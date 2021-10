Meckesheim: Hackfleisch an der Hauswand; Polizeiposten Meckesheim ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung; Zeugen gesucht

Meckesheim (ots) – Mit einem kuriosen Fall ist derzeit der Polizeiposten

Meckesheim beschäftigt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag bewarf ein Unbekannter die Fassade eines

Mehrfamilienhauses in der Kettengasse mit einem Beutel Hackfleisch. Ob durch die

Materialantragungen am Verputz ein Sachschaden entstanden ist, wird derzeit noch

geprüft.

Verdachtsmomente über ein wenige Tage zurückliegendes Ereignis am selben Haus

beinhalten ebenfalls die weiteren Ermittlungen. Ein Unbekannter hatte in der

Nacht auf den vergangenen Mittwoch (6.10.) an der rückwärtigen Seite des

Anwesens eine Fußbodenmatte entzündet. Dieses kleine Feuer, das nach derzeitigem

Ermittlungsstand nicht geeignet war, einen Schaden anzurichten, erlosch

selbständig.

Der Polizeiposten Meckesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen

zu den jeweiligen Ereignissen. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06226/1336

zu melden.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Bei Diebstahlsversuch erwischt

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 16-Jähriger kletterte am Sonntagmittag

im Birkenweg über ein Gartentor im Birkenweg und machte sich anschließend an

einem Auto auf dem Gelände eines 54-Jährige zu schaffen. Der Autobesitzer

bemerkte kurz nach 12 Uhr den jungen Mann, der offenbar sein offenstehendes Auto

durchsuchte und alarmierte die Polizei. Der 16-Jährige der bis zum Eintreffen

der Beamten des Polizeireviers Weinheim festgehalten wurde, machte allerdings

keine Beute. Gegen ihn wird nun wegen versuchtem Diebstahls im besonders

schweren Fall ermittelt. Das Motiv des Jugendlichen ist unklar.

Ilvesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Kind angefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht!

Ilvesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Als eine bislang noch unbekannte Fahrerin

eines VW am Samstagnachmittag in der Schlossstraße auf einen Parkplatz auffahren

wollte, übersah diese eine 9-Jährige die gerade auf dem Gehweg ging. Bei dem

Zusammenstoß wurde das Kind glücklicherweise nur leicht verletzt – die

Autofahrerin fuhr jedoch ohne sich um dieses zu kümmern wild gestikulierend in

Richtung Ladenburg davon. Das Kind, welches Schürfwunden erlitt, berichtete

seinen Eltern von dem Vorfall, die wiederum umgehend eine Anzeige erstatteten.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen

und sucht nach Zeugen, die den Vorfall im Zeitraum von 15.30 Uhr und 16 Uhr

beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können.

Die Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, ca. 35 Jahre alt,

schulterlange blonde gelockte Haare, trug ein blaues T-Shirt. Im Fahrzeug der

Frau, ein dunkelblauer Pkw der Marke VW mit Heidelberger Zulassung, sollen sich

ein männlicher Beifahrer und zwei Kinder befunden haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter 06203 93050 an die Ladenburger Ermittler zu

wenden.

Neckargemünd, B45, Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet – wer wurde möglicherweise gefährdet?

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mit mehr als 1,7 Promille Alkohol in

der Atemluft fuhr am Sonntagabend ein 32-Jähriger mit seinem Citroen auf der B

45 von Neckargemünd in Richtung Mauer. An der Einmündung zur L 600 fuhr der Mann

dabei gegen 23 Uhr auf einen vor ihm an der roten Ampel stehenden Skoda auf. Der

Fahrer des Skoda, ein 28-Jähriger, stieg daraufhin sofort aus und sprach den

Unfallverursacher an. Der wiederum fuhr kurz zurück und erneut auf das Auto auf,

bevor er wendete und in erneut in Richtung Neckargemünd flüchtete. Der

28-Jährige nahm daraufhin die Verfolgung auf. Aufgrund der Schlangenlinien gerät

der alkoholisierte Flüchtige dabei immer wieder auf die Gegenfahrbahn, wobei

auch ein Taxifahrer auf diesen aufmerksam wird und diesen an einer Ampel

auffordert stehen zu bleiben. Letztlich stoppte der 32-Jährige seine Fahrt in

Poststraße, wo kurz darauf die alarmierten Beamten des Polizeireviers

Neckargemünd den Mann festnahmen. Er musste die Beamten in das Revier begleiten,

wo ihm eine Blutprobe entnommen wurden. Auch der Führerschein wurde einbehalten.

Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt.

Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt. Jedoch ist nicht

auszuschließen, dass der 32-Jährige auf seiner Flucht andere Verkehrsteilnehmer

gefährdete. Zeugen des Geschehens werden deshalb gebeten, sich unter 06223 92540

an die Ermittler zu wenden.

Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Hauseigentümer überrascht Einbrecher – Zeugen dringend gesucht

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Verwundert über das brennende Licht in

seiner Wohnung, zeigte sich am Sonntagabend ein 55-Jähriger als dieser gegen

19.45 Uhr nach Hause kam. Nachdem er das Haus Im Reigart betreten hatte wurde er

sofort auf Stimmen in seiner Wohnung aufmerksam – gleich darauf flüchteten zwei

Männer durch die offene Terrassentüre. Die Einbrecher hatten die Scheibe zuvor

eingeschlagen und sich so Zutritt in die Wohnung verschafft. Trotz sofortiger

Alarmierung der Polizei durch den 55-Jährigen gelang den Tätern die Flucht samt

ihrer Beute in Form von Bargeld.

Die Flüchtigen können wir folgt beschrieben werden:

1.Männlich, 1,75 m groß, korpulente rundes Gesicht, trug einen schwarzen

Kapuzenpullover, eine schwarze Hose, dunkle Schuhe sowie eine Mund-Nasen-Maske

2.Männlich, größer als sein Komplize, schmalere Statur, dunkle Haare, schwarze

Mund-Nasen-Maske

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem

Zusammenhang nach Zeugen. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben oder hat etwas

beobachtet? Sachdienliche Angaben werden unter 0621 174-4444 entgegengenommen.

Gaiberg, Rhein-Neckar-Kreis: Steine auf Straße gelegt – Zeugen gesucht

Gaiberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Dank der schnellen Reaktion einer

56-jährigen Autofahrerin konnte diese am frühen Samstagmorgen einen

Verkehrsunfall vermeiden und Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer beseitigen.

Die Frau fuhr gegen 4.30 Uhr in die Sportplatzstraße als sie gerade noch

rechtzeitig auf mehrere, teilweise aufeinander gestapelte, Steine auf der

Fahrbahn aufmerksam wurde und sofort eine Vollbremsung durchführte. Ein bislang

Unbekannter hatte die Steine nahe des Kurvenbereichs so abgelegt, dass es zu

einem Zusammenstoß kommen sollte. Die 56-Jährige zögerte nicht lang und

beseitigte die Gefahr umgehend, indem sie die Verbundsteine von der Fahrbahn an

einem nahegelegenen Feld ablegte. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die

Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und

sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer wurde möglicherweise durch die

abgelegten Steine geschädigt oder hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise werden

unter 06223 92540 entgegengenommen.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: 31-jähriger Mann von Personengruppe angegangen und verletzt – Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Sonntagmorgen kurz vor 4 Uhr ging

eine bisher unbekannte Personengruppe in einem Lokal im Kurpfalz-Centrum auf

einen 31-jährigen Mann los und schlug ihm mit einem Glas gegen den Kopf. Durch

den Schlag erlitt der Mann eine stark blutende Wunde und musste in ein

nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Ursprung des Streits ist bisher

unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen wegen gefährlicher

Körperverletzung. Da während der Schlägerei außerdem auch das Handy des

31-jährigen zu Boden gefallen und von einem Täter entwendet worden sein soll,

erstrecken sich die Ermittlungen auch hierauf. Zeugen, welche Hinweise zu den

Hintergründen der Auseinandersetzung oder der Tätergruppierung geben können,

werden gebeten, das Polizeirevier Wiesloch unter 06222/5709-0 zu kontaktieren.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Festnahme eines 15-Jährigen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen

15-jährigen Jugendlichen erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am

Donnerstag, den 07.10.2021, gemeinsam mit Komplizen durch Betrug 15.000 Euro von

einer älteren Dame aus Eppelheim erlangt zu haben.

Die 83-jährige Seniorin war einem sogenannten Enkeltrick aufgesessen, indem ihr

bislang unbekannte Mittäter des 15-Jährigen am Telefon vorgespiegelt hatten, ihr

Sohn sei in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt worden und es würden EUR

30.000,- als Kaution benötigt, um den Sohn vor einer Inhaftierung zu bewahren.

In der Folge warf die Geschädigte, die dem Anrufer vertraute, auf dessen Weisung

einen Umschlag mit EUR 15.000,- in bar vom Balkon ihrer Wohnung, den der

15-jährige Tatverdächtige sodann an sich nahm.

Der Jugendliche wurde von der Polizei festgenommen und der Ermittlungsrichterin

beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr.

Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums

Mannheim dauern an.

Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis – BAB 6: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten PKW und einer Leichtverletzten zwischen Rastanlage Hockenheim und Autobahnkreuz Walldorf

Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis – BAB 6 (ots) – Nach einem Verkehrsunfall auf der

BAB 6, zwischen der Tank- und Rastanlage Hockenheim und dem Autobahnkreuz

Walldorf in Fahrtrichtung Heilbronn, kam es am Samstagmorgen auf der BAB 6 gegen

09:30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen auf einer Länge von bis zu sieben Kilometern.

Ersten Ermittlungen zufolge war die 19-jährige Fahrerin eines PKW Audi,

augenscheinlich aufgrund mangelnder Fahrbahnbeobachtung am Stauende, auf den vor

ihr abbremsenden PKW Audi eines 73-jährigen PKW-Fahrers aufgefahren und hatte

diesen auf den bereits auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt stehenden PKW

Mercedes einer 54-jährigen Fahrerin aufgeschoben. Durch den Aufprall erlitt eine

56-jährige Mitfahrerin im mittleren PKW Audi leichte Verletzungen in Form von

Prellungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Alle drei am Unfall

beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten im Anschluss an

die Unfallaufnahme von Abschleppdiensten geborgen werden. Es entstand ein

Sachschaden von insgesamt ca. 25.000 Euro. Die Autobahnpolizei Walldorf hat die

Ermittlungen aufgenommen. Nachdem die Unfallstelle gegen 11:00 Uhr wieder

komplett freigegeben werden konnte, hatte sich der Verkehr kurze Zeit später

wieder normalisiert.

Angelbachtal / Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer durch Unfall verletzt – Zeugen gesucht!

Angelbachtal / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagnachmittag, gegen 15.35 Uhr,

befuhr ein Fahrradfahrer die Heidelberger Straße in Angelbachtal in Richtung

Ortsmitte. Auf Höhe der Frankenstraße wollte der Radfahrer der abknickenden

Vorfahrtsstraße folgen, wobei er durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug berührt

wurde und zu Boden fiel. Der Fahrradfahrer verletzte sich hierbei leicht und es

entstand ein Sachschaden an seinem Fahrrad. Der Unfallverursacher entfernte

sich, ohne sich weiter um den verletzten Radfahrer zu kümmern, von der

Unfallstelle. Zeugen die Hinweise zur Identität des Unfallverursachers geben

können oder den Unfall beobachtet haben werden gebeten sich beim Polizeirevier

Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 – 57090 zu melden.

Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis: Mann mit 1,5 Promille am Straßenverkehr teilgenommen

Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am späten Freitagabend, gegen 22.35 Uhr,

war ein 25-jähriger Mann mit seinem Pkw Honda unterwegs, obwohl er erheblich

unter Alkoholeinfluss stand. Bei einer Kontrolle mittels Atemalkoholtest wurde

ein Wert von 1,5 Promille festgestellt. Neben einer Blutprobe wurde auch der

Führerschein des Mannes sichergestellt. Der 25-Jährige muss sich nun wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten.

Sinsheim-Steinsfurt: Klingelstreich löst Schlägerei aus

Sinsheim (ots) – Vermutlich aufgrund eines Klingelstreichs eskalierte ein

bereits seit geraumer Zeit schwelender Streit zwischen zwei Wohnparteien eines

Hauses in der Lerchenneststraße. Am Freitagabend gegen 20.00 Uhr riefen mehrere

Anwohner den Notruf, nachdem sich der Streit der Parteien auf die Straße

verlagerte. Nach anfänglichen Provokationen und Beleidigungen beteiligten sich

schließlich ca. 20 Personen an der Schlägerei. Die Polizei kam mit starken

Kräften vor Ort. Es wurden mehrere Personen bei der Schlägerei verletzt. Fünf

von Ihnen kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Ersten

Ermittlungen zufolge soll ein Klingelstreich Auslöser der Eskalation gewesen

sein. Ermittlungen hierzu hat die Polizei Sinsheim aufgenommen.