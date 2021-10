19-Jähriger im Herrngarten niedergeschlagen und ausgeraubt

Darmstadt (ots) – Einem 19-Jährigen wurde in der Nacht zum Samstag 09.10.2021 die Umhängetasche der Marke Picard im Herrngarten geraubt. Der junge Mann gab gegenüber der Polizei an, dass er am Abend am Aktivspielplatz gesessen habe. Dort verweilte zu dem Zeitpunkt auch eine größere Gruppe, bis zu 14 Personen, die Alkohol tranken.

Zwischen dem 19-Jährigen und der Gruppe soll es dann gegen 0.30 Uhr zu Streitigkeiten gekommen sein. Im weiteren Verlauf sei er dann niedergeschlagen und beraubt worden.

Die Polizei (K 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Telefon: 06151 / 969-0.

24-Jähriger vor Shisha-Bar zusammengeschlagen

Darmstadt (ots) – Die Polizei (K 35) in Darmstadt führt nach einer gemeldeten Schlägerei vor einer Shisha-Bar die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung weiter. Am frühen Samstagmorgen 09.10.21 wurden die Beamten alarmiert und in die Pallaswiesenstraße gerufen. Dort trafen sie auf einen 24-jährigen Mann, der mit Verdacht auf Kieferbruch ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Während der Fahrt randalierte der Verletzte zunehmend, so dass eine Polizeistreife den Transport noch begleiten musste.

Im Zuge der Ermittlungen wurden mehrere Personen, die sich im Umfeld der Shisha-Bar aufgehalten haben kontrolliert. Inwieweit diese Personen im Zusammenhang mit der Tat zu bringen sind, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Ebenso die Hintergründe der Tat.

Nach ersten Erkenntnissen sei der 24-Jährige aus der Bar geschickt worden, wo er von mehreren Personen erwartet und eingekesselt wurde. Im Weiteren sei direkt auf ihn eingeschlagen worden. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wendet sich bitte an die Ermittler (K 35) in Darmstadt, Telefon: 06151 / 969-0.

Darmstadt-Dieburg

Wohnhaus im Visier von Kriminellen

Roßdorf (ots) – Ein Wohnhaus in der Elisabeth-Seibert-Straße geriet zwischen Samstag und Sonntag (9./10.10.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich durch ein aufgehebeltes Fenster Zugang in die Räumlichkeiten und durchsuchten anschließend das Haus nach Wertgegenständen. Den ungebetenen Besuchern fielen hierbei unter anderem Bekleidung, Geld und Schmuck in die Hände.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der 06151/969-0 zu melden.

Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuck und Parfüm

Alsbach-Hähnlein (ots) – Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus “In der Pfarrtanne”, geriet am Freitag 08.10.21 in der Zeit zwischen 20-22.30 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter gelangten durch ein Fenster in die Wohnung und suchten dort anschließend nach Wertgegenständen. Ihnen fielen Schmuck und Parfüm in die Hände.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Hakenkreuz auf Radweg

Groß-Zimmern (ots) – Unbekannte schmierten zwischen Freitagvormittag 08.10.21 und Sonntagnachmittag 09.10.21 mit gelber Kreide ein etwa 1,50 Meter großes Hakenkreuz sowie einen rechtsradikalen Schriftzug auf den asphaltierten Geh- und Radweg zwischen Groß- und Klein-Zimmern. Beides konnte anschließend rasch entfernt werden.

Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Groß-Gerau

Mit Gewehr schießend auf dem Fahrrad unterwegs

Rüsselsheim (ots) – Einen Fahrradfahrer, der am Mainufer mit einem Gewehr unterwegs war, meldete eine 57-jährige Frau am Freitagabend 08.10.2021 der Polizei. Der fremde Radfahrer habe zudem auf sie gezielt und abgedrückt. Sie vermutete aufgrund des Knallgeräuschs, dass es sich bei der Waffe um ein Luftgewehr handelte.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Polizeistreife anschließend einen 24-Jährigen in der Georg-Treber-Straße vorläufig festnehmen. Die von ihm mitgeführte Softair-Waffe wurde von der Polizei sichergestellt.

Dem Mann drohen nun Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der 24-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Joint rauchend in Kontrollstelle gefahren

Groß-Gerau (ots) – Im Rahmen einer Polizeikontrolle wegen Drogen und Alkohol im Straßenverkehr, wurden von Samstagabend 09.10.2021 von 19 Uhr bis Sonntag 10.10.2021 um 01 Uhr, auf der Bundesstraße 44/Höhe “Falltorhaus”, insgesamt 42 Fahrzeuge und 59 Personen genauer unter die Lupe genommen. Insgesamt 24 Drogen- und Alkoholtests wurden durchgeführt.

Lediglich ein 37-jähriger Autofahrer fiel negativ auf. Er fuhr, einen Joint rauchend, in die Kontrollstelle ein. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Joint wurde von der Polizei beschlagnahmt. Den 37-Jährigen erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Zudem waren 3 Autofahrer aus Groß-Gerau, Mörfelden-Walldorf, Rödermark ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. Von der Polizei wurden jeweils Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Im Auto geschlafen und Drogen dabei

Raunheim (ots) – Einen im Auto schlafenden 19-jährigen Mann kontrollierten Polizisten der Polizeistation Rüsselsheim am Samstagmorgen 09.10.2021 in der Haßlocher Straße. Im Auto des Mannes fanden die Ordnungshüter anschließend rund 90 Gramm Amphetamin, einen Teleskopschlagstock sowie Utensilien, die auf einen Handel mit Betäubungsmittel hinwiesen.

Die Polizei beschlagnahmte die Drogen und den Schlagstock. Den 19-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Rüsselsheim (ots) – Ein Firmengebäude in der Lise-Meitner-Straße geriet in der Nacht zum Sonntag 10.10.21 gegen 3.40 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter versuchten gewaltsam durch die Außenwand in das Gebäude zu gelangen und lösten hierbei die Alarmanlage aus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Beamten davon aus, dass die ungebetenen Besucher daraufhin sofort das Weite suchten. Sie ließen zudem Aufbruchswerkzeuge und Taschen am Tatort zurück. Hinweise werden erbeten an das Kommissariat 41 bei der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Kreis Bergstraße

Seit 1 Monat den Führerschein – 95 “Sachen” zuviel auf dem Tacho

Bürstadt (ots) – Einen 22-jähriger Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Sonntagnachmittag 10.10.2021 auf der Bundesstraße 47. Der 22-Jährige passierte zuvor einen Abschnitt der Strecke, auf dem maximal 100 km/h erlaubt sind, mit 195 Stundenkilometern. Den Ordnungshütern fiel im Rahmen der Kontrolle auf, dass der junge Mann erst seit rund einem Monat im Besitz eines Führerscheins war.

Ihm drohen nun ein 3-monatiges Fahrverbot, 600 Euro und 2 Punkte in Flensburg. Zudem dürfte auf den 22-Jährigen wegen des gravierenden Verkehrsverstoßes ein von der Fahrerlaubnis-Behörde anzuordnendes Aufbauseminar zukommen.

Warenautomat aufgebrochen

Fürth (ots) – Um an die Geldkassette eines Verkaufsautomaten zu gelangen, haben Täter beim Aufbrechen einen Schaden von rund 5000 Euro verursacht. Der Automat einer Metzgerei ist in der Erbacher Straße, parallel zur Gartenstraße, aufgestellt.

Die Tat wurde zwischen Samstag (09.10.), 14 Uhr und Sonntag (10.10.), 1 Uhr begangen. Wer in dem Zeitraum Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei den Ermittlern (K 41) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Geparkte Autos in der Korngasse zerkratzt

Bürstadt (ots) – Mindestens Autos wurden am Sonntag 10.10.2021 zwischen 21-22.30 Uhr in der Korngasse auf einem Parkplatz beschädigt. Markenunabhängig zerkratzten die Täter den Lack an Türen und Kotflügel. Bislang geht die Polizei von einem Schaden von mindestens 2.000 Euro aus.

Wer im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei (K 42) in Lampertheim. Telefon: 06206 / 9440-0.

Einbrecher steigen in Hotel ein

Lautertal (ots) – Geld und zwei Profimesser haben Einbrecher in der Nacht zum Montag (10.10.-11.10.) aus einem Hotel in der Kuralpe mitgehen lassen. Der Gesamtschaden ist etwa 3.000 Euro hoch. Insgesamt wurden Fenster gewaltsam geöffnet, um in das Hotelgebäude zu gelangen. Dort brachen die Täter sämtliche verschlossene Behältnisse auf, um an das Diebesgut zu gelangen.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) ermittelt wegen des Einbruchsdiebstahls und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Alkoholkontrollen in der Gartenstraße

Bürstadt (ots) – Die Wagenlenker von sechs Fahrzeugen wurden am Samstag 09.10.2021 in der Gartenstraße von Beamten der Polizeistation Lampertheim-Viernheim auf ihre Fahrtüchtigkeit kontrolliert. Dabei wurden 2 Fahrer herausgefischt, die offensichtlich unter Alkoholeinfluss standen. Bei der Überprüfung der 30 und 32 Jahre alten Männer zeigten die Testgeräte Werte von 1,3 und 1,5 Promille an.

Die Führerscheine wurden einbehalten und werden bis zum Abschluss der Ermittlungen in amtlicher Verwahrung verbleiben. Auf die Ertappten kommen Bußgelder und möglicherweise Fahrverbote zu.

