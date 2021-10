Warnmeldung – Trickdieb unterwegs

Mainz – Aktuell kommt es im Stadtgebiet vermehrt zum Auftreten eines oder

mehrerer Trickdiebe. Ein bislang unbekannter männlicher Täter spricht

vornehmlich ältere Menschen an und fragt, ob man ihm Geld wechseln könne. Häufig

wird vorgegeben man bräuchte das Geld für einen Parkscheinautomaten,

Einkaufswagen oder ähnliches. Während das jeweilige potentielle Opfer das

Portemonnaie öffnet, verwickelt der Täter die Opfer in Gespräche, lenkt sie ab

und versucht so unbemerkt Bargeld aus dem Portemonnaie zu stehlen. Teilweise

sind die Diebe so dreist, dass sie mit dem Opfer zusammen in das Portemonnaie

greifen. Für die Opfer sieht es so aus, als würde nur im Kleingeldfach nach den

richtigen Münzen gesucht. Auch hier wird nebenbei zu den großen Scheinen

gegriffen und das Opfer so gezielt abgelenkt, dass dieses den Verlust oft erst

später bemerkt. In den letzten Tagen waren im gesamten Stadtgebiet verschiedene

ähnlich gelagerte Fälle zu verzeichnen, bei denen die Personenbeschreibung des

Trickdiebes jeweils übereinstimmte.

Das letzte polizeilich bekannte Auftreten des Täters war am Montagmittag gegen

11:40 Uhr im Bereich der Uni-Klinik. Hier erlangte der Täter mit der

beschriebenen Masche aus dem Portemonnaie eines älteren Herrn, einen mittleren

dreistelligen Bargeldbetrag. Der Täter verließ das Gelände der Klinik in

unbekannte Richtung. Der Trickdieb wurde von den Opfern wie folgt beschrieben:

Westeuropäisches Erscheinungsbild

Deutsche Sprache ohne Akzent

ca. 30 Jahre alt

ca.175cm groß

Schmale Statur

Kurze dunkle Haare

Dunkle Bekleidung

keinen Bart

schwarze Tasche mitgeführt

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Versuchen Sie, sich das Aussehen der Täter zu merken.

Sind Sie Opfer eines Trickbetruges geworden, verständigen Sie

umgehend die Polizei über den Notruf 110.

umgehend die Polizei über den Notruf 110. Sie können die Polizei auch bei versuchtem Trickbetrug über den

Notruf 110 verständigen, in einem solchen Fall ist das kein

Missbrauch der Notfallrufnummer.

Notruf 110 verständigen, in einem solchen Fall ist das kein Missbrauch der Notfallrufnummer. Schämen Sie sich nicht!

Unfall unter Alkohol und ohne Führerschein

Mainz – Für zwei junge Autofahrer begann der Sonntagmorgen mit

Strafanzeigen und ohne Führerschein. Gegen 05:36 Uhr wollte ein 31-Jähriger aus

Wiesbaden, mit seinem BMW vom Parkplatz einer Diskothek auf die Fahrbahn der

Mombacher Straße einbiegen. Ein 23-jähriger Budenheimer befuhr zu diesem

Zeitpunkt mit seinem Opel die Mombacher Straße und wollte auf den Parkplatz

auffahren. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge und es entstand

Sachschaden. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass

beide Fahrer Alkohol getrunken hatten und zudem der 23-jährige Budenheimer

bereits vor dem Unfall schon nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis

war. Gegen beide Fahrer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Spiegel abgetreten, Täterin gestellt

Mainz-Neustadt – Nach einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw im

Barbarossaring, konnte am Freitagmorgen die Täterin gestellt werden. Aufmerksame

Zeugen meldeten gegen 08:00 Uhr, dass eine Frau den Außenspiegel eines Fahrzeugs

abgetreten habe und in Richtung Bismarckplatz geflüchtet sei. Von einer

Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 2, konnte die von den Zeugen

beschriebene Frau an einer Straßenbahnhaltestelle gesichtet und kontrolliert

werden. Die 37-jährige Frau versuchte im Laufe der Kontrolle gegen die

eingesetzte Polizeibeamtin und den Polizeibeamten zu schlagen und biss dem

Beamten in den Arm. Der Frau mussten Handschellen angelegt werden. Im weiteren

Verlauf der Kontrolle stellten die Polizeibeamten weitere

Verhaltensauffälligkeiten bei der 37-Jährigen fest, weshalb sie im Anschluss in

eine Klinik eingeliefert wurde.

