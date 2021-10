Korbach: Die Polizei-News

Holzstapel brennen – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Korbach (ots) – Am vergangenen Sonntag kam es im Dienstbezirk der Polizeistation Bad Arolsen zu 2 Bränden an geschichtet gelagertem Langholz. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.100 Euro. Die Brandorte liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Das frühzeitige entdecken der Brände durch Passanten, verhinderte eine Ausbreitung.

Es kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei den Feuern um Brandstiftung handelte. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, insbesondere zu verdächtigen Personen im Bereich des Neu-Bericher Friedhofs oder im Bereich des Waldstücks um den “Markusstein” bei Helsen im Tatzeitraum, Sonntag 10.10.2021 von 12-17 Uhr, bitte an die Polizeistation in Bad Arolsen Tel.: 05621-97990 oder an jede andere Polizeidienststelle.

500 Liter Diesel aus LKW abgezapft – Verdächtiges Fahrzeug beobachtet

Burgwald-Bottendorf (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten Unbekannte 500 Liter Diesel und einen Akku-Reiniger aus einem Lkw im Wickersdorfer Ring in Bottendorf.

Der Fahrer hatte seinen Lkw am Sonntagabend abgestellt und wollte am Montagmorgen losfahren. Dabei musste er feststellen, dass Unbekannte den kompletten Treibstoff, 500 Liter Diesel, abgezapft hatten. Außerdem entwendeten sie aus einer Staukiste einen Akku-Reiniger und Reinigungsmittel. Im Zusammenhang mit dem Diebstahl könnte ein weißer Transporter mit Gießener Kennzeichen (GI-??) stehen.

Die Polizeistation Frankenberg sucht Zeugen. Wer in der Nacht zu Montag in Bottendorf verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, insbesondere auch zu einem weißen Transporter mit GI-Kennzeichen, oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 06451-7203-0, zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen