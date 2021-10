Ludwigshafen: Stadtnotizen 11.10.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Finale Auszugs-Arbeiten aus dem Rathaus laufen auf Hochtouren

Ausweichquartiere für die noch verbliebenen Bereiche der Stadtverwaltung Ludwigshafen im Rathausturm sind gefunden. Aktuell laufen die vorbereitenden Umzugs-Maßnahmen in der ehemaligen Kreissparkasse in der Bismarckstraße 25 (weitere Adressen des gleichen Objektes Berliner Platz 2, Dammstraße 2) und in dem Bürohaus Lu-teco 1 im Donnersbergweg 2 auf Hochtouren. Damit rückt die finale Schließung des Rathauses sowie des Rathaus-Centers immer näher. Der endgültige Auszug aller Mitarbeiter soll in den ersten Wochen von 2022 abgeschlossen sein.

Für die Räume im Lu-teco 1 wurde der Mietvertrag bereits in den ersten Oktobertagen 2021 unterschrieben. Damit steht dem Auszug der Bereiche IT-Dienste und IT-Service und Gebäudewirtschaft nichts mehr im Wege. Die Umbaumaßnahmen des neuen Standorts sollen bis Ende 2021 abgeschlossen sein, sodass der Umzug aller Voraussicht Anfang 2022 stattfinden kann. Der Bürgerservice, das Standesamt, die Poststelle und das Druckzentrum sollen hingegen schon im Dezember in die ehemalige Kreissparkasse in der Bismarckstraße umziehen. Die Umbaumaßnahmen vor Ort sind in vollem Gange. Der Vermieter ist aktuell dabei, die Räume nach den Bedarfen der Bereiche herzurichten. Sofern trotz schwieriger Lage auf dem Baustoffmarkt alle Gewerke ihre Arbeiten fertigstellen können, ist die Übergabe der Räume an die Stadt Ende November vorgesehen. Dann kann der Umzug starten.

Rund um den Jahreswechsel soll das Rathaus dann planmäßig komplett geräumt werden. Dann sind alle städtische Mitarbeiter an neuen Standorten untergebracht. Der

Stadtrat hatte in seiner Sondersitzung am 21. September 2020 dem Abriss des Rathauses und des Rathaus-Centers zugestimmt und den Weg frei gemacht für eine optimierte Streckenführung der geplanten Stadtstraße. Aufgrund erheblicher Mängel in der Brandschutz- und Gebäudetechnik des im Jahr 1979 erbauten Rathausturms war die Betriebssicherheit nicht mehr gewährleistet. Mitarbeiter aus den Etagen 6 bis 15 hatten das Rathaus deshalb bereits Ende 2016 verlassen. Die Büros vom Keller bis zum fünften Stockwerk konnten geöffnet bleiben, da hier keine sicherheitsrelevanten Bedenken bestehen. Zusätzlich zu den vorhandenen Sicherheitstreppenräumen gibt es hier alternative Rettungswege.

Im Sommer waren bereits die Mitarbeiter aus den Bereichen Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtkasse in für Bürger gut erreichbare Ausweichquartiere umgezogen. Der Bereich Stadtplanung ist seit Mai im 3. und 4. Obergeschoss des Gebäudes in der Halbergstraße 1 angesiedelt. Die Bauaufsicht bezog das Erdgeschoss, das erste und zweite Obergeschoss. Die Stadtkasse lenkt ihre Geschicke hingegen seit Juni aus dem TWL-Verwaltungsgebäude in der Bismarckstraße 63. Zur besseren Orientierung wird es auch diesmal wieder Handflyer und Aushänge zu den neuen Standorten geben. Mit Schließung des Rathaus-Centers zum Jahreswechsel werden sich die Laufwege für Passanten verändern. Die Stadtverwaltung wird rechtzeitig über die neuen Wege und Einkaufsmöglichkeiten zur Nahversorgung im Quartier informieren und setzt dabei auf ein umfangreiches Kommunikationskonzept.

Auch das Projektteam, dass den Abriss von Rathaus und -center koordiniert, hat die Arbeit bereits aufgenommen. Nachdem der Rathausturm auf Schadstoffe untersucht wird, folgen in den ersten Wochen 2022 weitere Erkundungsbohrungen, Baustoffbohrungen und vorbereitende Maßnahmen zum Abriss im Bereich der Einkaufsmall. Das durch ihren Abriss freiwerdende und unmittelbar an die Straße angrenzende Areal ermöglicht eine sanfte Verschwenkung der geplanten, ebenerdigen Stadtstraße – der Helmut-Kohl-Allee. Die Verschwenkung bringt gleich mehrere Vorteile mit sich: Bauzeiten könnten entzerrt und – als wesentliches Kriterium – Bauabläufe deutlich vereinfacht werden. In der Folge wird auch die Verkehrsbelastung spürbar reduziert. Zudem kann diese Variante wirtschaftlicher gebaut werden, da bestimmte Kostenfaktoren entfallen würden.

