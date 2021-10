Rheinland-Pfalz: ORGELwochen im Kultursommer Kompass Europa „Nordlichter“ – Abschlusskonzert mit Live-Stream am 16. und 17. Oktober 2021

Deidesheim / Lahnstein – Zwei Konzerte am kommenden Wochenende beenden die diesjährigen ORGELwochen im Kultursommer Rheinland-Pfalz: In Deidesheim in der Pfalz lädt Lukas Euler am Samstag, 16.10.2021, zu einer musikalischen Europareise ein, und Ulrik Spang-Hanssen aus Aarhus, Dänemark, stellt in Lahnstein am Sonntag, 17.10., die Musik seiner Heimat vor. Das Abschlusskonzert aus der Johanniskirche wird zusätzlich per Live-Stream übertragen.

Die erst im Jahr 2013 eingeweihte Winterhalter-Orgel ist in klanglicher und optischer Hinsicht ein großer Gewinn für die Lahnsteiner Johanniskirche, die zu den bedeutendsten romanischen Kirchen am Mittelrhein gezählt werden darf und direkt am Zusammenfluss von Lahn und Rhein liegt. Ursprünglich sollte Morten Bunk aus Ribe (DK) das Konzert spielen. Er musste absagen, aber die Veranstalter konnten seinen Landsmann Ulrik Spang-Hanssen kurzfristig für das Konzert gewinnen. Spang-Hanssen ist Professor für Orgel am Det Jyske Musikkonservatorium in Aarhus und hat für das Konzert ein spannendes Programm mit Werken aus seiner dänischen Heimat und den angrenzenden nordischen Ländern im Gepäck. So erklingen am Sonntag, 17. Oktober, ab 16 Uhr u.a. Werke von D. Buxtehude, E. Grieg, H. Matthison-Hansen und J.P.E. Hartmann. Das Konzert kann auch per YouTube genossen werden.

Der junge Organist Lukas Euler gewann 2020 den in Deidesheim ins Leben gerufenen Virtuellen Orgelwettbewerb mit eindeutigem Jury-Votum. Er stammt aus Neustadt an der Weinstraße und ist zurzeit Assistenz-Organist an der Thomaskirche in Leipzig. Euler interpretiert das Kultursommermotto Kompass Europa „Nordlichter“ weiter und lädt am Samstag, 16. Oktober, 18.00 Uhr in der Kirche St. Ulrich gleich zu einer Europareise ein. Neben dem deutsch-dänischen Komponisten Nikolaus Bruhns stehen auch Werke von Juan Cabanilles, Louis Marchand, Jan Pieterszoon Sweelinck, Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy auf dem Programm.

Samstag 16.10. 18.00 Uhr | Deidesheim, St. Ulrich

Lukas Euler, Leipzig (D)

Von Valencia bis Leipzig – eine musikalische Europareise

Info: Tel. 0171 / 64 65 187; www.deidesheimer-musikherbst.de

Sonntag 17.10. 16.00 Uhr | Lahnstein, Johanniskirche

Ulrik Spang-Hanssen, Aarhus (DK)

Eine musikalische Reise nach Dänemark

Info: Tel. 02621 / 62 89 80; www.pfarrei-stmartin.de

Live-Stream:

Die ORGELwochen im Kultursommer Rheinland-Pfalz

Im „Jahr der Orgel“ finden vom 20. August bis 17. Oktober wieder die ORGELwochen im Kultursommer statt. 16 Konzerte im ganzen Land! In diesem Jahr blitzen erneut „Nordlichter“ auf, sei es, weil die Interpretinnen und Interpreten aus den nordischen europäischen Nachbarländern zu uns kommen oder weil die Musik von nordischen Komponistinnen und Komponisten stammt.

30 Jahre Kultursommer, das bedeutet auch 30 Jahre Orgelmusik im Kultursommer. Die ORGELwochen im Kultursommer Rheinland-Pfalz laden alljährlich Musikerinnen und Musiker aus aller Welt ein, um an den hervorragenden Instrumenten in unserem Land zu konzertieren. Zum Kultursommer-Motto „Nordlichter“ wirft die Konzertreihe einen Blick auf die spannende Musiktradition Skandinaviens, Islands und des Baltikums. Drei Konzerte werden zusätzlich per Live-Stream übertragen und können zeitgleich zuhause genossen werden.

„ORGELwochen“ ist eine Konzertreihe des Kultursommers Rheinland-Pfalz mit seinen Veranstaltungs- Partnern vor Ort. Alle Konzerte stehen unter dem Vorbehalt der jeweils regional geltenden Veranstaltungs- Bedingungen. Bitte informieren Sie sich vorher bei dem jeweiligen Veranstalter, ob das Konzert stattfindet.

Infos unter www.orgel.kultursommer.de.