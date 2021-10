Taxifahrer geprellt und Handy vergessen

Rülzheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 10.10.2021 ließen sich 3 Personen von einem Taxifahrer von Karlsruhe nach Rülzheim fahren. Dort angekommen, gaben sie vor bei der Sparkasse Geld abheben zu wollen. Doch anstatt den Taxifahrer zu bezahlen, suchten das Trio das Weite. Der Taxifahrer informierte die Polizei und fand auf der Rückbank ein Handy. Kurz darauf kam einer der Männer zurück und fragte nach dem IPhone.

Als der Taxifahrer ihm mitteilte, dass er bereits die Polizei verständigt hatte, ließ das Interesse an dem Telefon schlagartig nach und der Mann flüchtete erneut. Er konnte durch die kurz darauf eintreffenden Beamten gestellt und festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den beiden Mitfahrern dauern derzeit an.

Räuberischer Diebstahl in Supermarkt

Germersheim (ots) – Ein renitenter Ladendieb versuchte am Samstag vor einem Detektiv zu fliehen, indem er ihm gegen das Schienbein trat. Der 37-jährige Mann wurde zunächst von dem Ladendetektiv des Supermarktes dabei beobachtet, wie er Lebensmittel und Kleidung im Wert von 216 EUR in seinem Rucksack verstaute und ohne zu bezahlen den Kassenbereich passierte.

Der Detektiv stellte den Dieb zur Rede und bat ihn in sein Büro. Dort baute sich der Mann vor dem Detektiv mit geballten Fäusten auf und trat ihm zwei Mal gegen das Schienbein. Im Anschluss versuchte er mit der Beute zu flüchten, konnte jedoch von weiteren Mitarbeitern des Supermarktes daran gehindert werden. Der Täter wurde vor Ort festgenommen. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung wurde eine Blutprobe entnommen.

Betrunkener Fahrzeugführer auf der Autobahn

Kandel (ots) – Am Freitagabend 08.10.2021 wurde die Polizeiinspektion Wörth über ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe informiert. Durch umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug festgestellt und der 55-jährige Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden, in deren Verlauf sich eine Alkoholisierung von 0,87 Promille feststellen ließ.

Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Betrunken aus dem Verkehr gezogen

Berg (ots) – Während einer Fahrzeugkontrolle am frühen Morgen des 09.10.2021 in Berg wurde bei einem Fahrzeugführer starker Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille.

Der Fahrzeugführer muss sich im Rahmen eines Strafverfahrens für die Trunkenheitsfahrt verantworten. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Unter Drogeneinfluss mit einem Kleinkraftrad gefahren

Berg (ots) – Im Rahmen von Kontrollmaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wurde am späten Abend des 08.10.2021 in Berg ein Kleinkraftrad angehalten, dessen Fahrer körperliche Auffälligkeiten zeigte, die den Verdacht eines Drogenkonsums ergaben.

Der anschließend durchgeführte Urintest offenbarte eine Beeinflussung durch Marihuana und Amphetamin. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Bellheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 09.10.2021 kontrollierten Polizisten gegen 00:45 Uhr den Fahrer eines Ford-Mondeo in der Bellheimer Hauptstraße. Nachdem die Polizisten Alkoholgeruch feststellten, ergab ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest 0,67 Promille.

Für die Folgemaßnahmen wurde der 19-Jährige zur Dienststelle verbracht. Dort konnten darüber hinaus betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein entsprechender Test reagiert positiv auf Amphetamin. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein sichergestellt.