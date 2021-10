Kassel-Nord (ots) – Drei Männer haben am Freitagnachmittag 08.10.2021 einen 50-Jährigen im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Kasseler Nordstadt beraubt. Die drei südländisch aussehenden Täter griffen den 50-Jährigen zunächst körperlich an und attackierten ihn dann mit Pfefferspray. Der 50-jährige Mann verlor dabei kurzzeitig das Bewußtsein. Als er wieder zu sich kam, waren die Räuber, die ihm eine goldfarbene Modeschmuckkette und einen Ring gestohlen hatten verschwunden.

Der Überfall in dem Hinterhof ereignete sich gegen 17:45 Uhr in der Rothenditmolder Straße, nahe Schillerstraße. Wie der 50-Jährige aus Kassel berichtete, steuerte er auf den dortigen Hauseingang zu, als er von hinten von dem Trio in einer ihm unverständlichen Sprache angesprochen und dann plötzlich angegriffen wurde. Nachdem der 50-Jährige wieder zu Bewusstsein kam, lag er mit brennenden Augen am Boden. Er schrie laut um Hilfe. Ob die Täter möglicherweise gestört worden waren, ist bislang noch ungeklärt.

Täterbeschreibung:

Die drei Räuber waren 18 bis 20 Jahre alt, schlank, hatten dunkle Haare, einen gebräunten Teint und ein südländisches Erscheinungsbild.

Einer von ihnen war ca. 1,75 Meter groß, hatte gewellte schwarze Haare und trug

ein weißes Oberteil.

Die anderen Täter können momentan noch nicht näher beschrieben werden.

Der 50-Jährige äußerte den Verdacht, dass die 3 Männer ihm zuvor auf seinem Weg von der Bushaltestelle “Erzbergerstraße” gefolgt sein könnten.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

