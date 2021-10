Aus Hosenbund gefallene Waffe verängstigt Rummelplatz-Besucher

Kassel-Unterneustadt (ots) – Die Besucher auf dem Festplatz Schwanenwiese hatten die Sicherheitsmitarbeiter am Samstag 09.10.2021 gegen 19:45 Uhr über eine heruntergefallene Waffe informiert. Wie sie berichteten, waren rund ein Dutzend verängstigter Gäste sofort weggelaufen, da die Pistole den Anschein einer echten Schusswaffe machte.

Die anwesenden Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hielten einen 17-jährigen Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizisten stellten die täuschend echt aussehende Softair-Waffe sicher.

Der Jugendliche aus Bad Emstal gab gegenüber den Polizisten des Reviers Ost reumütig an, dass ihm die versteckt mitgeführte Softair-Waffe aus Versehen aus dem Hosenbund gefallen war und er niemanden bedrohen wollte. Die Polizisten nahmen den 17-Jährigen mit auf das Revier, wo er von seinen Eltern abgeholt wurde.

Er muss sich nun wegen Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Straßenraub in der Ysenburgstraße

Kassel-Wesertor (ots) – Ein Straßenraub in der Kasseler Ysenburgstraße, nahe der Gartenstraße, der sich am Samstagabend 09.10.2021 ereignete, beschäftigt derzeit die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. 2 Männer hatten dort von einem 20-Jährigen unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe seiner Wertsachen gefordert. Dabei erbeuteten die Räuber das Handy des Opfers.

Wie der 20-Jährige aus Kassel bei seiner Anzeigenerstattung in der Nacht beim Kriminaldauerdienst (KDD) schilderte, war es am Samstagabend nach Einbruch der Dunkelheit zu dem Raub gekommen. An die genaue Uhrzeit konnte sich der deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse stehende Mann nicht mehr erinnern.

Nach seiner Schilderung waren ihm auf dem Gehweg die beiden Täter entgegengekommen, die ihn zunächst angesprochen und dann in die Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses gedrängt hatten. Nachdem sie das Messer gezückt hatten, leerte das Opfer seine Taschen, in denen er nur das Handy, aber kein Geld hatte. Daraufhin nahmen die Räuber ihm das Mobiltelefon ab und flüchteten in Richtung Weserspitze.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Ca. 30 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, dunkle Hautfarbe, schwarzer Dreitagebart, trug eine braune Jacke und eine schwarze Hose.

Täter 2: Ca. 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, normale Statur, trug einen Trainingsanzug mit einer blauen Jacke und einer schwarzen Hose, südländisches Erscheinungsbild.

Zeugen, die am Samstagabend in der Zeit zwischen 19 und 22 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben oder den Ermittlern des K 35 Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Dachstuhlbrand – Feuer vermutlich fahrlässig verursacht

Kassel-Nordshausen (ots) – Zu einem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses kam es Sonntagmittag 10.10.2021 in Nordshausen. Ein 44-jähriger Bewohner des Hauses hatte sich bei Löschversuchen Verbrennungen an den Händen zugezogen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an dem Haus, das weiterhin bewohnbar ist, beläuft sich nach ersten Schätzungen der Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo auf rund 70.000 Euro.

Eingegangen war die Meldung über den Dachstuhlbrand in der Straße “Gänseweide” bei Feuerwehr und Polizei gegen 12:30 Uhr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen. Die ersten Ermittlungen der Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) ergaben, dass der Brand vermutlich fahrlässig bei Abdichtungsarbeiten mit einem Bunsenbrenner verursacht wurde.

Die sofort eingeleiteten Löschversuche des Bewohners verliefen erfolglos, sodass sich das Feuer im weiteren Verlauf auf den gesamten Dachstuhl ausgebreitet hatte. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann ausgeschlossen werden.

Schwarzen VW Passat angefahren und geflüchtet

Kassel-Oberzwehren (ots) – Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich am vergangenen Donnerstag 07.10.2021 in der Zeit zwischen 8:00 und 11:30 Uhr in Kassel-Oberzwehren ereignete. Eine Frau aus Habichtswald hatte in diesem Zeitraum ihren schwarzen VW Passat direkt vor der Bank in der Altenbaunaer Straße 111 geparkt.

Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug entdeckte sie den Unfallschaden im hinteren Bereich an der linken Fahrzeugseite. Vom Verursacher des Schadens in Höhe von rund 3.000 Euro, der vermutlich beim Ein- oder Ausfahren auf den dortigen Kundenparkplatz gegen den abgestellten Pkw gestoßen war, fehlte jedoch jede Spur.

Wer den Unfall beobachtet hat oder den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Kasseler Polizei unter

Tel. 0561-9100.

Baumaschinen und Werkzeug aus Containern gestohlen

Baunatal (ots) – Bislang unbekannte Einbrecher haben am Wochenende auf einer Baustelle in Baunatal-Altenbauna ihr Unwesen getrieben. Sie öffneten auf noch nicht abschließend bekannte Weise drei verschlossene Baucontainer, aus denen sie Baumaschinen und Werkzeug im Gesamtwert von rund 30.000 Euro stahlen. Die Kasseler Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, hatte sich die Tat auf der Baustelle in der Dachsbergstraße, gegenüber “An der Trift”, in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 13:00 Uhr, und dem heutigen Montagmorgen, 07:15 Uhr, ereignet. Wann genau in diesem Zeitraum der Einbruch stattgefunden hat, ist noch unklar. Bei der Beute der Täter handelt es sich nach ersten Feststellungen um verschiedene Trennschleifer, Akkubohrmaschinen, Motorsägen, Lasergeräte sowie weitere Kleingeräte und Werkzeug. Es ist davon auszugehen, dass die Einbrecher zum Abtransport des Diebesguts ein Fahrzeug genutzt haben.

Zeugen, die am Wochenende verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Baustelle gemacht haben oder den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die Täter sowie ein genutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

