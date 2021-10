Unfall zwischen Radfahrerin und Motorradfahrer

Eschwege (ots) – Um 13:24 Uhr beabsichtigte eine 52-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit ihrem Fahrrad die B 249 in der Gemarkung von Meinhard-Frieda (Umgehungsstraße) zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 40-jährigen Motorradfahrer aus Mühlhausen, der in Richtung Eschwege unterwegs war. Beide kamen durch den Zusammenstoß zu Fall und wurden dadurch schwer verletzt.

Im Einsatz war auch der Rettungshubschrauber. Letztendlich wurden aber die beiden Verletzten mit den Rettungswagen in die Krankenhäuser gebracht. Zur genauen Ermittlung der Unfallursache wurde zudem ein Gutachter bestellt. Die B 249 ist seit 13:44 Uhr in diesem Bereich voll gesperrt, eine entsprechende Rundfunkwarnmeldung wurde veranlasst.

Gegen Blumenkübel gefahren

Eine 88-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Sooden-Allendorf befuhr am gestrigen Sonntagabend, um 19:15 Uhr, die Straße “Auf den Teichhöfen” in Bad Sooden-Allendorf. Dabei übersah sie einen ordnungsgemäß auf der Straße befindlichen Blumenkübel (Verkehrsberuhigung) und fuhr gegen diesen, wodurch der Kübel bis auf den angrenzenden Gehweg geschoben wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 9.500 EUR.

Wildunfälle

Am 09.10.21, um 21:30 Uhr, überquerten mehrere Wildschweine die L 3239 in der Gemarkung von Kammerbach. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Borken konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, wodurch sie eines der Tiere anfuhr, das den Aufprall nicht überlebte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 250 EUR.

2.500 EUR Sachschaden entstanden bei einem Zusammenstoß mit einem Waschbären, der vergangene Nacht, um 01:12 Uhr, die B 27 in Höhe Bad Sooden-Allendorf überquerte und von dem Pkw eines 19-Jährigen aus Witzenhausen erfasst wurde. Der Waschbär überlebte den Unfall nicht.

In Höhe von Albungen kam es zum Zusammenstoß mit einer Rotte von Wildschweinen, die um 01:15 Uhr die B 27 überquerte. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer aus Ohrdruf erfasste mehrere der Tiere, von denen zwei den Unfall nicht überlebten. Am Lkw entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 EUR.

Mit einem Waschbären kollidierte heute früh, um 05:10 Uhr, ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner, der die Straße “Untermühle” in Vockerode in Richtung Abterode befuhr. Am Ende der Ortschaft kam es zum Zusammenstoß mit dem Waschbären, der anschließend nicht aufgefunden werden konnte. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 750 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw

Um 15:24 Uhr befuhr am Sonntagnachmittag 10.10.2021 ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen die Germeröder Straße in Vockerode. In Höhe der Kirchstraße lief ein Hund auf die Fahrbahn, wodurch es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Hund kam. Das Tier blieb augenscheinlich unverletzt und auch am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Im Anschluss kam es dann zu einem Gespräch zwischen dem 61-jährigen Hundehalter und dem Pkw-Fahrer, in dessen Verlauf der Hundehalter eine Delle in die Fahrertür trat, wodurch Sachschaden entstand.

Diebstahl von E-Bike

Zwischen dem 09.10.21, 15:00 Uhr und dem 10.10.21, 13:00 Uhr wurde in der Sickenberger Straße in Bad Sooden-Allendorf ein schwarzes Pedelec der Marke “Cube” im Wert von ca. 3.000 EUR entwendet. Das Bike war im Tatzeitraum mit einem Faltschloss gesichert unter einem Carport abgestellt worden, wo es samt Schloss durch unbekannte Täter gestohlen wurde.

Häusliche Gewalt

Um 00:18 Uhr musste die Polizeistreife in der vergangenen Nacht in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Eschwege fahren, nachdem es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen 2 Lebenspartnern kam.

Der 39-Jährige Mann gab an, das seine 29-jährigen Lebensgefährtin ihn mit einem Messer bedrohte. Dieses konnte er ihr dann entreißen. Die 29-Jährige gab an, das ihr Lebensgefährte sie am Hals fasste und zu Boden drückte. Entsprechende Anzeigen wegen Körperverletzung wurden gegen beide Beteiligten eingeleitet.

Motorradfahrer schwer verletzt

Um 09:45 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagmorgen ein 52-Jähriger aus Nieste mit seinem Motorrad die Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau von Fürstenhagen kommend in Richtung Walburg. In Höhe des Rewe-Einkaufsmarktes fuhr der 52-Jährige mit seinem Krad über den dortigen Bordstein auf den Grünstreifen, wo er frontal gegen eine Warnbake und einem Stein fuhr.

Daraufhin stürzte der 52-Jährige mit dem Krad und zog sich schwere Verletzungen zu, worauf er in das Klinikum nach Kassel gebracht werden musste. Des Weiteren wurde ein Sachverständiger hinzugezogen sowie die Entnahme eine Blutprobe angeordnet. Der Sachschaden wird mit ca. 3.300 EUR angegeben.

10.000 EUR Sachschaden bei Zusammenstoß – Verursacher flüchtig

Ein 26-Jähriger aus Paderborn befuhr gestern Nachmittag, um 14:04 Uhr, die B 7 zwischen den Ortschaften Küchen und Walburg. Dabei wurde er von einem schwarzen Motorrad überholt, das das Auto des 26-Jährigen während des Überholvorgangs seitlich touchierte, worauf dieser die Kontrolle über den Pkw verlor und in die Leitplanken auf der Gegenfahrbahn fuhr.

Durch den Aufprall wurde der 26-Jährige verletzt und in das Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 entgegen.

Unfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen

Um 14:20 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 54-Jähriger aus Leinefelde mit seinem Pkw die B 27 von Witzenhausen kommend in Richtung Bad Sooden-Allendorf. In der Gemarkung von Ellershausen geriet er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wohnmobil kam. Dieses wurde von einer 71-Jährigen aus Witzenhausen gefahren.

Anschließend streifte der Pkw noch den hinter dem Wohnmobil fahrenden Pkw, der von einem 65-Jährigen aus Wiesbaden gefahren wurde. Der 65-Jährige zog sich dabei kleinere Schürfwunden und Prellungen zu. Der Pkw des 54-Jährigen sowie das Wohnmobil waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 03:59 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel die Sontraer Straße zwischen Stadthosbach und Sontra. Etwa 800 Meter nach der Ortschaft Stadthosbach kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Sachschaden: 500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung

Die Eingangstür der öffentlichen Toilette am Wilhelm-Speck-Platz in Großalmerode wurde am gestrigen Sontra zwischen 12:00 Uhr und 23:45 Uhr durch Unbekannte beschädigt. Dabei wurde die Tür teilweise aus der Halterung gerissen. Sachschaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 05:26 Uhr befuhr heute früh eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Hann. Münden die L 3468 zwischen Ellerode und Mollenfelde. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das am Unfallort verendete. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR.

Kennzeichendiebstahl

Zwischen dem 08.10.21, 22:30 Uhr und dem 10.10.21, 17:00 Uhr wurden von einem

Pkw Citroen Berlingo die beiden amtlichen Kennzeichen “ESW-K 256” abmontiert und entwendet. Das Fahrzeug war in der Straße “Am Gewende” in Witzenhausen-Wendershausen geparkt. Schaden: 50 EUR. Hinweise: 05542/93040.

