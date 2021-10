Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Unbekannter belästigte Frau – Offenbach / Bürgel

(fg) Die Polizei sucht einen Unbekannten, der sich am Montagabend in der Offenbacher Straße im dortigen Mainuferpark gegenüber einer Frau entblößte. Die 44-jährige Offenbacherin saß um 21.40 Uhr telefonierend auf einem Stein und blickte in Richtung Mainufer, als der Mann direkt neben ihr auftauchte und begann an seinem Glied zu hantieren. Kurz darauf machte sich der etwa 1,75 Meter große Mann von schlanker Statur davon. Er hatte helle lockige Haare und war 35 bis 45 Jahre alt. Er trug eine dunkle Jacke und eine Jeanshose. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können oder den Vorfall möglicherweise beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Hakenkreuz in Autolack gekratzt – Obertshausen/Hausen

(as) Unbekannte zerkratzten am Sonntagabend gegen 21 Uhr in der Von-Behring-Straße die Motorhaube eines schwarzen VW Touran. Möglicherweise hängt ein vorangegangener Streit gegen 20 Uhr zwischen einem unbekannten vermummten Mann und der Ehefrau des geschädigten Fahrzeughalters mit der Sachbeschädigung zusammen. Die Polizei bittet telefonisch unter 069 8098-1234 um Zeugenhinweise. Vielleicht ist der Mann schon einmal aufgefallen oder jemandem bekannt.

In der Warteschlange angefahren – Polizei sucht Zeugen – Neu-Isenburg

(ar) Ein bislang unbekannter blonder Mann fuhr am Samstagnachmittag, gegen 15.10 Uhr, einen 38-Jährigen auf einem Parkplatz in der Friedhofstraße 72 an. Der Neu-Isenburger stand in einer Warteschlange eines Restaurants, als ein Audi A3 beim Ausparken gegen sein rechtes Bein fuhr und eine Prellung am Knie verursachte. Der Fahrer des grauen Fahrzeugs bemerkte offensichtlich den Unfall, da eine kurze Kommunikation durch die geschlossene Scheibe stattfand. Allerdings nutze der Fahrer mit OF-Kennzeichen einen kurzen Moment, als ein herbeieilender Zeuge seine Hilfe anbot, um vom Unfallort zu verschwinden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Zeugensuche nach Unfallflucht in der Rathenaustraße – Rodgau / Jügesheim

(fg) Offenbar beim Vorbeifahren verursachter ein unbekannter Fahrzeugführer am Montagvormittag in der Rathenaustraße einen Schaden von rund 800 Euro und machte sich anschließend aus dem Staub. Der 43 Jahre alte Eigentümer hatte seinen blauen VW Passat um 9 Uhr in Höhe der Hausnummer 9 abgestellt. Als er gegen 10.20 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er Schäden am vorderen Scheinwerfer der Fahrerseite sowie am Kotflügel fest. Die Polizei Heusenstamm bittet Zeugen der Unfallflucht, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Hochwertiges Werkzeug gestohlen – Bad Soden-Salmünster

(fg) Auf hochwertiges Werkzeug hatten es Unbekannte abgesehen, die am Wochenende fünf Fahrzeuge einer Firma für Bauelemente in der Straße „Am Palmusacker“ aufgebrochen hatten. In der Zeit zwischen Samstagabend, 19 Uhr und Montagmorgen, 5.30 Uhr, kletterten die Eindringlinge offenbar über ein verschlossenes Tor auf das Gelände und machten sich anschließend an fünf geparkten Kastenwagen zu schaffen. Offenbar nutzten die Diebe einen Winkelschleifer, um Löcher in die Heckklappe zu schneiden und anschließend die Werkzeuge herauszunehmen. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren tausend Euro flohen die Unbekannten im Anschluss womöglich über die Autobahn 66, welche sich in unmittelbarer Nähe des Firmengeländes befindet. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.