Homberg (Ohm) – A 49: Angriff auf Sicherheitskraft im Maulbacher Wald / Polizei bittet um Mithilfe

Nach einem Angriff von mehreren vermummten Menschen auf eine Sicherheitskraft im Maulbacher Wald bittet die Polizei um Mithilfe.

Am Samstagmittag (09.10.2021), gegen 12.00 Uhr steckte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma an der geplanten Stromtrasse der A49 ein Flurstück mit einer Kette ab. Hierbei entdeckte der 45-Jährige eine schwarze Plane. Während sich der in Lumda lebende Mann der Plane näherte, sprang unter dieser plötzlich ein Mann hervor. Gleichzeitig liefen fünf weitere Personen aus dem Wald auf den 45-Jährige zu, bedrängten ihn und schrien „verpisst euch, das ist unser Wald!“. Einer der Angreifer schlug mit einem Holzknüppel nach dem Sicherheitsmitarbeiter, der dem Schlag jedoch ausweichen konnte. Letztlich rannten die Personen in unterschiedliche Richtungen davon.

Alle sechs Angreifer waren schwarz gekleidet. Zwei trugen Sturmhaben, eine Person hatte sich das Gesicht mit Tarnfarbe geschminkt. Eine genauere Beschreibung der Angreifer kann der 45-Jährige nicht abgeben.

Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und fragt:

Bereich der geplanten Stromtrasse, beobachtet? Wer kann Angaben zu den Angreifern machen?

Wem ist die Gruppe im Maulbacher Wald noch aufgefallen?

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Osthessen unter Tel.: (0661) 105-0 entgegen.

Trickbetrüger machen sich Online-Transaktionen zu Nutze – Ihre Polizei warnt

Osthessen (ots)

Trickbetrüger machen sich Online-Transaktionen zu Nutze – Ihre Polizei warnt

Vogelsbergkreis – Unbekannte kontaktierten eine 58-jährige Frau aus dem Vogelsberg am Mittwoch (06.10.) telefonisch und gaben sich als deren Bankmitarbeiter aus. Im Telefonat erkundigten sich die Betrüger, ob die Dame postalisch einen Code für Online-Transaktionen erhalten habe. Als die 58-Jährige dies verneinte, beendeten die Anrufer das Gespräch. Am Donnerstag (07.10.) kontaktierten die Schwindler die Frau erneut und fragten nach dem Code. Da die Vogelsbergerin mittlerweile tatsächlich unvorhergesehene Post von ihrer Bank erhalten hatte, glaube sie den Angaben der Betrüger und gab die geforderten Informationen am Telefon durch. Einer Freischaltung von Online-Transaktionen durch Nutzung dieses Codes stimmte die Dame auf Nachfrage der Anrufer ausdrücklich nicht zu. Bereits am darauffolgenden Tag stellte die 58-Jährige jedoch mit Erschrecken fest, dass ihre Konten mit einem hohen fünfstelligen Betrag belastet worden waren.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Codes zur Freischaltung von Online-Transaktionsplattformen der Banken müssen von Ihnen persönlich bei der jeweiligen Hausbank angefordert werden. Sollten sie keine entsprechenden Unterlagen angefordert haben, beenden Sie eingehende Gespräche angeblicher Bankmitarbeiter und rufen Sie ihre Hausbank unter der Ihnen bekannten Rufnummer an. Geben Sie Bankdaten, auch diese, die Sie mit der Post erhalten, niemals am Telefon oder an Unbekannte weiter.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Täter – wie bereits in ähnlich gelagerten Fällen bekannt geworden – im Voraus sogenannter Phising-Mails bedienen, um die Daten Ihrer späteren Opfer unbemerkt auszuspähen. Hierdurch gelangen die Schwindler an vertrauliche Daten, die während der Betrugshandlung dazu dienen können, das Vertrauen des späteren Opfers, durch Aufrechterhaltung ihrer Legende, zu gewinnen. Beenden Sie das Gespräch daher auch, wenn dem Anrufer allgemeine Daten von Ihnen vorliegen und kontaktieren Sie einen Ihnen persönlich bekannten Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld oder vertrauliche/ persönliche Daten von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten oder persönlichen Kontaktpersonen

unter den Ihnen bekannten Telefonnummern oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Wallenrod – Am Samstagabend (09.10.), gegen kurz vor 21 Uhr, kam es in der Straße „Hinter der Kirche“ zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Haus bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr aus Lauterbach hatte das Feuer glücklicherweise zeitnah unter Kontrolle und konnte den Brand ablöschen.

Personen befanden sich zum Brandzeitpunkt nicht in dem Haus.

Nach vorliegenden Erkenntnissen ist das Gebäude nicht mehr bewohnbar. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf rund 100.000 Euro.

Brandermittler der Kriminalpolizei Alsfeld haben zur Ursachenfindung die Ermittlungen aufgenommen. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch nicht bekannt.

