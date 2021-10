Frankfurt: Streit unter Männergruppen – 1 Schwerverletzter

Frankfurt-Gallus (ots)-(em) – Am Sonntagabend 10.10.2021 kam es zwischen mehreren Männern zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Im Rahmen dessen erlitten 2 Männer, 26 und 27 Jahre alt, Stichverletzungen. Die Polizei konnte 2 Tatverdächtige festnehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen trafen Sonntagabend gegen 22.20 Uhr eine 3- und 6-köpfige Männergruppe in der Kriegkstraße aufeinander. Ein zunächst verbaler Streit mündete schließlich in einer tätlichen Auseinandersetzung.

Im Zuge dessen wurde ein 26-jähriger Mann leicht und ein 27-jähriger Mann schwer verletzt. Beide wurden umgehend in ein Krankenhaus verbracht. Die Täter, welche der 6-köpfigen Gruppe zugehörig sind, hatten zwischenzeitlich die Flucht ergriffen.

Während der ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort, wandten sich zwei 22-jährige Männer an die Polizisten und gaben an, zuvor in die Auseinandersetzung involviert gewesen zu sein. Sofort eingeleitete Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass die beiden Männer tatverdächtig sind, so dass für die Zwei die Handschellen klickten.

Die beiden mutmaßlichen Täter werden noch heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags, auch im Hinblick auf den Hintergrund der Tat, dauern an.

Wohnungsbrand – 38-jährige Frau und ein Hund verstorben

Frankfurt-Sachsenhausen (ots) – In der Nacht von Sonntag 10.10.2021 auf Montag 11.10.2021 brannte es in einem Mehrfamilienhaus in der Mörfelder Landstraße im Stadtteil Sachsenhausen. Die Alarmierung der Feuerwehr erfolgte am Sonntag kurz vor Mitternacht um 23:50 Uhr. Eine 38-jährige Frau kam bei dem Brand ums Leben.

Das Feuer brach aus bislang ungeklärten Gründen in einer Wohnung im 5. Obergeschoss eines sechsgeschossigen Wohnhauses aus. Mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Einsatzkräfte der Feuerwehr durchsuchten die Brandwohnung und fanden die Frau. Sie wurde sofort ins Freie gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Trotz Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt vor Ort nur noch den Tod der Frau feststellen.

Ebenso konnte ein Hund nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden. Weitere Verletzte gab es nicht. Personen aus dem Gebäude wurden durch die angeforderte Notfallseelsorge betreut.

Nach rund 40 Minuten war das Feuer gelöscht. Nachdem die Wohnung belüftet wurde, konnte diese an die Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben werden. Nach ersten Schätzungen bewegt sich der entstandene Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr Sachsenhausen sowie der Rettungsdienst waren mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort.

Quelle: Feuerwehr Frankfurt am Main

Verletzter Mann greift Hilfe leistende Bundespolizisten an

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Am Sonntag 10.10.2021 stellten Bundespolizisten gegen 01:15 Uhr einen 46-jährigen Mann im Hauptbahnhof mit einer blutenden Verletzung am Kopf fest. Daraufhin wurde umgehend ein Rettungswagen angefordert. Zu den Hintergründen der Verletzung äußerte sich der Mann nicht, stattdessen trat und schlug der 46-Jährige unvermittelt mehrfach in Richtung der Hilfe leistenden Polizisten.

Hierbei wurde ein Bundespolizist mit einem Faustschlag im Gesicht getroffen und leicht verletzt. Bei der anschließenden Festnahme wehrte sich der Mann weiterhin vehement.

Gegen ihn wurde u.a. ein Ermittlungsverfahren wegen Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet und ein durchgeführter Drogenschnelltest schlug im Bereich auf Kokain positiv an. Der 46-jährige Mann wurde im Anschluss zur weiteren Untersuchung seiner Kopfverletzung in ein Krankenhaus verbracht.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Serie von Straftaten führt zu U-Haftbefehl

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(hol) – Vergangene Nacht nahm die Polizei einen Autoknacker auf frischer Tat fest. Der Mann steht zudem im Verdacht, vorher noch eine Zahl von Ladendiebstählen begangen zu haben. Er sitzt nun in U-Haft. Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei heute Morgen einen Mann, der sich im Bahnhofsviertel an geparkten Autos zu schaffen machte.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der 19-Jährige gerade im Begriff, ein Auto aufzuhebeln. Sie nahmen ihn fest und stellten im Rahmen der Tatortarbeit weitere 5 Vehikel fest, die geknackt worden waren. Die Einsatzkräfte lieferten den wohnsitzlosen und einschlägig vorbestraften Mann daraufhin in die Haftzellen ein.

Montagmorgen stellte sich dann heraus, dass der 19-Jährige auch noch für 6 weitere Ladendiebstähle vom Vortag verantwortlich sein könnte. Der Haftrichter sah dies bei der Vorführung ebenso und erließ einen U-Haftbefehl gegen den Mann. Die Ermittlungen dauern an.

Hitlergruß gezeigt

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(hol) – Sonntagabend zeigte ein Mann mehrfach den Hitlergruß in der Untermainanlage. Die Polizei nahm ihn anschließend fest. Gegen 20:00 Uhr fiel der Mann den Beamten auf, als er in Höhe des Jüdischen Museums plötzlich den Arm zum sog. “Hitlergruß” hob.

Bis die Beamten bei ihm waren, um ihn festzunehmen, hatte er das Ganze noch zweimal wiederholt. Der 26-jährige Wohnsitzlose wurde im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Festnahme eines 15-jährigen Fahrraddiebes

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(em) – Am vergangenen Wochenende 09.-10.10.2021 wurde das Rennrad eines 51-jährigen Mannes entwendet. Mit der Unterstützung der Polizei hielt er sein Fahrrad zum Glück einen Tag später bereits wieder in den Händen. Am Samstagabend hatte der 51-Jährige sein Rennrad in der Max-Beckmann-Straße abgestellt. Am nächsten Tag musste er gegen Mittag feststellen, dass es nicht mehr da war.

Sofort begann er auf einschlägigen Internetverkaufsportalen nach seinem Rennrad zu suchen; mit Erfolg. Er gab vor Interesse an dem Fahrrad zu haben und vereinbarte mit dem Verkäufer einen Termin. Was Letzterer nicht wusste: Der 51-Jährige hatte zwischenzeitlich Anzeige bei der Polizei erstattet und diese über den Termin in Kenntnis gesetzt.

Für den 15-jährigen Verkäufer klickten sodann an dem vereinbarten Treffpunkt, dem Lokalbahnhof, die Handschellen.

Da der Jugendliche weitere Fahrräder auf der Onlineplattform inseriert hatte, bestand der Verdacht, dass er diese ebenfalls gestohlen haben könnte. Eine Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden eines Bolzenschneiders, welcher sichergestellt wurde.

Weitere Beweismittel fanden die Polizisten nicht auf. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls dauern an.

