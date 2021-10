Ettlingen- Streitigkeiten im Horbachpark

Ettlingen (ots) – Zu mehreren Streitigkeiten unterschiedlicher Personengruppen

wurde in der Nacht zum Samstag das Polizeirevier Ettlingen in den Horbachpark

gerufen. Dort hielten sich geschätzte 70 junge Menschen im Bereich des Parks und

an der dort gelegenen Schule auf.

Unter einer bis zu fünf Köpfe zählenden Gruppe kam es in diesem Zuge am Sonntag

gegen 0.15 Uhr nach zunächst verbalen Streitereien auch zu einer heftigeren

körperlichen Auseinandersetzung, die in Schlägen, Fausthieben und Tritten

mündete. Ein mit rund zwei Promille alkoholisierter Beschuldigter, ein weiterer

mit gut einem Promille sowie gleichfalls unter Alkohol stehende Geschädigte

konnten dort festgestellt werden. Ursächlich waren hier dem Vernehmen nach wohl

unterschiedliche politische Ansichten.

Auf die Hinzuziehung von Rettungsdiensten zur Versorgung der durchweg leichteren

Verletzungen wurde seitens der Beteiligten ausdrücklich verzichtet. Die beiden

Beschuldigten im Alter von jeweils 18 Jahren erwartet nach Abschluss der

Ermittlungen nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Karlsruhe – 42-Jähriger an Straßenbahnhaltestelle angegriffen

Karlsruhe (ots) – Der 42-Jährige wartete am Sonntag gegen 02.30 Uhr an der

Straßenbahnhaltestelle Entenfang. Nach seinen Einlassungen gingen plötzlich und

unvermittelt zwei Männer auf ihn los und schlugen mit Fäusten auf ihn ein.

Hierbei wurde er am Kopf verletzt. Anschließend flüchteten beide Täter in

Richtung Rheinstraße. Die Täter wurden als ca. 20-30 Jahre alt und ca. 180 cm

groß beschrieben. Beide waren dunkel gekleidet. Ein Täter hatte dunkle kurze

Haare, einen Schnauzbart und trug eine rot-beige karierte Base-Cap.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West,

Telefon 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Bretten – 61-Jähriger von Unbekanntem angegriffen

Karlsruhe (ots) – Von einem bislang Unbekannten wurde ein 61-Jähriger am

Samstagabend in der Hans-Sachs-Straße angegriffen und verletzt. Der Geschädigte

war kurz vor 22.00 Uhr auf dem Weg nach Hause. An der Hauseingangstüre wurde er

plötzlich von einem Unbekannten mit der Faust zweimal ins Gesicht geschlagen und

stürzte zu Boden. Der Täter flüchtete anschließend unerkannt. Zur Versorgung

seiner Verletzungen wurde der 61-Jährige mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht.

Ettlingen – 31-Jähriger nach Graffiti-Sprühaktion gestellt

Karlsruhe (ots) – Ein 31-Jähriger ist am Samstag gegen 02.50 Uhr vor der Polizei

geflüchtet, nachdem er in der Durlacher Straße in Ettlingen eine Hauswand mit

zwei „Tags“ besprüht hatte. Ein aufmerksamer Anwohner hatte dies beobachtet und

umgehend dem örtlichen Polizeirevier gemeldet.

Bei erkennen der zunächst eingetroffenen Streife kletterte der Tatverdächtige

auf ein Garagendach und sprang von dort in den dahinter gelegenen Garten, wo er

sich in einem Gebüsch versteckte. Als sich die Beamten näherten, wollte der

31-Jährige über eine hohe Mauer in Nachbars Garten gelangen, was allerdings

scheiterte. So blieb ihm nur noch der Weg zurück auf das Garagendach, wo ihn

eine andere Streife festnehmen konnte. Er führte diverse Sprayer-Utensilien mit,

die sichergestellt wurden.

Der in Belgien wohnhafte Mann ist bislang nicht polizeilich in Erscheinung

getreten. Er kam nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien

Fuß.

Bundespolizisten ertappen Mann mit mutmaßlich gefälschten Dokumenten

Karlsruhe (ots) – Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat

Samstagmorgen (9. Oktober) einen Mann am Karlsruher Hauptbahnhof kontrolliert.

Die Beamten stellten bei der Durchsicht seiner Papiere schnell fest, dass es

sich hierbei teilweise um Fälschungen handelte.

Bei der polizeilichen Kontrolle wies sich der 31-Jährige mit einem kosovarischen

Ausweis und einem Führerschein aus. Die Beamten zweifelten die Echtheit beider

Dokumente an und überprüften sie eingehender auf der Dienststelle. Nachdem sich

der Verdacht erhärtete und es mehrere Fälschungsmerkmale gab, wurden beide

Dokumente beschlagnahmt.

Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt. Des

Weiteren wurde festgestellt, dass sich der 31-Jährige unerlaubt im Bundesgebiet

aufhielt. Auf ihn kommt somit zusätzlich eine Anzeige wegen unerlaubten

Aufenthaltes zu. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Mann die Dienststelle

verlassen.

Karlsruhe – 22-Jähriger in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Samstag ein 22-jähriger

algerischer Staatsangehöriger den Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht

vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Dem Beschuldigten wird räuberischer Diebstahl vorgeworfen. Er soll am

Freitagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Kaiserstraße aus der Handtasche

einer Kundin deren Geldbörse entwendet und sodann in einer von ihm mitgeführten

Einkaufstasche verstaut haben. Nachdem die Frau den Diebstahl bemerkt und den

Tatverdächtigen an dessen Einkaufstasche festgehalten hatte, soll der Mann der

Geschädigten mit seinen Armen einen Stoß versetzt haben, um sich im Besitz des

Diebesguts zu halten. Da die Geschädigte gleichwohl nicht von dem Beschuldigten

abließ, soll er der Frau den Geldbeutel im weiteren Verlauf zurückgegeben haben

und sodann geflüchtet sein. Der Beschuldigte konnte von Zeugen verfolgt und bis

zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Karlsruhe- 19-und 20-Jähriger mit gestohlenem Roller unterwegs

Karlsruhe (ots) – Mit einem gestohlenen Roller wurden zwei 19-und 20 Jahre alte

Männer erwischt, als sie am späten Samstagabend auf der Pulverhausstraße

unterwegs waren.

Gegen 22:50 Uhr fiel das Duo auf dem Roller einer Streifenwagenbesatzung des

Polizeireviers Karlsruhe-West auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich

schnell heraus, dass der Roller zuvor entwendet wurde. Weiterhin war der 19

Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und stand

vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol-und Betäubungsmittel. Die Diebe

mussten daraufhin die Beamten mit auf das Revier begleiten. Hierzu wurden sie

körperlich durchsucht. Dabei entdeckte die Streife bei dem 20-jährigen Sozius

eine Kleinmenge an Betäubungsmittel.

Weiterhin stellte sich heraus, dass der 19-jährigen Rollerfahrer mit Haftbefehl

gesucht wurde, weshalb er im Anschluss nach den erforderlichen polizeilichen

Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Sein 20 Jahre alter

Freund hingegen konnte das Revier wieder zu Fuß verlassen.

Karlsruhe – Fahrprüfer weist Fahrgast auf Maskentragepflicht hin und wird mit Bierflasche beworfen

Karlsruhe-Mühlburg (ots) – Ein noch unbekannter Täter warf am Freitag gegen

23.50 Uhr im Bereich des Entenfangs in einer Straßenbahn einem Fahrprüfer der

KVV eine Bierflasche ins Gesicht, nachdem der Fahrgast mehrfach auf das Tragen

einer Maske hingewiesen worden war. Der 27-jährige Geschädigte trug dabei eine

Schnittverletzung im Gesicht davon und musste von einer Rettungswagenbesatzung

zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Täter floh unterdessen über die Lamey- und weiter in die Hardtstraße. Eine

Fahndung nach ihm blieb bislang ergebnislos. Zu seiner Identifizierung dauern

weitere Ermittlungen des Polizeireviers Karlsruhe-West noch an.

Ettlingen – Unfall vor dem Wattkopftunnel – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zeugen eines Unfalls, der am Samstag, gegen 18.30 Uhr, an der

Ampelanlage vor dem Wattkopftunnel aus Richtung Busenbach kommend passierte,

sucht die Polizei. Es gibt Unklarheiten bezüglich der Ampelschaltung.

Eine 78-jährige Dame fuhr mit ihrem dunklen Honda Jazz auf der Landesstraße 562

vom Bahnhof Busenbach kommend in Richtung Wattkopfunnel. Sie wollte an der

Ampelanlage nach links in die Pforzheimer Straße abbiegen. Ein weiterer

Autofahrer fuhr mit seinem weißen Ford Transit mit Anhänger, vom Tunnel in

Richtung Albtal.

