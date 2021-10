Betrüger geben sich als Enkel oder Polizist aus

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Mehrere Betrugsversuche mit dem

sogenannten Enkeltrick, oder der Masche sich als Polizeibeamter auszugeben,

wurden der Kaiserslauterer Polizei in den letzten drei Tagen gemeldet. In den

meisten Fällen erzählten die Täter die Geschichte, dass sie der Enkel, oder die

Enkelin der Angerufenen seien und einen Unfall verursacht haben, bei dem

Menschen ums Leben kamen. Um nicht ins Gefängnis zu kommen, werde eine Kaution

fällig. Des Weiteren wurde mehrfach versucht, sich als falscher Polizeibeamter

auszugeben, um so an Kontodaten zu gelangen. Die Polizei weist nochmals darauf

hin, dass Sie auf keine telefonische Geldforderung eingehen und niemals Geld,

Wertsachen, oder sonstige sensible Daten an Fremde übergeben sollen.

Vergewissern Sie sich, durch einen Rückruf bei ihren „echten“ Angehörigen –

indem Sie die Rufnummer selbst wählen, ohne die Rückruftaste zu drücken. Im

Zweifel verständigen sie die Polizei. |pvd

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Waldleiningen (ots) – Am gestrigen Samstagnachmittag ereignete sich gegen 14:00

Uhr auf der Bundesstraße 48 bei Waldleiningen ein Verkehrsunfall, bei dem sich

eine Motorradfahrerin schwerste Verletzungen zuzog. Die 42-jährige Frau aus

Baden-Württemberg war als Fahrschülerin zusammen mit ihrem Fahrlehrer auf der

Bundestraße von Hochspeyer kommend in Richtung Waldleiningen unterwegs. Am Ende

einer Fahrbahnverschwenkung verlor sie aus bislang nicht bekannten Gründen die

Kontrolle über ihr Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den

Straßengraben und prallte schließlich gegen einen Baum. Die 42-Jährige wurde mit

einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Homburg geflogen. Während der

Unfallaufnahme sicherten Angehörige der Feuerwehren Waldleiningen, Enkenbach und

Hochspeyer die Unfallstelle ab. |pvd

Nach einem schweren Verkehrsunfall sucht die Polizei einen schwarzen PKW

Kaiserslautern (ots) – Am späten Sonntagnachmittag gegen 17:45 Uhr ereignete

sich in der Brandenburger Straße in Höhe der dortigen Tankstelle ein

folgenschwerer Verkehrsunfall. Aus bislang nicht bekannter Ursache kam ein

junger Mann in einer Linkskurve mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und prallte

gegen einen Baum. Um ihn und seine Beifahrerin aus dem Fahrzeug zu bergen musste

die Feuerwehr schweres Gerät zum Einsatz bringen. Beide wurden mit schwersten

lebensbedrohlichen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht, wofür auch

ein Rettungshubschrauber eingesetzt wurde. Zur Aufklärung des Unfallhergangs

suchen die Ermittler nun einen hochmotorisierten schwarzen PKW, der sich nach

Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit von der Unfallstelle entfernt hat.

Sie erhoffen sich von dem Fahrer oder der Fahrerin Informationen zum

Unfallablauf, wobei zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen auch nicht

ausgeschlossen werden kann, dass der PKW in den Unfall verwickelt war. Wem ist

zum Unfallzeitpunkt in diesem Bereich ein solcher PKW aufgefallen, der ggfls.

mit überhöhter Geschwindigkeit oder sonst auffälliger Fahrweise unterwegs war?

Wer kann darüber hinaus Angaben zum Fahrzeugmodell oder gar zum Kennzeichen des

PKWs machen?

Die Brandenburger Straße war während den Bergungsmaßnahmen zeitweise komplett

gesperrt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt

die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter 0631 369-2250 oder

pikaiserslautern2@polizei.rlp.de entgegen. |PvD

Ins Gesicht geschlagen – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Samstagmorgen in

der Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs waren und eine Beobachtung gemacht

haben. Hier soll es gegen 5:40 Uhr in Höhe des dortigen Nachtclubs zu einer

Körperverletzung gekommen sein.

Nach Angaben des Opfers – einem 29-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet – war er

vor dem Nachtclub, als ihm ein unbekannter Mann unvermittelt und ohne Vorwarnung

mehrfach mit der Faust ins Gesicht und an den Kopf schlug. Der 29-Jährige erlitt

mehrere Prellungen und Schwellungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht mehr ausfindig

gemacht werden. Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 1,70

bis 1,80 Meter groß, zwischen 18 und 25 Jahre alt, kurze dunkelblonde Haare. Er

trug ein dunkelblaues Hemd und eine auffällige dicke Goldkette am Hals.

Der vermeintliche Schläger war in Begleitung eines weiteren Mannes. Dieser wurde

als ebenfalls etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, zwischen 18 und 25 Jahre alt

beschrieben. Seine ebenfalls blonden Haare trug er zu einem kurzen Zopf. Er

hatte ein weißes T-Shirt an.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise auf den Täter

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 – 2250 bei

der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |elz

Kennzeichen gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich in der Forellenstraße an einem Pkw zu

schaffen gemacht. Abgesehen hatten sie es ausschließlich auf die beiden

Kennzeichenschilder eines geparkten Ford Fiesta. Gestohlen wurde das Kennzeichen

mit der Ortskennung WI (für die Stadt Wiesbaden) in der Zeit zwischen Samstag,

19 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen, die in dieser

Zeit in der Forellenstraße aufgefallen sind, nimmt die Polizeiinspektion 2

jederzeit unter 0631 369-2250 entgegen. |elz

Verdacht auf illegales Rennen – Zeugen gesucht

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Am Samstagabend hat sich auf der

