Frankfurt-Bockenheim: Vielseitige Verkehrskontrolle

Frankfurt (ots) – (ro) Gestern Abend (11. Oktober 2021) hat die Frankfurter

Polizei im Bereich der Theodor-Heuss-Allee eine Verkehrskontrolle durchgeführt

und dabei ein breites Aufgabenspektrum abgedeckt.

Ab 22:50 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten auf der Theodor-Heuss-Allee in

Höhe der Emil-Sulzbach-Straße Kontrollen durch, um die Sicherheit im

Straßenverkehr weiter zu erhöhen. Dabei wurde ein besonderes Augenmerk auf die

Überprüfung der Funktionsfähigkeit von Beleuchtungseinrichtungen an Fahrzeugen

gelegt. In einigen Fällen wurden hierbei Mängel festgestellt, die nun behoben

werden müssen. Bei einem Autofahrer ergab sich zudem der Verdacht auf den

vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln. Nach der Durchführung einer

Blutentnahme wurde der 59-jährige Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Darüber

hinaus bewiesen die Beamtinnen und Beamten bei einem Fahrradfahrer auf einem

Damenrad das richtige Gespür: Bei dem bereits polizeibekannten 44-jährigen Mann

wurden ein aufgebrochenes Fahrradschloss sowie diverses Aufbruchwerkzeug

aufgefunden. Die Gegenstände sowie auch das Fahrrad selbst wurden

sichergestellt. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der

44-Jährige wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls

dauern an.

Die Polizei sucht nunmehr nach der rechtmäßigen Eigentümerin des braunen

Damenrads der Marke „BTWIN“. Diese wird gebeten, sich telefonisch unter der

Rufnummer 069/755-11300 beim 13. Polizeirevier zu melden.

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Die Frankfurter Polizei wird auch in Zukunft Kontrollen durchführen, um die

Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu erhöhen.

Frankfurt-Sachsenhausen: Frau verstirbt nach Wohnungsbrand – Kriminalpolizei ermittelt

Frankfurt (ots) – (em) In der Nacht von Sonntag (10.10.2021) auf Montag

(11.10.2021) kam es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand. Eine

38-jährige Frau erlag ihren Verletzungen und verstarb.

Gegen 23.50 Uhr wurde ein Brand in der Mörfelder Landstraße gemeldet. Kurz

darauf traf die Feuerwehr vor Ort ein. In der Wohnung im 5. Obergeschoss, in der

das Feuer ausgebrochen war, befand sich die 38-jährige Mieterin, welche durch

Einsatzkräfte der Feuerwehr sofort ins Freie gebracht wurde. Trotz unmittelbar

eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb sie noch vor Ort. Auch ihr Hund

konnte nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden. Es wurden keine weiteren

Personen verletzt.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, konnten die nicht vom Brand

betroffenen Wohnungen wieder betreten werden.

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun bezüglich der Brandursache.

Aufgrund erster Erkenntnisse ist von einer fahrlässigen Brandstiftung

auszugehen. Der finanzielle Schaden wird derzeit auf mehrere hunderttausend Euro

geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Gallus: Festnahme eines weiteren Tatverdächtigen – Bezug zur Meldung Nr. 1231 „Tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen“ vom 11.10.2021

Frankfurt (ots) – (em) Wie den Medien bekannt ist, kam es am Sonntagabend

(10.10.2021) zwischen mehreren Männern zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Im

Rahmen dessen hatten zwei Personen, 26 und 27 Jahre alt, Stichverletzungen

erlitten. Gestern Nachmittag nahm die Frankfurter Kriminalpolizei einen weiteren

Tatverdächtigen fest.

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen gelang es der Frankfurter Kriminalpolizei

gestern Nachmittag einen weiteren Tatverdächtigen, 23 Jahre alt, festzunehmen.

Er wurde gemeinsam mit den anderen beiden mutmaßlichen Tätern, jeweils 22 Jahre

alt, gestern dem Haftrichter vorgeführt, welcher für alle drei Männer die

Untersuchungshaft anordnete.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags dauern an.

HINWEIS: Die Pressemitteilung vom 11.10.2021 kann unter

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5043558 abgerufen werden.

Frankfurt-Innenstadt: Indoor-Plantage in Wohnung sichergestellt

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte des 1. Reviers haben am Montagabend, den

11. Oktober 2021, einen 46 Jahre alten Mann festgenommen, nachdem sie in dessen

Wohnung eine Indoorplantage mit Hanfpflanzen sowie entsprechendes Equipment

sicherstellen konnten.

Zuvor informierte ein besorgter Bewohner des in der Bleichstraße gelegenen

Mehrfamilienhauses seinen Vermieter. Er hatte schon seit längerer Zeit seinen

Nachbarn nicht mehr gesehen. Verständigte Polizeibeamte trafen zwar in der

Wohnung nicht auf den Wohnungsnehmer, stießen jedoch auf eine für den Anbau von

Drogen genutzte Indoorplantage mit zwei Hanfpflanzen. Den Cannabis-Fund mit

zugehörigem Equipment stellten sie sicher. Als kurze Zeit später noch der

„vermisste“ 46-jährige Nachbar an der Wohnung eintraf, ließen die Beamten die

Handschellen klicken. Der Mann hatte außerdem noch einen Joint einstecken.

Zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen musste der 46-Jährige die

Beamten mit auf eine Polizeiwache begleiten. Im Anschluss wurde er wieder

entlassen.

Randalierer leistet Widerstand – Festnahme durch Bundespolizei

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots) – Am Montag, den 11. Oktober 2021 nahmen Beamte der

Bundespolizei gegen 20:15 Uhr einen 33-Jährigen im Hauptbahnhof Frankfurt am

Main fest.

Der Mann beschädigte in der Toilettenanlage einen Toilettendeckel, schrie

lautstark herum und verletzte sich mehrfach selbst durch Schlagen seines Kopfes

gegen die Wand.

Beim Verbringen in die Bundespolizeiwache sperrte sich der 33-Jährige zudem

gegen die Maßnahme. In der Wache versuchte sich der Mann fortwährend selbst zu

verletzten, spuckte nach den Beamten und schrie weiterhin lautstark herum. Nach

eigenen Aussagen konsumierte der Mann Betäubungsmittel.

Ein angeforderter Arzt entschied auf Einweisung des Mannes in ein Krankenhaus.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte sowie wegen Sachbeschädigung eingeleitet.