Die Dame touchierte beim Abbiegen und Ausweichen ein Verkehrszeichen, der andere

Fahrer musste sein Gespann stark abbremsen. Wessen Ampel „Grünlicht“ zeigte, ist

nun die Frage. Hierzu machen beide Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter

der Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Sulzfeld – Verkehrsunfall auf der K 3511 mit zwei verletzten Beteiligten

Sulzfeld (ots) – Am Sonntag, kurz nach 10.00 Uhr, befuhr ein 51 Jahre alter

Traktor-Lenker die K 3511 von Sulzfeld kommend in Richtung Zaisenhausen. An der

Einmündung zur Egonmühle kündigte er zunächst mittels Blinker seinen

Abbiegevorgang an und setzte dann zum Abbiegen an. Zeitgleich begann ein

entgegenkommender 63-jähriger Pkw-Fahrer zu Überholen und übersah aufgrund der

tiefstehenden Sonne den bereits auf dem Gegenfahrstreifen abbiegenden Traktor,

mit welchem er schließlich kollidierte. Beide Unfallbeteiligten wurden mit z.T.

schweren Verletzungen zur stationären Aufnahme in nahegelegene Krankenhäuser

verbracht. Die K 3511 musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und

Bergung der beteiligten Fahrzeuge im Bereich der Unfallstelle bis gegen 12.35

Uhr gesperrt werden.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Steinewurf auf Fahrbahn

Karlsruhe (ots) – Am Samstagmittag gegen 14:45 Uhr wurden der Polizei Personen

gemeldet, welche von der Bahnbrücke in der Schwarzwaldstraße Steine auf die

Fahrbahn werfen. Hierbei wurde die Windschutzscheibe eines Tesla-Fahrers

beschädigt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Gegen 18:25 Uhr

wurden an derselben Örtlichkeit wieder Steinwerfer gemeldet. Die erneut

eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führt diesmal zum Erfolg, sodass eine Streife

des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt eine 18-Jährige und eine 22-Jährige

Tatverdächtige festnehmen konnte.

Mögliche Zeugen und insbesondere weitere Geschädigte der Vorfälle werden

gebeten, sich unter 0721 666-3411 beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt zu

melden.

Karlsruhe – Polizei stellt Dieb von Backwaren

Karlsruhe (ots) – Ein 63-jähriger Mann entnahm am Samstagmorgen zwei belegte

Brötchen aus der Warenauslage einer Bäckerei in der westlichen Kaiserstraße und

verließ ohne zu bezahlen das Geschäft.

Polizeibeamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz konnten den Mann im Rahmen

einer Fahndung nahe der Herrenstraße antreffen. Der mutmaßliche Beschuldigte

wurde mittels eines Lichtbilds identifiziert, das ein Zeuge während des

Diebstahls gefertigt hatte.

Forst – Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und drei Leichtverletzten auf der Autobahn 5 bei Forst

Forst (ots) – Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von insgesamt

55.000 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag gegen 11.10 Uhr

auf der Autobahn 5 bei Forst.

Ein in nördliche Richtung unterwegs gewesener Passat-Fahrer musste aufgrund des

Verkehrsaufkommens abbremsen. Eine hinter ihm fahrende BMW-Lenkerin erkannte

dies vermutlich zu spät und fuhr auf den Passat auf. In der Folge kam es zu

weiteren Verkehrsunfällen. Auf den BMW stieß eine VW-Fahrerin. Der hinter ihr

befindliche Mercedes-Fahrer versuchte offenbar noch nach links auszuweichen,

kollidierte aber dennoch mit dem VW-Fahrzeug.

Einer der Insassen des Passats wurde von den hinzugezogenen Rettungskräften in

ein Krankenhaus verbracht. Drei weitere beteiligte Personen wurden bei dem

Verkehrsunfall leicht verletzt.

Unfallbedingt standen nur der mittlere und rechte Fahrstreifen für den

nachfolgenden Verkehr zur Verfügung, sodass es zu einem Stau von etwa sieben

Kilometern kam. Nach Ende der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen wurde der

linke Fahrstreifen kurz vor 13.00 Uhr wieder freigegeben.

Karlsruhe – Motorraddiebe auf frischer Tat ertappt und verhaftet

Karlsruhe-Daxlanden (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Die Polizei konnte in der Nacht auf Samstag zwei aus Georgien stammende

Motorraddiebe, eine Frau im Alter von 31 Jahren und ein 27-jähriger Mann, auf

frischer Tat festnehmen.

Eine Zeugin wurde gegen 02:00 Uhr auf zwei im Waidweg in Karlsruhe an einem

Motorrad herumhantierende Personen aufmerksam und rief die Polizei. Beim

Eintreffen der Beamten versuchten die Tatverdächtigen zu flüchten, konnten

jedoch vorläufig festgenommen werden. Bereits freigelegte Kabel am Motorrad

lassen darauf schließen, dass die beiden Festgenommenen das Motorrad

kurzschließen wollten. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug etwa 100

Meter vom Festnahmeort entfernt entwendet worden war.

Bei der weiteren Absuche des Tatorts konnte ein zweites aufgefunden werden.

Dieses Motorrad der Marke Kawasaki war bereits im Frühsommer ebenfalls in

Karlsruhe entwendet worden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Beschuldigten dem

Haftrichter vorgeführt, der jeweils Haftbefehl erließ.