Einbruch in Restaurant- Zeugenaufruf

Mainz-Bleichenviertel – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der

Mainzer Innenstadt zu einem Einbruch in ein Restaurant in der

Schießgartenstraße. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich

durch die Fenster im rückwärtigen Gebäudebereich Zutritt zu den Räumlichkeiten

des Restaurants. Dort entwendeten sie u.a. den Tresor des Geschäftes. Der

Schaden wird derzeit auf einen mittleren dreistelligen Bereich geschätzt. Die

Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche

Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der

Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu

setzen.

Ungewöhnlicher Schlafplatz

Mainz – Der Polizei Mainz wurde am Sonntagnacht um 02:15 Uhr durch

Verkehrsteilnehmer eine offensichtlich schlafende Person auf der Fahrbahn der

Saarstraße gemeldet. Der alkoholisierte 22-jährige aus dem Kreis Mainz-Bingen

wurde bereits vor Eintreffen der Beamten durch die Passanten geweckt und verließ

seinen ungewöhnlichen Schlafplatz. Gegenüber der Polizei bestritt er zuvor auf

der Straße gelegen zu haben. Nachdem keine Gesundheitsbeeinträchtigung

festgestellt wurde konnte der junge Mann vor Ort aus den Maßnahmen entlassen,

die sichere Heimfahrt wurde organisiert.

Einbruch in Restaurant- Zeugenaufruf

Mainz-Bleichenviertel – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der

Mainzer Innenstadt zu einem Einbruch in ein Restaurant in der

Schießgartenstraße. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich

durch die Fenster im rückwärtigen Gebäudebereich Zutritt zu den Räumlichkeiten

des Restaurants. Dort entwendeten sie u.a. den Tresor des Geschäftes. Der

Schaden wird derzeit auf einen mittleren dreistelligen Bereich geschätzt. Die

Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mainz-Innenstadt, gewalttätiger Streifzug durch Mainz, insgesamt mindestens drei Personen verletzt, mehrere Passanten ua. rassistisch beleidigt.

Mainz-Innenstadt – Am Freitagabend, den 08.10.2021 gegen 20:00 Uhr, kam es

im Mainzer Stadtgebiet zu mehreren Straftaten mit Verletzten durch einen

33-jährigen Mann aus Wiesbaden. Der oben genannte befand sich zunächst mit einem

Bekannten in einem Restaurant in der Mainzer Innenstadt. Bereits hier verhielt

sich der 33-Jährige auffällig aggressiv. Von Zeugen als „offensichtlich

streitsuchend“ beschrieben, äußerte der Mann aus Wiesbaden mehrfach

Beleidigungen gegenüber anwesenden Restaurantbesuchern. Von einem der Gäste

darauf angesprochen, warf der nunmehr Beschuldigte ein Glas in Richtung des

Mannes, welches eine 15-Jährige am Hinterkopf traf und diese verletzte. Da

mehrere Zeugen die Mainzer Polizei verständigten, verließ der Aggressor samt

Bekannten das Lokal fluchtartig, ohne seine Rechnung zu begleichen. Ein

57-jähriger Angestellter des Restaurants, der die beiden Männer daraufhin zu Fuß

verfolgte, wurde von dem 33-jährigen Wiesbadner wenig später am Kopf gepackt und

gegen einen Metallmülleimer gestoßen. Aufgrund der daraus resultierenden

Verletzungen musste der 57-Jährige in einem Mainzer Krankenhaus bandelt werden.

Circa eine Stunde später wird der Mainzer Polizei erneut ein

Körperverletzungsdelikt im Mainzer Stadtgebiet, in einer Spielothek im Bereich

der Großen Bleiche gemeldet. Dort schlug er einer 26-jährigen Angestellten sowie

einem 28-Jährigen Gast der Spielothek ins Gesicht und beschädigte mehrere

Einrichtungsgegenstände. Gegen 01:27 Uhr konnte der 33-jährige Beschuldigte

letztendlich im Bereich der Binger Straße durch mehrere Streifen des Mainzer

Altstadtrevieres angetroffen, kontrolliert und festgenommen werden. Kurz vor der

Kontrolle beleidigte der Daueraggressor einen 16-jährigen aus Ostafrika

stammenden jungen Mann rassistisch, der laut eigenen Angaben einen Übergriff des

Wiesbadeners auf einen Wohnsitzlosen durch beherzte Ansprache verhinderte. Auch

bei der Festnahme beleidigte der 33-Jährige Beschuldigte die eingesetzten

Beamt:innen. Gegen ihn werden nun mehrere Strafverfahren ua. wegen gefährlicher

Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung aufgenommen.

