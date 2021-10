Verletzter Fußgänger

Schifferstadt (ots) – Eine 51-jährige PKW-Fahrerin befuhr am Sonntagmittag 10.10.2021 gegen 12:30 Uhr, die Salierstraße in Richtung der Einmündung zur Rehhofstraße. An der Einmündung bog die Fahrerin nach links in die Rehhofstraße ab und stieß mit einem die Fahrbahn querenden 60-jährigen Jogger zusammen.

Der 60-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf, sowie eine Verletzung an der Hand. Durch den Rettungsdienst wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht.

Verkehrsüberwachung durch die Polizei

Altrip (ots) – Im Zeitraum vom 10.10.2021 (23:30 Uhr) bis 11.10.2021 (01:00 Uhr) haben Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Bezirksstraße eine Kontrollstelle eingerichtet.

Bei etwa 40 kontrollierten Fahrzeugen wurden Mängel wegen mangelhafter Beleuchtung, fehlender Warnweste/Verbandskasten und nicht mitgeführtem Führerschein festgestellt und geahndet.

Unfall mit verletzter Radfahrerin

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Eine 44-jährige PKW-Fahrerin befuhr am gestrigen Mittag, gegen 14:20 Uhr, die Straße “Am Rathausplatz” in Richtung Ludwigshafener Straße. Hierbei überquerte eine 87-jährige Radfahrerin die Fahrbahn und stieß mit der bevorrechtigten PKW-Fahrerin zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzte die 87-Jährige und verletzte sich am Schlüsselbein.

Betrunkene Radfahrerin

Mutterstadt (ots) – Im Rahmen einer Sachverhaltsaufnahme in der Neustadter Straße fiel den Polizeibeamten am Sonntagabend 10.10.2021 gegen 20:00 Uhr, eine betrunkene Radfahrerin auf. Die 43-Jährige wirkte bereits deutlich alkoholisiert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille.

Hierauf musste die Frau die Beamten zwecks der Durchführung einer Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Die Führerscheinstelle wurde hierüber in Kenntnis gesetzt. Gegen die 43-Jährige wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Verkehrsunfall auf der B9 nach Diskobesuch

Römerberg (ots) – Am Sonntag 10.10.2021 um 06:33 Uhr befuhr eine 24-jährige Frau aus Hessen mit ihrem PKW Peugeot die B9 in Richtung Ludwigshafen und wurde dabei von ihrer 21-jährigen Beifahrerin aus Ludwigshafen begleitet. Der Peugeot kam zwischen Schwegenheim und Römerberg ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab und überfuhr im Grünstreifen einen Busch, wonach er sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Dabei zog sich die Fahrerin Prellungen an Knien und Rücken sowie ein Trauma der Halswirbelsäule zu. Die Beifahrerin klagte über Kopfschmerzen. Beide Damen wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht.

Am Peugeot entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Weiterhin entstanden Flurschäden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei der Fahrerin ein Atemalkoholwert von 1,24 Promille festgestellt. Daher wurde ihr im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und ihr Führerschein beschlagnahmt. Es stellte sich heraus, dass die beiden Damen vor dem Unfall gemeinsam eine Disko besucht hatten.