Landstraße 369 in Richtung Mackenbach ein Unfall mit zwei Fahrzeugen ereignete.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen befuhren ein 22-jähriger Fahrer eines Nissan

Skyline und eine 25-jährige Fahrerin eines Lotus Elise die Straße gegen 23:30

Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit. Am Kreisel in Höhe des Forsthauses verloren

beide Fahrer die Kontrolle über ihre Pkws. Der 22-Jährige überfuhr die

Verkehrsinsel und riss das dortige Richtungsschild aus der Verankerung. Er kam

hinter dem Kreisel mit der Front in Richtung Kreisel zum Stehen. Die 25-Jährige

musste vermutlich wegen dem Unfall des 22-Jährigen scharf bremsen und riss sich

an den Randsteinen beide Reifen auf. Danach stieß sie gegen einen Richtungspfeil

und riss diesen aus der Verankerung. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Bei den beiden Fahrern, fiel den

eintreffenden Beamten ein leichter Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab

0,48 und 1,04 Promille. Beiden wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt

Blutproben entnommen. Die Führerscheine und Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die

Polizei ermittelt gegen beide Fahrer wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Ein illegales Autorennen könnte dem Unfall vorausgegangen sein. Deshalb sucht

die Polizei Zeugen des Unfalls. Wer war am Samstagabend auf der Landstraße

unterwegs und hat gegen 23:30 Uhr den Unfall oder die vorausgegangenen

Fahrmanöver beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |elz

Einbrecher durchwühlen Firmenräume

Kaiserslautern (ots) – Firmenräume in der Mainzer Straße waren in der Nacht von

Samstag auf Sonntag das Ziel von Einbrechern. Als Mitarbeiter von ihrem

Außeneinsatz im Nachtdienst in ihre Büros zurückkehrten, stellten sie fest, dass

in der Zwischenzeit ungebetene Besucher alles durchwühlt hatten. Schränke,

Spinde, Bürotische und Behältnisse waren geöffnet und durchsucht worden.

Teilweise hatten die Täter Türen mit Gewalt geöffnet und dabei beschädigt.

Ersten Überprüfungen zufolge stahlen die Eindringlinge Arbeitskleidung mit

Firmenlogo, mehrere Handys, ein Laptop, einen PC, einen Fahrzeugschlüssel sowie

eine Tankkarte. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Zeugen, denen in der fraglichen Nacht zwischen 22.30 und 5.30 Uhr etwas

Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

/ 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Angebranntes Essen löst Rauchmelder aus

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines angebrannten Essens sind am Sonntagmorgen

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei in die Straße Am Zimmermannskreuz

ausgerückt. Ein Rauchmelder in der Wohnung einer 20-Jährigen gab gegen 6 Uhr

Alarm. Erst nach mehrmaligem Klingeln, öffnete die Frau die Tür. Die 20-Jährige

war eingeschlafen und hatte dabei die Pizza im Backofen vergessen. Die Wehrleute

durchlüfteten die stark verqualmte Wohnung. Die Frau blieb unverletzt, ein

Sachschaden ist nicht entstanden. |elz

Betrunken und aggressiv

Kaiserslautern (ots) – Ein 34-jähriger Mann hat sich am Sonntagmorgen in der

Marktstraße mit der Polizei angelegt. Vorausgegangen war eine Kontrolle des

Mannes, da er sichtlich alkoholisiert an seinem Fahrrad stand. Von den

Polizeibeamten angesprochen, wurde der 34-Jährige sofort ausfallend und lies

wüste Beleidigungen los. Er versuchte zu fliehen und schrie lautstark herum. Da

er sich auch zunehmend körperlich aggressiv zeigte, musste er letztlich durch

die Streife gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Auf richterliche

Anordnung blieb der Mann bis Sonntagnachmittag einer Zelle. |elz

Ehrlicher Finder

Kaiserslautern (ots) – Auch in Zeiten von Taschendieben, falschen

Polizeibeamten, Internetbetrügern und Ladendieben gibt es sie noch: die

ehrlichen Menschen. Eine davon, eine 60-jährige Frau aus dem Stadtgebiet,

meldete sich am Samstagmittag bei der Polizeiinspektion in der Gaustraße. Sie

hatte gegen 12:30 Uhr in der Straße „Am Heiligenhäuschen“ einen dreistelligen

Bargeldbetrag auf dem Gehweg gefunden. Wem das Geld gehört, konnte bislang nicht

ermittelt werden. Möglicherweise hat der Verlierer es nach dem Besuch der

dortigen Bankfiliale verloren. Der rechtmäßige Eigentümer kann sich, mit einem

entsprechenden Eigentumsnachweis, auf der Dienststelle melden. |elz

Gestohlenen Tresor aufgebrochen gefunden

Kaiserslautern (ots) – Während eines Spaziergangs mit ihrem Hund hat eine Frau

aus dem Stadtgebiet am Sonntag einen Tresor entdeckt. Der Safe war offenbar

gewaltsam geöffnet und anschließend im Bereich der Königstraße „entsorgt“

worden.

Am gleich Nachmittag ging die Meldung zu einem Einbruch in eine Firma in der

Pirmasenser Straße ein. Hier war ein Tresor gestohlen worden.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem gefundenen Tresor um die

„Beute“ aus dem Einbruch in der Pirmasenser Straße. Das enthaltene Bargeld

hatten die Täter mitgenommen.

Zeugen, die am Wochenende entweder in der Pirmasenser Straße gesehen haben, wer

den Tresor abtransportiert hat, oder die in der Königstraße beobachtet haben,

wer den Tresor dort abgeladen hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 / 369 – 2620 mit der Kripo in Verbindung zu setzen. |cri