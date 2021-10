Nach Parkverstoß Politessen beleidigt

Speyer (ots) – Bereits am 16.09.2021 gegen 13 Uhr parkte ein 46-jähriger Mann aus Speyer in der Fuchsweiherstraße mit seinem PKW auf einem Bewohnerparkplatz und wurde von zwei Mitarbeiterinnen der Straßenverkehrsbehörde aufgefordert, umzuparken. Der Fahrer parkte um und stellte seinen PKW anschließend auf einen öffentlichen Parkplatz, ohne einen Parkschein zu lösen. Stattdessen legte er seine Parkscheibe aus.

Bei Verwarnung hinsichtlich dieses zweiten Parkverstoßes beleidigte der 46-Jährige die Politessen in einem sexualisierten Kontext, forderte sie in aggressiver Weise auf, sich zu entfernen und spuckte auf den Boden. Der Vorfall wurde der Polizei erst mehrere Wochen später bekannt. Gegen den 46-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Stark alkoholisierter Mann verursacht Verkehrsunfall

Speyer (ots) – Am Sonntag 10.10.2021 um 15:32 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Baden-Württemberg mit seinem PKW den Eselsdamm in Fahrtrichtung der Straße Am Heringsee. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von rechts aus der Schiffergasse kommenden PKW eines 26-jährigen Speyerers. Dabei kollidierten beide Fahrzeuge. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am PKW des 47-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Es liefen Betriebsstoffe aus und er war nicht mehr fahrbereit, sodass er abgeschleppt werden musste. Durch ein Fachunternehmen wurde die Fahrbahn gereinigt. Am PKW des 26-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim 47-Jährigen wahr. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 2,39 Promille. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Fahrraddieb in flagranti erwischt – Eigentümer gesucht

Speyer (ots) – Am Freitag 08.10.2021 um 11:25 Uhr versuchte ein 29-jähriger Mann aus Speyer am Hauptbahnhof, mittels eines Schneidwerkzeugs das Schloss eines Damenfahrrads zu durchtrennen. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet und brach sein Vorhaben ab. Durch die hinzugerufene Polizeistreife konnte er kurze Zeit später auf der Flucht in Tatortnähe festgestellt werden.

Er stand erkennbar unter dem Einfluss berauschender Mittel und wurde zur Überprüfung eines akuten Behandlungsbedarfs dem Rettungsdienst vorgestellt. Da kein Behandlungsbedarf bestand, wurde der 29-Jährige bis zur Nüchternheit in polizeilichen Gewahrsam genommen. Bei seiner Durchsuchung wurde ein Schneidwerkzeug sowie weiteres Werkzeug festgestellt. Am Schloss des betreffenden schwarzen Damenfahrrads der Marke BBF waren Aufbruchspuren vorhanden.

Die Eigentümerin oder der Eigentümer des abgebildeten Fahrrads wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter 06232/137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruch in Gaststätte

Speyer (ots) – Am Sonntag10.10.2021 um gegen 16.20 Uhr wurde durch die Pächterin einer Gaststätte in der Albert-Einstein-Straße festgestellt, dass ein Fenster eingeschlagen und im Gebäude mehrere Türen aufgehebelt waren. Im Inneren wurde ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Daraus wurde Bargeld und Zigaretten von bislang unbekanntem Wert entwendet.

Bei der Tat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Tat dürfte sich nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand am vergangenen Wochenende zwischen Freitag und Sonntag ereignet haben. Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Speyer (ots) Am Samstag 09.10.2021 gegen 12:40 Uhr fuhr eine 58-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen mit ihrem PKW vom Parkplatz eines Supermarktes in der Auestraße in den fließenden Verkehr ein. Zeitgleich befuhr eine 53-jährige Frau aus dem Landkreis Germersheim mit ihrem Fahrrad den Radweg in Richtung Franz-Kirrmeier-Straße und verhielt sich dadurch ordnungswidrig, da sie den Radweg auf der anderen Seite hätte benutzen müssen.

Der anfahrende PKW kollidierte mit dem Fahrrad, wobei sich die 53-Jährige leicht schmerzende Beinverletzungen zuzog, die durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Am PKW entstand Schaden am Frontstoßfänger in Höhe von ca. 800 Euro. Am Fahrrad wurde der Vorderreifen verbogen, wodurch ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro entstand.

Kontrollstellen der Polizei am Wochenende

Speyer (ots) – Am Freitag 08.10.2021 wurde der Schulweg an der Zeppelinschule vor Schulbeginn polizeilich überwacht. Dabei wurde ein Verkehrsteilnehmer verwarnt, welcher sein Kind im PKW nicht vorschriftsmäßig gesichert hatte.

Weiterhin wurden am 08.10. in der Zeit von 9:30 Uhr bis 12:15 Uhr Kontrollstellen in der Auestraße und der Geibstraße eingerichtet. Dabei wurden 30 Fahrzeuge kontrolliert. In sieben Fällen wurden Bußgeldverfahren wegen unerlaubter Bedienung eines Mobiltelefons während der Fahrt eingeleitet. Acht Verkehrsteilnehmer waren nicht angegurtet, in einem Fall wurden Beleuchtungsmängel festgestellt und in neun Fällen wurden Mängelberichte wegen fehlender Warnwesten, Verbandskästen oder nicht mitgeführter Dokumente ausgestellt.

Schließlich wurde am 10.10.2021 zwischen 23 Uhr und 23:45 Uhr in der Wormser Landstraße eine Kontrollstelle eingerichtet. Dort wurden etwa 20 PKW kontrolliert. Hierbei fehlten bei 4 PKW die Verbandskästen, bei einem PKW wurde das Warndreieck nicht mitgeführt und bei einem PKW wurden Beleuchtungsmängel festgestellt.

Die Verkehrsteilnehmer müssen nun innerhalb einer Frist nachweisen, dass die Mängel behoben wurden.