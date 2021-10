Heidelberg-Weststadt: Tabakdieb dank Zeugenhinweis überführt

Heidelberg-Weststadt (ots) – Ein 20-jähriger Mann wurde am Freitag gegen 16:30

Uhr im Bereich der Kurfürsten-Anlage der Polizei gemeldet, da dieser gegen einen

an einer Ampel haltenden PKW schlug und davonrannte. Der 20-jährige Mann konnte

kurz darauf von Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte kontrolliert werden.

Während der Kontrolle erschien ein Zeuge, welcher den Beamten mitteilte, dass

der Mann kurz zuvor einer 20-jährigen Frau im Stadtgarten an der Stadtbücherei

eine Packung Tabak stahl. Der Zeuge hatte den Verdächtigen bis zur

Personenkontrolle der Polizei verfolgt und dabei auch beobachtet, wie dieser

gegen das Fahrzeug an der Ampel schlug. Am PKW entstand glücklicherweise kein

Sachschaden. Wegen des entwendeten Tabaks erwartet der Mann allerdings eine

Strafanzeige wegen Diebstahls.

Heidelberg: Unfall zwischen Lkw und Straßenbahn; ein Verletzter; 80.000.- Euro Schaden; Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg (ots) – Ein verletzter 50-jähriger Lkw-Fahrer und ein Gesamtschaden

von rund 80.000.- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen

Montagmorgen an der Halstestelle Rohrbach-Süd ereignete.

Wie die bisherigen Ermittlungen der heidelberger Verkehrspolizei ergaben, war

der 50-Jährige mit seinem Schwerfahrzeug gegen 5.30 Uhr zunächst auf der

Haberstraße in Richtung Karlsruher Straße unterwegs. An der Einmündung „Im

Breitspiel“/Karlsruher Straße fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung

geradeaus über die Karlsruher Straße in den Haltestellenbereich ein und

kollidierte mit einer herannahenden Straßenbahn der Linie 23, die mit rund 40

Fahrgästen besetzt war.

Durch die Kollision wurde zum Glück lediglich der Lkw-Fahrer leicht verletzt.

Die 51-jährige Fahrerin und die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt.

Durch die Wucht des Aufpralls sprang die Bahn aus der Gleisführung, weshalb der

Schienenverkehr bis zur Zurücksetzung gegen 7.30 Uhr in beiden Richtungen voll

gesperrt war.

Heidelberg-Emmertsgrund: Auseinandersetzung mehrerer Personen im Bereich der Emmertsgrundpassage sorgt für den Einsatz starker Polizeikräfte

Heidelberg-Emmertsgrund (ots) – Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr gingen mehrere

Notrufe beim Polizeipräsidium Mannheim ein, wonach es im Bereich der

Emmertsgrundpassage zu einer Schlägerei von bis zu 20 Personen gekommen sei,

auch seien Messer und Schlagwerkzeuge im Einsatz. Nachdem die Örtlichkeit mit

starken Polizeikräften aufgesucht worden war, war die Lage rasch unter

Kontrolle. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich bei der

Auseinandersetzung um Streitigkeiten mehrerer Personen, in deren Verlauf Messer

und Schlagwerkzeuge zwar zunächst vorgezeigt, jedoch nicht eingesetzt wurden.

Eine ebenfalls gemeldete Schussabgabe konnte vor Ort nicht bestätigt werden. Bei

der Auseinandersetzung wurden nach bisherigen Erkenntnissen zwei Personen

verletzt. Von diesen wurde Eine zur weiteren Untersuchung und Behandlung durch

den hinzugerufenen Rettungsdienst in eine Heidelberger Klinik eingeliefert. Das

Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen.

Heidelberg-Rohrbach: Spritdieb in flagranti erwischt

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Einem aufmerksamen Zeugen fiel ein großer SUV auf,

der am frühen Sonntagmorgen in der Hatschekstraße in Rohrbach stand. Der Wagen

hatte seinen Kofferraum geöffnet und offensichtlich mehrere Kanister für

Treibstoff geladen. Die hinzugerufene Streife konnte dann eine Person

feststellen, die noch unter einem von zwei großen LKW´s lag, die direkt neben

dem SUV standen. Deutlich wahrnehmbar war ein Diesel Geruch. Offenbar hatte der

Tatverdächtige, ein 24-jähriger Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis versucht mit

Hilfe von einem Gartenschlauch und einem Bohrer, den Tank des LKW´s anzubohren

und dann den Treibstoff umzufüllen. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen des

Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Nach

Abschluss der Strafprozessualen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Heidelberg – 24-Jähriger leistet Widerstand – 2 Beamte leicht verletzt

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 23.30 Uhr

zunächst zu Streitigkeiten in einer Gaststätte in der Heugasse, als ein Gast die

Rechnung nicht begleichen wollte. Gegenüber den hinzugezogenen Polizeibeamten

verweigerte der 24-Jährige aus Ladenburg die Angabe seiner Personalien, weshalb

er nach Ausweispapieren durchsucht werden sollte. Gegen diese Maßnahmen setzte

er sich körperlich zur Wehr und schlug und trat in Richtung der Beamten. Des

Weiteren beleidigte er sie fortwährend und stieß Drohungen aus. Nachdem er sich

aus Protest gegen die polizeilichen Maßnahmen selbst verletzte, wurde dies durch

die Beamten verhindert. Hierbei wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Der

deutlich alkoholisierte Beschuldigte konnte in einer Zelle beim Polizeirevier

Heidelberg-Mitte untergebracht werden. Ein Atemalkoholtest führte zu einem

Ergebnis von über 2 Promille. Er musste im Anschluss eine Blutprobe abgeben und

gelangt u.a. wegen tätlichen Angriffs und Körperverletzung zur Anzeige.

Heidelberg-Weststadt: Rotlicht missachtet, zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden

Heidelberg (ots) – Eine rote Ampel in der Römerstraße Höhe Hebelstraße

missachtete am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, eine 70-jährige Mercedes-Fahrerin

und kollidierte hierbei frontal mit einem ordnungsgemäß fahrenden Ford-Fahrer.

Der Fahrer des Fords und eine Mitfahrerin der Unfallverursacherin zogen sich

hierbei leichte Verletzungen zu, weshalb sie vorsorglich in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht wurden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden und

sie mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den

Bergungsarbeiten wurde der Verkehr an der Unfallörtlichkeit für etwa eine Stunde

gesperrt.

Heidelberg – Hauptbahnhof: Unbekannter beleidigt Passanten – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am frühen Samstagmorgen gegen 05.30 Uhr, beleidigte ein

unbekannter Mann im Heidelberger Hauptbahnhof grundlos mehrere Passanten. Nach

derzeitigem Sachstand ging der Unbekannte verbal mehrere Passanten an, die sich

auf dem Weg durch die Bahnhofshalle befanden. Der Unbekannte wird als

30-jähriger Mann, ca. 180 cm groß mit kurzen, dunklen Haaren beschrieben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unbekannten geben können oder selbst

beleidigt wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte,

Tel.: 0621-174-1700, in Verbindung zu setzten.