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld – Ein Geschäft in der Straße „Am Wilhelmshof“ wurde in der Nacht zu Freitag (08.10.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Tür versuchten die Einbrecher unbefugt in die Verkaufsräumlichkeiten zu gelangen. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse entwendet

Bad Hersfeld – Unbekannte entwendeten am Freitag (08.10.), in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12 Uhr, die Geldbörse einer 73-jährigen Frau aus Bad Hersfeld. Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelgeschäft in der Homberger Straße stahlen die Langfinger die schwarze Ledergeldbörse unbemerkt aus dem Einkaufskorb der Dame. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gleich zwei Geldbeutel in zwei Bekleidungsgeschäften gestohlen

Bad Hersfeld – Am Samstagvormittag (09.10.), gegen 11:30 Uhr, entwendeten Unbekannte die Geldbörsen von gleich zwei lebensälteren Damen. Die Langfinger stahlen einer 75-jährigen Frau das Portemonnaie aus deren Rucksack und einer 84-jährige Dame aus ihrem am Rollator befindlichen Korb. Zur Tatzeit befanden sich die Damen in zwei unterschiedlichen Bekleidungsgeschäften in der Breitenstraße. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Sorga – Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Sonntag (10.10.) das vordere amtliche Kennzeichen HEF-TP 8 eines schwarzen Renault Captur. Das Auto stand zur Tatzeit neben einem Wohnhaus in der Kathuser Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Volltrunken in der Bahn – 17-Jähriger geht auf Bundespolizisten los

Der Grund: Die Ordnungshüter hatten den jungen Mann in einer Cantusbahn geweckt.

Als die Beamten ihn aus dem Zug begleiten wollten, wurde er plötzlich aggressiv

Baggerscheibe gestohlen

Petersberg/Steinau – Unbekannte stahlen in der Nacht zu Freitag (08.10.) die Frontscheibe eines Baggers, der auf einer Baustelle in der Brückenstraße abgestellt war. Die Scheibe hatte einen Wert von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Gersfeld – Unbekannte stahlen zwischen Mittwochnachmittag (06.10.) und Donnerstagnachmittag (07.10.) ein vor dem Bahnhof abgestelltes Mountainbike der Marke Cube. Das weiße Fahrrad hatte einen Wert von circa 400 Euro und war an einem Fahrradständer angeschlossen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zwei E-Scooter gestohlen

Fulda – Zwischen Dienstagnachmittag (05.10.) und Donnerstagmorgen (07.10.) stahlen Unbekannte aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße zwei E-Scooter. Die schwarzen Fahrzeuge der Marken Xiaomi (Kennzeichen 462 WZB) und Mipro2 (Kennzeichen 465 WZB) hatten einen Gesamtwert von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Wohnhäuser eingebrochen

Künzell – Am Samstag (09.10.), zwischen 16.40 Uhr und 22.30 Uhr, brachen Unbekannte in der Ignaz-Komp-Straße in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten die Hauseingangstür auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro und verursachten 3.000 Euro Sachschaden.

In der Thüringer Straße brachen in der Nacht zu Sonntag (10.10.) Unbekannte in ein weiteres Einfamilienhaus ein. Die Täter gelangten über ein aufgebrochenes Fenster in das Wohnhaus und durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet, es entstand 500 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto aufgebrochen

Bronnzell – Am Samstagabend (09.10.), zwischen 19 Uhr und 20.45 Uhr, brachen Unbekannte auf einem Parkplatz in der Fasaneriestraße eine weiße Mercedes A-Klasse auf. Dazu schlugen die Täter die Beifahrerscheibe ein, konnten jedoch kein Diebesgut vorfinden. Es entstand circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Homberg (Ohm) – Unbekannte entwendeten in der Zeit von Freitagmorgen (08.10.) bis Samstagmorgen (09.10.) eine 150 Meter lange, rot-weiße Plastik-Absperrkette von einer Baustelle in der „Obergasse“ im Ortsteil Maulbach. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 30 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Angriff mit Messer: Zwei Jugendliche in Untersuchungshaft

Alsfeld – Am frühen Dienstagmorgen (05.10.), gegen 01:00 Uhr, wurde in der Schillerstraße ein 34-jähriger Mann aus Alsfeld durch Schläge auf den Kopf und Messerstiche im Bereich des Oberkörpers lebensbedrohlich verletzt.

Der 34-Jährige war gerade mit einer 16 Jahre alten, deutschen Jugendlichen im Gespräch, als er von einem 17-jährigen Mann aus Alsfeld unvermittelt von hinten angegriffen wurde. Der aus Serbien stammende 17-Jährige schlug seinem Opfer von hinten mit einem Schlagstock gegen den Kopf und stach mit einem Messer auf den 34-Jährigen ein. Dabei erlitt dieser lebensbedrohliche Verletzungen und musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Aktuell ist sein Gesundheitszustand stabil.

Der 17-Jährige ergriff im Anschluss an die Tat zunächst die Flucht, konnte jedoch im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Seine Freundin, die 16 Jahre alte Jugendliche, wurde am Freitagabend (08.10.) festgenommen.

Gegen beide – nicht vorbestrafte – Beschuldigte erließ die zuständige Haftrichterin beim Amtsgericht Alsfeld auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen zwischenzeitlich Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes sowie der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung.

Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Alsfeld und der Staatsanwaltschaft Gießen. Da sich sämtliche Beteiligte jedoch bekannt sind, erscheint eine Streitigkeit im privaten Umfeld als wahrscheinlich.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, sich bei der Polizei in Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 zu melden.