LKW-Abfahrtskontrollen

A 61/Rheinhessen – Bei Abfahrtskontrollen auf der Tank- und Rastanlage

Wonnegau-Ost sowie auf den Parkplätzen Steingewann und Sitzborn kontrollierten

Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim entlang der A 61 am Abend des

10.10.2021 die Verkehrstüchtigkeit von LKW-Fahrern, die sich gerade für die

Abfahrt zum Ende des Wochenendfahrverbots richteten. Es wurden dabei 58 LKW

kontrolliert. In fünf Fällen mussten LKW stehen bleiben, da die Fahrer zu hohe

Alkoholwerte aufwiesen. Die höchsten festgestellten Werte langen bei

Atemalkoholkonzentrationen von ca. 1,42, 1,55 und 1,94 Promille.

Deutlich zu schnell durch Baustelle gefahren

A 61/Daxweiler – Deutlich zu schnell war ein 23-Jähriger, der mit seinem

PKW am 9.10.2021 gegen 19:30 Uhr auf der A 61 die Baustelle zwischen Rheinböllen

und dem Rasthof Hunsrück durchfuhr. Eine Zivilstreife der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim stellte bei erlaubten 60 km/h eine Geschwindigkeitsüberschreitung

um 45 km/h fest. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde dem 23-Jährigen

sein Verstoß vorgehalten. Er räumte ein zu schnell gewesen zu sein. Da er aus

dem Ausland stammte, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe der zu

erwartenden Geldbuße hinterlegen.

Vollsperrung der A63 nach Verkehrsunfall mit mehreren Leichtverletzten

Ingelheim/ A63 Nieder- Olm – Am 09.10.2021 gegen 17:54 Uhr kam es auf der

BAB63 in Fahrtrichtung Mainz in Höhe der Anschlussstelle Nieder- Olm nach einem

fehlerhaften Überholvorgang zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei

wurden neben dem 44-jährigen Unfallverursacher aus Rheinhessen auch alle drei

weiteren Pkw- Insassen des Verursacherfahrzeugs sowie die 82- jährige Pkw-

Fahrerin des anderen am Unfall beteiligten Pkw leicht verletzt. Die Verletzten

wurden von den alarmierten Rettungskräften, die mit straken Kräften vor Ort

waren (u.a. wurde auch der Rettungshubschrauber eingesetzt), zur weiteren

Untersuchung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Beide unfallbeteiligten

Pkw blieben nach der Kollision stark beschädigt teils quer auf der Fahrbahn

stehen und es liefen Betriebsflüssigkeiten aus. Es entstand ein größeres

Trümmerfeld, so dass es zur Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Mainz kam. Die

Fahrbahn musste anschließend durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr und die

Autobahnmeisterei Heidesheim gereinigt werden. Die Vollsperrung zur

Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung dauerte bis ca. 19:15 Uhr, gegen 19:45

Uhr wurde die Fahrbahn vollends wieder freigegeben. Durch das mäßige

Verkehrsaufkommen staute sich der Verkehr auf „nur“ ca. 2 Kilometer Länge und

wurde kurzzeitig an der Anschlussstelle Saulheim abgeleitet. Die beiden

unfallbeteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. Den 44-jährigen

Unfallverursacher erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger

Körperverletzung.

Bingen – mehrere Versammlungen in der Innenstadt

Mainz – Am heutigen Samstagnachmittag fanden mehrere Versammlungen in der

Binger Innenstadt statt. Die Partei „NPD“ und eine „Kameradschaft Rheinhessen“

meldeten eine Versammlung für den Zeitraum von 15:00 bis 22:00 Uhr an. Bereits

um 14:00 Uhr fand eine Versammlung als Gegenprotest statt. Diese bewegte sich in

Form eines Aufzugs vom Binger Stadtbahnhof zum Fruchtmarkt und löste sich gegen

18:20 Uhr auf.

Die Versammlungsteilnehmer dieses Aufzugs verteilten sich im Anschluss an diese

Versammlung in der Innenstadt. Im Bereich der Rheinstraße versuchten Personen

eine Absperrung der Aufzugsstrecke der „NPD“ zu überwinden und mussten durch

Einsatzkräfte der Polizei davon abgehalten werden. In diesem Zusammenhang kam es

auch zu Widerstandshandlungen, die strafrechtlich verfolgt werden. Eine Person

wurde zu einem späteren Zeitpunkt, nach dem erneuten Versuch eine Absperrung zu

überwinden, kurzzeitig, zur Durchsetzung eines Platzverweises, in Gewahrsam

genommen.

