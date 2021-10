Mainz: Bereits knapp 10.000 verkaufte Tickets für Banksy-Ausstellung

Mainz – Die Schau zu Ehren der Kunst-Ikone Banksy öffnete am 01. Oktober 2021 ihre Türen für Besucher – und das mit großartigem Erfolg. Hier wird Kunst als Erlebnis präsentiert und das begeistert Groß und Klein. Bereits nach 10 Tagen Laufzeit können die Veranstalter eine positive Bilanz ziehen, die alle Erwartungen übertrifft.

Inzwischen sind knapp 10.000 Tickets im Vorverkauf für „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ abgesetzt worden. Insgesamt werden bis zum 16. Januar 2022 50.000 Menschen in der Mainzer Ausstellung erwartet.

Der Charme der urbanen Location verbindet sich gekonnt mit dem Graffiti an den Wänden. Die Einzelhandels-Erlebniswelt lulu im ehemaligen Karstadt Gebäude verfolgt ein spannendes Zwischennutzungskonzept und gibt viel Raum zum Experimentieren. Die Besucher versinken regelrecht in den Werken Banksys. Sie werden mit Hilfe aufwendiger interaktiven Stationen in Szene gesetzt und zum Leben erweckt, fast so, als wäre Banksy gerade eben erst hier gewesen.

Auch die Besucherresonanz spricht für sich: Überwältigende 98 % der befragten Besucher gaben an, dass Ihre Erwartungen erfüllt (56 %) oder sogar übertroffen (42 %) wurden. Und 93 % würden die Ausstellung weiterempfehlen. Viele Besucher äußerten, dass Ihnen die interaktiven Stationen wie die Londoner U-Bahn oder die Wand zum selbst Bemalen außerordentlich gut gefallen haben. Das Alter der befragten Besucher ist von 19 – 59 Jahren fast durchweg gleichmäßig verteilt – was die unglaubliche Reichweite am weltweit bekannten Künstler unabhängig des Alters aufzeigt.

Der Eintritt erfolgt unter den jeweils aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen der Stadt Mainz. Um die Besucherströme optimal lenken zu können, ist die Buchung eines Zeitfensters erforderlich. Mit dem Zeitfenster-Ticket ist der Zugang zur Ausstellung innerhalb des gebuchten Zeitfensters möglich, die Verweildauer ist dabei zeitlich unbegrenzt. Der Ticketkauf im Vorverkauf wird vom Veranstalter ausdrücklich empfohlen.