VHS-Onlinekurs: Macarons selber machen

Macarons eignen sich für jede Kaffeetafel, als süßes Fingerfood oder hübsch verpackt zum Verschenken. Die Dozentin Manuela Bonelli zeigt am Samstag, 23. Oktober 2021, von 15 bis 19 Uhr in einem Onlinekurs der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen, wie man das bunte französische Kultgebäck selbst herstellt. Außerdem verrät sie einige Tipps und Tricks, denn die Herstellung von Macarons hat ihre Tücken. Die Dozentin befindet sich zum Kurszeitpunkt in ihrer eigenen Küche und überträgt den Kurs von dort in einen geschützten virtuellen Seminarraum der Lernplattform „vhs.cloud“. Die Gebühr beträgt 29 Euro, die Zutaten kaufen die Teilnehmer zuvor selbst ein (die Liste wird im Online-Seminarraum veröffentlicht). Anmeldungen nimmt die VHS unter der Telefonnummer 0621 504-2238 entgegen oder online auf www.vhs-lu.de.

Kabarett „Die ZWEIfler“ in der Stadtbibliothek

Zu einem Abend mit dem Kabarett „Die ZWEIfler“ lädt die Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, am Freitag, 22. Oktober 2021 um 19.30 Uhr ein. Michael Angierski und Elmar Thüner befassen sich in ihrem 41. Programm „Wird schon wieder“ mit dem Unterschied zwischen Beruhigung und Betäubung und zeigen, dass nicht selten eher Grund zur Beunruhigung besteht. Sie schauen aus bisweilen überraschender Perspektive auf die Entwicklungen unserer Gesellschaft und sezieren sie mit dem scharfen Skalpell der Satire, manchmal auch mit dem elegant geschwungenen Vorschlaghammer, und frönen dabei ihrer Lust an Wortwitz und Sprachakrobatik. Und nachdem ihr letztes Programm „dank“ Corona praktisch im Verborgenen stattgefunden hat, findet sich manch nach wie vor aktueller Teil daraus auch hier wieder. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 504-2605 oder auf www.ideenw3rk.de. Für alle Präsenz-Veranstaltungen der Stadtbibliothek gelten die jeweils aktuellen Regelungen und Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung. Die Kontaktdaten müssen erfasst, ein Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden.

Die Anzahl der teilnehmenden Personen ist auf 30 begrenzt.

Kulinarische Reise nach Peru mit der VHS

Das internationale Ansehen der peruanischen Küche ist in den vergangenen Jahren enorm gewachsen. Im Jahr 2019 wurde Peru zum achten Mal bei den World Travel Awards zum „besten kulinarischen Ziel der Welt“ gekürt. Peru verfügt dank der Biodiversität der Anden, dem Amazonasgebiet und den 200 Meilen Pazifisches Meer über eine sehr vielfältige Küche. In einem Abendkurs an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen am Mittwoch, 27. Oktober 2021, von 18.30 bis 21.30 Uhr mit Diana Janet Riveros Beteta erhalten Interessierte einen Einblick in die abwechslungsreiche Küche der verschiedenen Regionen Perus. Im praktischen Teil erlernen sie die Zubereitung verschiedener typischer Speisen nach traditionellen Rezepten. Enden wird der Kurs mit dem peruanischen Nachtisch „Pie de Limon“, begleitet von einem „Pisco Sour“, dem peruanischen Nationalgetränk.

Der Kurs kostet 23 Euro pro Person plus Lebensmittelkosten von 20 Euro, die direkt an die Kursleitung bezahlt werden.

Anmeldungen nimmt die VHS unter 0621 504-2238 entgegen oder online auf www.vhs-lu.de.

„Hilfe beim Helfen“: Kostenfreie Schulungsreihe der VHS für Angehörige von Demenzkranken

Eine Schulungsreihe für Angehörige von Demenzkranken und ehrenamtlichen Helfer*innen startet am Mittwoch, 27. Oktober 2021, um 16 Uhr in der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen. Eine Demenzerkrankung stellt Betroffene und ihre Angehörigen vor große Aufgaben in der alltäglichen Lebensgestaltung. Während der Schulungsreihe erlernen Teilnehmer den Umgang mit der Krankheit und erfahren einiges über Hilfsangebote. Der Kurs ist eine Kooperation der VHS mit der Barmer Krankenkasse und der Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz.