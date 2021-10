Mannheim: Arbeitsunfall; zwei Männer lebensgefährlich verletzt; Kripo ermittelt

Mannheim (ots) – Zwei Männer im Alter von 31 und 43 Jahren wurden am

Montagvormittag bei einem Arbeitsunfall im Rheinauhafen lebensgefährlich

verletzt.

Während der eine mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde,

wurde der andere nach seiner Reanimation mit einem Rettungswagen in eine Klinik

gebracht.

Die die bisherigen Ermittlungen ergaben, hatten sich die beiden Dachdecker auf

dem Dach Firmenhalle in der Essener Straße aufgehalten, um dieses zu

inspizieren. Dabei brachen sie aus bislang unbekannten Gründen durch das Dach

hindurch und stürzten rund acht Meter in die Tiefe.

Das Gewerbeaufsichtsamt Mannheim ist eingeschaltet.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die

Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm die

Spurensicherung.

Mannheim-Neckarstadt-Ost: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Mannheim-Neckarstadt-Ost (ots) – Am Samstagvormittag gegen 9:45 Uhr kam es in

der Friedrich-Ebert-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW

und einer Fußgängerin. Die 49-jährige Frau war an einer Bushaltestelle aus einem

Linienbus ausgestiegen und rannte unmittelbar vor dem Bus über die Fahrbahn. Ein

55-jähriger VW-Fahrer, welcher auf der zweispurigen Fahrbahn links am Bus

vorbeifuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Frau frontal,

wodurch diese zu Boden stürzte. Die Fußgängerin zog sich dadurch schwere

Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert

werden. Der VW Fahrer erlitt durch den Unfall einen Schock und wurde zur

Nachsorge ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Mannheim-Neuostheim: Betrunken von der Disko heimgefahren und Totalschaden am eigenen PKW verursacht

Mannheim-Neuostheim (ots) – Ein 24-jähriger Mann kam am frühen Samstagmorgen

kurz vor 4 Uhr mit seinem Seat in der Straße „an der Arena“ von der Fahrbahn ab,

kollidierte mit einem hohen Bordstein und einem Baum im Grünstreifen. Den

eingesetzten Polizeibeamten berichtete der Mann, dass er gerade aus einer

Diskothek von Ludwigshafen kommen würde. Plötzlich sei ein Marder über die

Fahrbahn gerannt, weshalb er zu einem Ausweichmanöver gezwungen wurde, wodurch

es zum Unfall kam. Während des Gesprächs stellten die Beamten eine deutliche

Alkoholisierung von über 1,1 Promille bei dem Unfallfahrer fest, weshalb er die

Polizisten zum Polizeirevier begleiten und dort eine Blutprobe abgeben musste.

Darüber hinaus wurde der Führerschein des 24-Jährigen einbehalten und er muss

nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Der

Gesamtschaden liegt bei 8.000 Euro.

Mannheim: Mehrere PKWs aufgebrochen oder durchwühlt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Von Freitagabend bis Sonntagmorgen wurden in der Oststadt und

in den Stadtteilen Fahrlach und Schwetzingerstadt mehrere Fahrzeuge durch bisher

unbekannte Täter angegangen.

Am Freitagabend zwischen 18 und 23:30 Uhr entwendeten Unbekannte aus dem

Kofferraum eines nicht verschlossenen VW auf einem Parkplatz am Friedensplatz

eine beigefarbene Handtasche, einen Korb mit Kleidung und 300 Euro Bargeld.

Am Samstag zwischen 1.15 Uhr und 11:30 Uhr öffneten bisher unbekannte Täter

einen VW Golf, welcher in der Tullastraße abgestellt war. Aus diesem Fahrzeug

entwendeten die Täter einen Geldbeutel mit 20 Euro Bargeld.

Am Samstagabend zwischen 19 und 21 Uhr wurde an einem BMW in der

Gottlieb-Daimler-Straße die Seitenscheibe an der Beifahrerseite eingeschlagen

und ein Sachschaden von 500 Euro verursacht. Aus dem Fahrzeug wurde eine

Handtasche entwendet.

An einem weiteren VW wurde am Sonntag zwischen 0 und 3 Uhr in der

Tattersallstraße das Dreieckfenster im hinteren Bereich auf der Beifahrerseite

eingeschlagen. Den Tätern gelangten in diesem Fall aber nicht in das Fahrzeug.

Der Sachschaden liegt hier ebenfalls bei 500 Euro.

Inwiefern die Taten mit den bisherigen PKW-Aufbrüchen im Bereich der Mannheimer

Oststadt zusammenhängen, wird derzeit geprüft. Zeugen, welche etwas Verdächtiges

im Zusammenhang mit den Diebstählen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt (Tel.: 0621/174-3310) in Verbindung zu

setzen.

Mannheim-Oststadt: Fensterscheiben am Kiosk beschädigt – Zeugen gesucht

Mannheim-Oststadt (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen bisher

unbekannte Täter mehrere Scheiben eines Kiosks in der Berliner Straße ein. Waren

oder Bargeld wurden aus dem Verkaufsraum nicht entwendet. Der Sachschaden

beläuft sich auf 4.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung

und Verdacht des versuchten Einbruchsdiebstahls. Täterhinweise nimmt das

Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter 0621/174-3310 telefonisch entgegen.

Mannheim-Käfertal: Baucontainer aufgebrochen und Reitutensilien entwendet

Mannheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich ein oder

mehrere Unbekannte Zutritt zu Stallungen Am Weidenbergel und hebelten dort einen

Baucontainer auf. In diesem waren mehrere Utensilien für Reit- und Pferdesport

gelagert, die die Einbrecher entwendeten. Es entstand ein Schaden von mehr als

2.500 Euro. Das Polizeirevier Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen und

sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die in der Zeit von Samstag, 18.30

Uhr, bis Sonntag, 8.30 Uhr, Verdächtiges beobachteten. Hinweisgeber werden

gebeten, sich unter 0621 718490 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: PKW-Fahrer entzieht sich einer Kontrolle durch das Ordnungsamt Mannheim

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am 09.10.2021 wurde gegen 16:54 Uhr ein VW-Lupo mit

Ludwigshafener Kennzeichen im Bereich der Innenstadt kontrolliert. Das Fahrzeug

stand behindernd auf einem Gehweg. Als die Beamten der Stadt feststellten, dass

das Kennzeichen im polizeilichen Fahndungssystem ausgeschrieben war,

informierten sie die örtliche Polizeidienststelle. Noch bevor ein Streifenwagen

vor Ort eintraf, erschien der Fahrer des Fahrzeugs. Auf die Ansprache der

Beamten reagierte er nicht, stieg in seinen Wagen ein und war im Begriff

wegzufahren, als sich die Beamten ihm in den Weg stellten. Auf die nochmalige

Aufforderung auszusteigen reagierte er nicht, sondern schob mit seinem Wagen die

Beamten zur Seite und entfernte sich in Richtung Innenstadt. Eine sofort

eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Derzeit dauern die

Ermittlungen zu dem Fahrer des Wagens und dem festgestellten Kennzeichen noch

an. Die Führung der Ermittlungen hat das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt

übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 – 12580 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Frau mit 1,7 Promille am Steuer gestoppt

Mannheim (ots) – Zu einer Trunkenheitsfahrt kam es am Freitagabend, gegen 20.35

Uhr, in der Mannheimer Innenstadt auf dem Friedrichsring. Die 41-jährige

Fahrerin eines Fiat führte trotz erheblicher Alkoholisierung ihr Fahrzeug. Ein

auf dem Polizeirevier durchgeführter Atemalkholtest ergab einem Wert von

0,85mg./L. Nach einer erfolgten Blutentnahme wurde ihr Führerschein

beschlagnahmt.

Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Mannheim (ots) – Am Freitagnachmittag, gegen 16.10 Uhr, ereignete sich ein

Verkehrsunfall in der Käfertaler Straße in Richtung „Alte Feuerwache“. Hierbei

übersah eine 29-jähringe Autofahrerin in Ihrem Seat Leon einen heranfahrenden

Rettungswagen trotz eingeschalteten Blaulicht und Horn. Die anderen

Verkehrsteilnehmer auf der Käfertaler Straße stoppten rechtzeitig vor der

Kreuzung um freie Bahn zu schaffen. Die PKW- Fahrerin fuhr in den

Kreuzungsbereich ein, wo es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Es

entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

Mannheim-Innenstadt: Unbekannter Täter schubst 11-jähriges Mädchen um – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Donnerstag, den 07.10.2021, zwischen 11.25 Uhr und 11.40 Uhr

schubste ein bislang unbekannter Mann ohne Vorwarnung eine 11-jährige Schülerin

um, die sich auf dem Verbindungsfußweg in den Lauerschen Gärten befand. Der

Täter teilte der 11-jährigen noch mit, dass es ihre Schuld gewesen wäre und sie

aufpassen solle und entfernte sich dann in unbekannte Richtung. Er wurde wie

folgt beschrieben: männlich, etwa 180-190cm groß, 60 bis 70 Jahre alt, eine

normale Statur, eine Stirn-Mittelglatze mit kurzen grauen Haaren an der Seite.

Bekleidet war er mit einer blauen OP-Maske und einer beigen Stoffhose. Weiteres

ist zu seiner Bekleidung nicht bekannt. Außerdem führte er einen Rollkoffer mit

sich. Zeugen die sachdienliche Hinweise zur Identität des Täter geben können

oder den Vorfall beobachtet haben werden gebeten sich bei dem Polizeirevier

Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621-173-3310 zu melden.