Heidelberg: Stadtnotizen 11.10.2021

Heidelberger Vereinsforum zum Thema „Neustart nach Corona – Herausforderungen für Vereine“ – Veranstaltung am 23. Oktober – Anmeldung für Vorstände und interessierte Vereinsmitglieder läuft

Die Pandemie und der monatelange Lockdown haben Vereine vor neue Herausforderungen gestellt. Das 6. Heidelberger Vereinsforum am Samstag, 23. Oktober 2021, von 9.30 bis circa 14 Uhr im Haus am Harbigweg, Harbigweg 5, 69124 Heidelberg-Kirchheim, bietet unter dem Motto „Neustart nach Corona – Herausforderungen für Vereine“ hilfreiche Unterstützung und eine Plattform zum Austausch. Ziel ist es, dass Vereinsvertreterinnen und -vertreter miteinander ins Gespräch kommen, voneinander lernen und konkrete Lösungsmöglichkeiten für die eigene Vereinsarbeit mitnehmen können.

Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner und Steffen Wörner, Geschäftsführer Stadtjugendring Heidelberg, werden zu Beginn des Vereinsforums begrüßen. Impulse aus verschiedenen Bereichen der Vereinsarbeit geben einen Einstieg in das Thema. Unter professioneller Moderation erarbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschließend gemeinsam zentrale Herausforderungen, die in Themengruppen weiter diskutiert werden. In dem offen gehaltenen Format soll vor allem ein Wissens- und Erfahrungsaustausch möglich werden.

Interessierte Vorstände von Heidelberger Vereinen und Vereinsmitglieder können sich bis Freitag, 15. Oktober 2021, anmelden – online unter www.heidelberg.de/buergerengagement, per E-Mail an buergerengagement@heidelberg.de oder per Fax an 06221 58-461000. Die Teilnahme ist kostenlos. Es gelten die aktuellen Regelungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Für die Teilnahme ist ein Nachweis nach der 3G-Regel (geimpft, getestet, genesen) erforderlich. Die Veranstaltung ist barrierefrei. Bei der Anmeldung sollten Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeben, wenn sie einen Gebärdensprachdolmetscher brauchen, eine Assistenzperson mitbringen oder einen mit Rollstuhl zugänglichen Platz benötigen.

Die Stadt Heidelberg lädt gemeinsam mit ihren Projektpartnern FreiwilligenAgentur Heidelberg, Arbeitsgemeinschaft (ARGE) der Heidelberger Stadtteilvereine, Stadtjugendring Heidelberg, Sportkreis Heidelberg und Heidelberger Selbsthilfebüro zu der Veranstaltung ein.

Service- und Informationsportal für Vereine

Wissenswertes rund um die Vereinsarbeit finden Vereinsvertreter im Service- und Informationsportal der Stadt Heidelberg online unter www.heidelberg.de/servicevereine. Interessierte erhalten auf einen Blick eine Orientierung zu vereinsrelevanten Themen: zuständige Ansprechpartner innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung, Anmietung und Pacht von städtischen Gebäuden und Räumen, notwendige Genehmigungen für die Austragung von Veranstaltungen, Hygienevorschriften bei Vereins- und Straßenfesten, Versicherungen und vieles mehr. Das Informationsportal ist für alle Vereine hilfreich – unabhängig davon, ob das Engagement in der Kultur, im Sport oder in anderen Sparten erfolgt.

Wegen hoher Nachfrage: Weitere Termine für die Reihe „Stadtgeschichte im Gehen“

Heidelberg ist eine Stadt mit reicher Geschichte. Phasen politischer Macht und kriegerischer Zerstörungen, zivilen Ungehorsams und technischer Innovationen, geistigen und kulturellen Glanzes wechselten sich in unterschiedlichen Konstellationen ab. Viele Spuren sind noch sichtbar und müssen gedeutet werden. Oft aber gilt es, bauliche und topografische Situationen zu rekonstruieren. Wegen der hohen Nachfrage zu den Terminen nach der Pandemiepause, bieten Michael Buselmeier und Hans-Martin Mumm weitere Führungen durch die Weststadt an, jeweils sonntags um 11 Uhr:

17. Oktober: Weststadt I (östlicher Teil)

31. Oktober: Weststadt II (westlicher Teil)

Die Rundgänge sind eine Veranstaltung des Kulturamts der Stadt Heidelberg in Zusammenarbeit mit dem Heidelberger Geschichtsverein. Voraussetzungen für die Teilnahme sind eine Anmeldung beim Kulturamt (jeweils bis zum Donnerstag vor der Führung) sowie die Registrierung mit Namen, Adresse und Telefonnummer. Während der Führung muss ein Mund-Nasen-Schutz (medizinische Maske oder höherwertig) getragen werden. Anmeldung unter Telefon 06221 58-33000 oder -33010 oder per E-Mail an kulturamt@heidelberg.de. Die jeweiligen Treffpunkte werden bei der Anmeldung mitgeteilt.

Stadtarchiv: Schülerinnen und Schüler auf den Spuren der Partnerschaft mit Montpellier – Einblicke in die Geschichte der Jumelage unter fachkundiger Anleitung

„Denselben Werten des Geistes und der Freiheit verpflichtet“ – „attachées aux mêmes valeurs de l’esprit et de la liberté“: Mit diesen Worten beschlossen die Stadtoberhäupter von Heidelberg und Montpellier im Jahr 1961, die Menschen in ihren Städten enger miteinander zu verbinden. Wie kam es dazu? Dieser Frage können Heidelberger Schülerinnen und Schüler am Freitag, 15. Oktober 2021, um 15 Uhr im Stadtarchiv, Max-Joseph-Straße 71, 69126 Heidelberg, nachspüren. Als Beitrag zur Französischen Woche ermöglichen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Archivs eine Zeitreise in die frühen 1960er Jahre: Unter fachkundiger Anleitung interpretieren die Schülerinnen und Schüler zeitgenössische Bilder und Texte unterschiedlichster Formate. Bei der Sichtung von offiziellen Dokumente, Presseartikeln und mehr werden Akteure und ihre Ideen lebendig. Der Blick zurück nach 60 Jahren eröffnet zugleich eine kritische Bestandsaufnahme: Was bedeutet die Partnerschaft heute und was können wir tun, um sie mit Leben zu erfüllen?

Interessierte Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte können im Internet unter stadtarchiv.heidelberg.de/archivbenutzung einen Benutzungsantrag stellen und kostenlos teilnehmen. Grundkenntnisse in Französisch sind hilfreich, Übersetzungshilfen sind vorhanden. Nähere Informationen zur Französischen Woche unter www.französische-woche.de.