Karlsruhe – Alkoholisierte Elektroroller-Fahrer bei Schwerpunktkontrollen festgestellt

Karlsruhe-Südweststadt (ots) – Insgesamt vier alkoholisierte Fahrer von

Elektro-Rollern, eine unter Alkohol stehende E-Scooterfahrerin, einen mutmaßlich

unter Drogeneinfluss stehenden E-Rollerfahrer sowie einen erheblich betrunkenen

Radfahrer stellten Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt in der Nacht

zum Samstag fest.

Binnen knapp drei Stunden, von 0.40 Uhr bis 03.20 Uhr, gerieten die Betroffenen

in die Schwerpunktkontrollen der Beamten. Dabei stellten die Ordnungshüter in

den Innenstadtgebieten der Ebert-/Erbprinzen/-Baumeister und Gartenstraße

Alkoholwerte von rund 0,7 Promille bis zu 1,3 Promille fest. Der Radfahrer war

gar so sehr betrunken, dass er zur Durchführung eines Alkoholtests nicht mehr in

der Lage war. Drei Personen haben nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im

Verkehr zu erwarten, während weitere vier aufgrund der geringeren

Alkoholisierung mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen müssen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei unabhängig der durch Alkoholeinwirkung

drohenden Gefahren im Straßenverkehr auf die entsprechenden Konsequenzen – auch

beim Führen eines E-Scooters im Zusammenhang mit Alkohol- beziehungsweise

Drogenkonsum – hin. Hier ist der Autoführerschein ebenso in Gefahr.

Bretten – Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Bretten (ots) – Ein 48 Jahre alter Pkw-Fahrer wurde am Sonntag gegen 14:30 Uhr

von Beamten des örtlichen Polizeireviers mit etwa 1,6 Promille in Bretten

ertappt.

Der 48-Jährige wurde in der Georg-Wörner-Straße einer Verkehrskontrolle

unterzogen. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest und führten einen

Atemalkoholtest durch, welcher den Verdacht auf eine Alkoholisierung bestätigte.

Der Fahrer musste die Beamten zur Blutentnahme auf das Polizeirevier Bretten

begleiten. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Bretten-Diedelsheim – Wohnungseinbruch

Bretten-Diedelsheim (ots) – Unbekannte haben sich am Samstag gewaltsam Zutritt

zu einem Einfamilienhaus in der Händelstraße in Bretten-Diedelsheim verschafft

und Bargeld sowie Schmuck gestohlen. Die Einbrecher hatten in der Zeit zwischen

15.45 Uhr und 22.15 Uhr die Scheibe der Terrassentüre eingeschlagen und

anschließend sämtliche Räume samt Schränke durchwühlt. Der Wert der entwendeten

Gegenstände kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden. Der

Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07252

50460 mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe- 22-jährige Steinewerferin in Haft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und

des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Am Nachmittag des 09.10.2021 hatte eine zunächst unbekannte Person im Bereich

Albtalbahnhof / Schwarzwaldstraße von der dortigen Bahnüberführung etwa zehn

Zentimeter große Schottersteine auf die darunterliegende Fahrbahn geworfen. Ein

Stein traf die Frontscheibe eines unter der Bahnüberführung durchfahrenden

Fahrzeugs auf der Fahrerseite in Kopfhöhe. Nur aufgrund der besonnenen und

schnellen Reaktion des geschädigten Fahrzeugführers gelang es diesem, das

Fahrzeug ohne zu verunfallen zum Stehen zu bringen. Der Fahrer bleib hierbei

unverletzt.

Im Rahmen der Ermittlungen des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt sowie des

Kriminaldauerdienstes konnte eine 22-jährige deutsche Staatsangehörige als

Tatverdächtige ermittelt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde die Frau am Sonntagmorgen dem

Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl wegen

versuchten Mordes und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erließ.

Bruchsal – Wohnungseinbrecher auf frischer Tat festgenommen

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Karlsruhe und

Polizeipräsidium Karlsruhe

Bereits am frühen Freitagmorgen konnte ein 28-jähriger deutscher Tatverdächtiger

von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Er war von dem Inhaber einer

Wohnung in der Styrumstraße in Bruchsal bei einem Diebstahlsversuch auf frischer

Tat angetroffen und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten worden.

Der Geschädigte war am Freitag gegen 03:45 Uhr aufgewacht, weil das Licht in

seinem Wohnzimmer angegangen war. Dort traf er den Tatverdächtigen an, der sich

zuvor durch gewaltsames Aufdrücken der Wohnungstür Zutritt zu der Wohnung

verschafft hatte.

Der Beschuldigte ist darüber hinaus dringend verdächtig, bereits am

Mittwochabend erfolglos versucht zu haben, in eine weitere Privatwohnung in

Bruchsal einzubrechen, sowie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine

Büroräumlichkeit in Bruchsal eingebrochen und daraus Schmuck entwendet zu haben.

Der bereits mehrfach vorbestrafte Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe am Freitag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.