Gegen 16:05 Uhr startete der Aufzug der „NPD“ und wurde auf seinem Weg mehrfach

durch Gegenprotestierende blockiert. Diese Blockaden werden strafrechtlich

geprüft. Die Polizei gewährleistete mit starken Einsatzkräften die

Versammlungsfreiheit des Aufzugs teilweise über Ausweichstrecken. Gegen 17:00

Uhr stockte der Aufzug der „NPD“ im Bereich „Vorstadt“ und wurde nach einer

längeren Unterbrechung über die Hafenstraße fortgeführt, um dort im Bereich des

Stadtbahnhofs vom Anmelder gegen 18:42 Uhr beendet zu werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern war anlässlich der Versammlungslagen

mit starken Einsatzkräfte in den Bahnhöfen in und um Bingen präsent. Die

Beamtinnen und Beamten trennten hierbei strikt die Versammlungsteilnehmer und

ermöglichten eine reibungslose An- und Abreise zu Versammlungsort in Bingen.

Hierbei kam es im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion

Kaiserslautern zu keinen Vorkommnissen.

Sachbeschädigung

Bingen

Gensingen, Friedhofstraße, 09.10., 21:00 Uhr – 10.10., 11:50 Uhr. Durch die Ortsgemeinde wurde eine Sachbeschädigung auf dem Friedhof gemeldet. Hierbei wurden u.a. zwei Mauern, eine Sitzbank und der Toilettenlichtschalter beschädigt. Die Polizei bittet auch hier um Hinweise von Zeugen.

Einbruchdiebstahl

Bingen

Bingen, 10.10., Am Kreuzbach, 01:00-03:00 Uhr. In der Nacht von Samstag auf Sonntag stieg ein Unbekannter über einen Maschendrahtzaun und verschaffte sich so Zutritt zu einer Kleingartenanlage. Er riss die Türe eines Gartenhauses aus der Verankerung und hielt sich hier eine Weile auf: er durchwühlte alles, verspeiste Lebensmittel und rauchte Zigaretten. Zudem entwendete er zwei Bosch-Werkzeugkoffer sowie zwei Ferngläser. Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise!

Rollerdiebstahl – Zeugen gesucht

Oppenheim

Am Sonntagmorgen, dem 10.10., gegen 00:20 Uhr fiel einem aufmerksamen Fußgänger in der Straße „Am Gutleuthaus“ in Oppenheim eine Gruppe von vier Männern auf, als diese einen vor dem Haus abgestellten Roller genommen und weggeschoben haben. Der Zeuge verständigte den Eigentümer und beide verfolgten die Männer zu Fuß in Richtung Wormser Straße. Am Ortsrand ließen die Personen den Roller zurück und konnten unerkannt in den angrenzenden Wingert flüchten. Anschließende Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg. Durch die Täter wurde augenscheinlich versucht, das Fahrzeug kurzzuschließen. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. Die Männer trugen schwarze Kleidung, zwei von ihnen hatten einen Rucksack aufgesetzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Flucht

Oppenheim

Im Zeitraum vom 08.10. (Fr), 22 Uhr – 09.10. (Sa), 15 Uhr, kam es im Kautzbrunnenweg in Oppenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher geflüchtet ist. Hierbei wurde ein weißer Mitsubishi Lancer, der an der Straße abgestellt war, an der hinteren Stoßstange beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Bingen

In der Nacht vom 07.10.2021 gegen 21:00 Uhr auf den 08.10.2021 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf Höhe des Kirschgartens 13 in Bingen. Ein bislang noch unbekannter Unfallverursacher streifte hierbei im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten VW Bus mit BIN-Kennzeichen. Hierbei wurden am Fahrzeug der Geschädigten der linke Außenspiegel abgerissen und die Fahrerseite bis auf Höhe der Hinterräder verkratzt. Am Unfallort zurück blieb ein Außenspiegel des vermutlichen Unfallverursachers. Dieser ist einem Fahrzeug der Marke Mercedes zuzuordnen. Der genaue Fahrzeugtyp wird derzeit ermittelt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Bingen unter 06721/9050 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Münster-Sarmsheim

Im Zeitraum vom 06.10.2021 18:00 Uhr bis zum 08.10.2021 15:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf Höhe der Rheinstraße 171 in Münster-Sarmsheim. In dieser Zeit streifte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den am Straßenrand in einer Parkbucht abgestellten PKW des Geschädigten (BMW 1er mit MZ-Kennzeichen). Hierbei wurde der linke Außenspiegel am geparkten Fahrzeug beschädigt. Die Polizei Bingen bittet um Zeugenhinweise unter der 06721/9050.