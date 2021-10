Frankfurt: Die Generalgouverneurin von Kanada eröffnet die Buchmesse

Frankfurt am Main – Die Generalgouverneurin von Kanada, Ihre Exzellenz Mary May Simon, reist vom 19. bis 21. Oktober 2021 nach Frankfurt, wo sie Kanada als Ehrengast der diesjährigen Frankfurter Buchmesse (20.-24. Oktober 2021) vertreten wird. Die Generalgouverneurin wird bei der Eröffnungsfeier sprechen und an der Eröffnung des kanadischen Pavillons teilnehmen. Es ist der erste Auslandsbesuch Ihrer Exzellenz seit ihrer Ernennung zur 30. Generalgouverneurin von Kanada am 26. Juli 2021. Als Repräsentantin des kanadischen Staatsoberhauptes (der Souveränin, derzeit Ihre Majestät Königin Elizabeth II.) ist die Generalgouverneurin eine Schlüsselfigur in Kanadas parlamentarischer Demokratie.

Vom 17. bis 21. Oktober wird die Generalgouverneurin zu einem Staatsbesuch nach Berlin und Frankfurt reisen. In Berlin stehen unter anderem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Programm.

In diesem Jahr ist Kanada Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Das kanadische Programm mit dem Titel „Singular Plurality – Singulier Pluriel“ setzt inhaltliche Schwerpunkte u.a. auf Innovationen in der Kreativwirtschaft, die Förderung von Frauen und Jugendlichen sowie die Versöhnung mit indigenen Völkern. Eine Delegation von rund 60 kanadischen Autoren und Illustratoren, darunter acht Delegationsmitglieder, die Kanada live in Frankfurt vertreten werden, nimmt an Kanadas Literaturprogramm teil. Zu den Mitgliedern der Delegation vor Ort gehören Michael Crummey, Michel Jean, Dany Laferrière, Catherine Mavrikakis, Paul Seesequasis, Vivek Shraya, Kim Thúy und Nancy Vo. Über 50 Autoren werden virtuell an Veranstaltungen teilnehmen, darunter Margaret Atwood und Joséphine Bacon bei der Eröffnungszeremonie.

Redner bei der Eröffnungsfeier der Frankfurter Buchmesse werden sein:

Juergen Boos, Direktor der Frankfurter Buchmesse

Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels

Dr. Nargess Eskandari-Grünberg, Bürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main

Dr. Philipp Nimmermann, Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

Prof. Monika Grütters MdB, Staatsministerin für Kultur und Medien

Ihre Exzellenz Mary May Simon, die Generalgouverneurin von Kanada

Deantha Edmunds, Inuk-Sopranistin

Margaret Atwood, Schriftstellerin (Live zugeschaltet aus Kanada)

Vivek Shraya, Autorin und Performance Künstlerin

Joséphine Bacon, Schriftstellerin (Live zugeschaltet aus Paris)

Die Teilnahme an der Eröffnungsfeier ist nur auf Einladung möglich. Die Eröffnungsfeier wird am Dienstag, 19. Oktober 20201 um 17.00 Uhr MESZ auf buchmesse.de live gestreamt.