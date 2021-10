Randalierer beschädigen Haustür

Zwei bislang unbekannte Täter randalierten in den frühen Morgenstunden des 10.10. am Obermarkt. Die beiden Männer traten gegen 04:00 Uhr gegen dort abgestellte Fahrräder und flüchteten, als sie von Anwohnern angesprochen wurden. Kurze Zeit später kamen sie zurück und traten gegen die Eingangstür eines Mehrparteienhauses. Dabei zerbrach die Verglasung der Tür und es entstand ein Schaden von 250 Euro. Anschließend flüchteten die beiden Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall zwischen Worms-Pfeddersheim und Wiesoppenheim

Am 08.10.2021 um 18:54 Uhr kam er auf der K3 zwischen Worms-Pfeddersheim und Worms-Wiesoppenheim zu einem Verkehrsunfall.

Eine 55-jährige Wormserin stand mit ihrem BMW in einem Feldweg an der K3 und wollte wieder auf die Landstraße fahren. Dabei übersah sie den Mercedes-Transporter eines 60-jährigen Wormsers, der den BMW gerade von links passierte.

Es kam zur Kollision bei der die BMW-Fahrerin und ein 10-jähriges Mädchen, welches in dem Transporter mitgefahren ist, verletzt wurden.

Die K3 war zeitweise für den Verkehr gesperrt.

Verkehrsunfall in der Mainzer Straße

Am 08.10.2021 ereignete sich gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Mainzer Straße in Worms auf Höhe des dortigen NETTO-Marktes.

Zwei Pkw kollidierten dort, als ein 31-jähriger Bechtheimer mit seinem Mercedes vom NETTO-Parkplatz auf die Mainzer Straße einbiegen wollte. Die 71-jährige Fahrerin eines Toyota befuhr zu diesem Zeitpunkt die Mainzer Straße, als der 31-jährige auf die Straße fuhr. Dabei übersah er die 71-jährige und es kam zur Kollision.

Die Fahrerin des Toyota wurde bei der Kollision schwer verletzt.

Während der Unfallaufnahme war die Mainzer Straße in diesem Bereich teilweise gesperrt. Es kam zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.