Vielleicht sind 2 weitere Autofahrer mit einem schlechten Gewissen weitergefahren, nachdem auch bei ihnen geringe Alkoholmengen angezeigt wurden, sie aber unbehelligt weiterfahren durften. Die straffreien Werte unter 0,5 Promille haben keine verkehrsrechtlichen Folgen. Dennoch warnt die Polizei vor Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Die Fahrtüchtigkeit wird mehr oder weniger beeinträchtigt und die möglichen Folgen können verheerend sein.

In Wohnhäuser eingestiegen – Polizei bietet Vorortberatungen an

Bergstraße (ots) – Gleich drei Mal waren Einbrecher, die möglicherweise zusammengewirkt haben, am Samstag 09.10.21 in Lorsch aktiv. Während die Bewohner eines Hauses in der Tassilostraße um kurz vor 18.30 Uhr für zwei Stunden außer Haus waren, kletterten die Täter vom Gartengrundstück auf das Vordach, um ein gekipptes Fenster entriegeln zu können. Im Haus wurden sämtliche Räume durchsucht. Nach erster Durchsicht wurde aber offensichtlich nichts gestohlen.

Anders sah es in der Wilhelm-Leuschner-Straße aus. Aus dem Einfamilienhaus wurde Geld und Schmuck entwendet, nachdem die Täter abermals ein Fenster aufgebrochen hatten. Die Tatzeit war zwischen 17.35-20.30 Uhr.

Zu schleppen hatten die Täter zwischen 19.30-22.15 Uhr, als sie gleich einen kompletten 50 Kilogramm schweren Tresor mit Dokumenten, Schmuck und Geld aus einem Haus in der Nibelungenstraße, Bereich Schulstraße wuchteten. Zuvor beschädigten sie die Haustür und eine Balkontür, durch die sie letztendlich ins Innere des Hauses eindringen konnten.

Auch in Bensheim suchten sich die Ganoven ein Einfamilienhaus aus, um über die Terrassentür ungebeten ins Haus einzudringen. Bei der Tat im Brückweg, Nähe Lindenhof, in der Nacht zum Sonntag 09.-10.10.21 rafften die Einbrecher Schmuck und Geld zusammen. Der Schaden hier liegt bei geschätzten 4.000 Euro.

Die Kriminalpolizei (K21/ 22) in Heppenheim ermittelt in allen Fällen und hofft, dass Zeugen Hinweise geben können. Die Ermittler können auch telefonisch unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegengenommen werden.

Weißer Jeep – Grand Cherokee SRT gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Neckarsteinach (ots) – Ein weißer Grand Cherokee Jeep im Wert von etwa 60.000 Euro wurde am Wochenende (09.10.- 11.10.) in Neckarsteinach gestohlen. Der Gebrauchtwagen stand ohne Kennzeichen auf dem Gelände eines Autohändlers in der Bahnhofstraße.

Ob das Auto weggefahren oder auf einen Transporter geschafft wurde, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Wer den zwei Jahre alten Jeep gesehen hat, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Polizei informiert über Einbruchsschutz

Fachberater des Polizeipräsidiums Südhessen informieren gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit wieder vermehrt an Informationsständen, wie man sich wirksam gegen Einbrüche schützen kann. Nutzen Sie das kostenlose Angebot Ihrer Polizei auch an der Bergstraße und kommen Sie:

Termin: Viernheim, 19.11.2021, Rhein-Neckar-Zentrum. Zwischen 10 Uhr und 15 Uhr stehen Ihnen die Berater am Servicepoint des Einkaufszentrums Rede und Antwort.

Termin: Bürstadt, 26.11.2021, auf dem Wochenmarkt. Der genaue Termin wird zu einem späteren Zeitpunkt auf der Homepage der Polizei, https://k.polizei.hessen.de/1768482440, veröffentlicht.

Sie haben zu den Terminen keine Zeit oder wünschen eine persönliche Beratung bei sich zu Hause? Unter der Rufnummer 06151 / 969 – 40444 haben Sie die Möglichkeit kostenlos und unverbindlich einen Termin mit einem Fachberater auszumachen.

Odenwaldkreis

Kripo ermittelt nach Einbruch in Steinmetzbetrieb

Bad König (ots) – Nachdem Einbrecher zwischen Donnerstagabend 07.10.2021 ab 19 Uhr und Freitagmorgen 08.10.2021 um 6.15 Uhr in einen Steinmetzbetrieb in der Straße Außenliegend eingedrungen sind, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Wie die Ermittlungen am Wochenende ergeben haben, drangen die Täter über ein aufgebrochenes Fenster in das Wohn-/Geschäftshaus ein. Die Kriminellen fokussierten sich dabei auf die Durchsuchung der Wohnräume und nahmen Geld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro mit. Wer in der Tatnacht Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/ 22 unter der Rufnummer 06062 / 953-0.

