die Experten der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und

des Bundes (ProPK) informieren darüber auf ihrer Internet-Seite

www.polizei-beratung.de ausführlich unter https://s.rlp.de/i3Kil Der beste

Schutz davor ist: Schicken Sie niemals Personen, die Sie nicht gut genug kennen,

Fotos oder Videos von sich mit intimen Aufnahmen. Und lassen Sie sich bei

Online-Chats auch nicht dazu überreden, sich vor ihrer Webcam auszuziehen. Nicht

selten nutzen Täter diese Momente, um eigene Aufzeichnungen zu fertigen und ihre

Opfer später damit zu erpressen. Und wenn Sie doch auf solche Betrüger

hereingefallen sind und bereits erpresst werden: Überweisen Sie kein Geld,

sondern melden Sie sich bei der Polizei! |elz

Gefälschte Inkasso Schreiben

Kaiserslautern (ots) – Erneut sind gefälschte Inkasso-Schreiben im Stadtgebiet

aufgetaucht (wir berichteten https://s.rlp.de/GGRT4 ). Am Montag gingen zwei

Anzeigen von Betroffenen ein, die per Post ein solches Schreiben erhalten

hatten. Alle Briefe kamen vom gleichen Absender, und in allen ging es um ein

angebliches Gewinnspiel-Abo in der Lotterie “ Deutsche Jackpot Lotto 6-49″. Alle

Empfänger der Schreiben wurden aufgefordert, ihre Abo-Beiträge in Höhe von

333,44 und 372,44 Euro zu begleichen. Beide Adressaten erkannten das Schreiben

als „Fake“ und waren sich auch sicher, kein solches Abo abgeschlossen zu haben.

Die Ermittlungen laufen…|elz

Zweirad-Fahrer wollen vor Kontrolle flüchten

Kaiserslautern/Hochspeyer (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer einer

Motocross-Maschine, der am Montagabend im Stadtgebiet negativ aufgefallen ist.

Während einer Streifenfahrt zog der Zweiradfahrer kurz nach halb 9 die

Aufmerksamkeit der Polizeibeamten auf sich, weil er im Bereich Trippstadter

Straße/Brandenburger Straße das Rotlicht an der Ampel missachtete und einfach

weiterfuhr.

Als die Streife daraufhin dem Motorrad folgte und den Fahrer einer Kontrolle

unterziehen wollte, ergriff der Unbekannte die Flucht. Bei seiner Fahrt durch

die Zollamtstraße, den Elf-Freunde-Kreisel, Barbarossastraße und

Entersweilerstraße in Richtung Waldleiningen gab der Fahrer derart Gas, dass er

Geschwindigkeiten über 100 km/h erreichte und mehrmals rote Ampeln überfuhr,

wodurch er auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdete.

Im Bereich „Hungerbrunnen“ bog die Yamaha-Geländemaschine mit dem PS-Kennzeichen

in einen Waldweg ab, den der Streifenwagen nicht nutzen konnte, so dass die

Verfolgung abgebrochen werden musste. Die Ermittlungen nach dem Fahrer laufen.

Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Motorradfahrers gefährdet

wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der

Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu melden.

Kurz nach 21 Uhr wurde eine Streife auf der B48 auf ein Mofa aufmerksam, das mit

zwei Personen besetzt und deutlich schneller in Richtung Hochspeyer unterwegs

war, als das für ein solches Gefährt zulässig ist. Der Fahrer reagierte jedoch

nicht auf die Anhaltesignale, stattdessen ergriff er die Flucht, fuhr mit etwa

60 km/h in Richtung Elmstein davon und bog in einen Feldweg parallel zur

Bundesstraße ab. Auch hier ignorierte er weiter die polizeilichen Signale und

setzte seine Fahrt über den unbefestigten Waldweg fort.

Eine Streife nahm den Roller an anderer Stelle wieder auf, setzte sich vor ihn

und konnte ihn zum Anhalten bringen. Während Polizeibeamte die Sozia schon

festhalten konnten, startete der Fahrer erneut einen Fluchtversuch, er konnte

aber schließlich auch gestoppt werden.

Der 18-jährige Mann aus dem Landkreis räumte ein, Cannabis und Alkohol

konsumiert zu haben. Betäubungsmittel und ein sogenannter „Grinder“ wurden bei

ihm gefunden. Außerdem gab er zu, dass sein Mofa 60 km/h erreicht (statt der

zulässigen 25).

Der junge Mann musste zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Der Roller

wurde vorläufig sichergestellt.

Auf den 18-Jährigen kommt ein Strafverfahren zu. Gegen ihn wird nicht nur wegen

der Flucht vor der Polizei ermittelt, sondern auch wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr, Besitz/Erwerb von Cannabis sowie

Erlöschen der Betriebserlaubnis durch die technische Manipulation am Mofa. |cri

Altkleidercontainer in Brand gesetzt

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Unbekannte haben in der Kinderlehre in

Enkenbach-Alsenborn einen Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Ein Zeuge

meldete den Brand am Montagabend gegen 21:55 Uhr. Die Feuerwehr konnte den

Container löschen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die

Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |elz

Bei Kontrolle Drogen sichergestellt

Kaiserslautern (ots) – Ein E-Scooter-Fahrer hat in der Nacht zu Dienstag die

Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die Beamten stoppten den

Roller gegen 0 Uhr in der Karl-Marx-Straße und unterzogen den Fahrer einer

Kontrolle. Der 20-Jährige gab zu Drogen bei sich zu haben, und händigte den

Beamten ein Tütchen mit Marihuana aus. Er erklärte sich mit der ersatzlosen

Vernichtung des Betäubungsmittels einverstanden. Dennoch wird gegen ihn wegen

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Ein freiwillig

durchgeführter Urintest verlief negativ, weshalb er mit dem E-Scooter seinen

weiteren Weg antreten durfte. |elz