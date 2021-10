Mit Klapprad zu schnell in die Kurve

Kirrweiler (ots) – Am Samstag 09.10.2021 befuhr der 45-jährige Klappradfahrer gegen 14:35 Uhr die Marktstraße in Kirrweiler in Richtung Venningen. Nach eigenen Angaben fuhr der Klappradfahrer mit einer Geschwindigkeit von 30-35 km/h. Offenbar war dies zu schnell für eine Linkskurve, der Fahrer stürzte.

Resultat der Fahrt: Diverse Schürfwunden, das Klapprad blieb unversehrt. Ein getragener Fahrradhelm dürfte bei diesem Unfall Schlimmeres verhindert haben.

Mann randaliert und greift Polizeibeamte an

Edenkoben (ots) – In der Nacht von Freitag 08.10.2021 auf Samstag 09.10.2021 gegen 01:45 Uhr wurde der Polizei eine Person gemeldet, welche in einem Wohnhaus randaliert und herumgrölt. Durch die eingesetzten Polizisten konnte der 33-jährige Mann vor seiner Wohnung angetroffen und gefesselt werden. Als er in den Streifenwagen verbracht werden sollte, trat er nach einem der Beamten, verfehlte diesen jedoch. Zudem beleidigte der Mann diesen Beamten und spuckte ihm ins Gesicht.

Es stellte sich außerdem heraus, dass der 33-Jährige bereits im Laufe des Tages die Haustür beschädigt und im Treppenhaus des Wohnhauses Pfefferspray versprüht hatte. Hierdurch erlitten einige Anwohner leichte Atemwegsreizungen. Gegen den Mann wurden mehrere Strafanzeigen erfasst. Er wurde im Anschluss in eine psychiatrische Klinik verbracht.

E-Ladesäule beschädigt und geflüchtet

Birkweiler (ots) – Zwischen dem 06.10.2021, 20:00 Uhr und dem 07.10.2021, 11:00 Uhr beschädigte ein unbekannter LKW-Fahrer vermutlich beim Rückwärtsfahren eine E-Ladesäule auf dem Parkplatz des Frey&Kissel Marktes in Birkweiler.

Nach dem Zusammenstoß setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von ca. 5.000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 2870, oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de, zu melden.

Mehr als nur ein Pannenfahrzeug…

A65 Höhe Edesheim (ots) – Ein Pannenfahrzeug auf der A65/Fahrtrichtung Landau Höhe Edesheim, meldete am Samstagmorgen 09.10.2021 gegen 10:45 Uhr ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei Edenkoben. Mehrere Personen würden teilweise auf der Fahrbahn den Reifen eines Autos wechseln, was der Anrufer als gefährlich erachtete. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war der Reifen bereits gewechselt und das Auto war eigentlich wieder bereit zur Weiterfahrt.

Die Polizeibeamten stellten jedoch fest, dass die Kennzeichen des Autos entstempelt waren, womit das Auto nicht mehr zugelassen ist und nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr geführt werden darf. Darüber hinaus waren die angebrachten Kennzeichen auch noch nie auf dieses Auto zugelassen, sondern gehörten zu einem anderen Fahrzeug. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit der 30-jährigen Fahrerin wurden zudem Auffälligkeiten festgestellt.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest erhärtete den Verdacht: Er reagierte positiv auf die Stoffgruppen Cannabis, Kokain, Amphetamin und Methamphetamin. Auch im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist sie aktuell nicht, da ihr diese aufgrund ihres Drogenkonsums bereits entzogen wurde.

Die Kennzeichen wurden sichergestellt, das Fahrzeug abgeschleppt und die Frau wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Somit ergaben sich aus einem ursprünglich gemeldeten Pannenfahrzeug diverse Strafanzeigen gegen die 30-jährige Fahrzeugführerin.

Zusammenstoß zwischen Kind und Pedelec-Fahrerin

Edesheim (ots) – Am Samstag 09.10.2021 befuhr die 67-jährige Pedelec-Fahrerin die Ludwigstraße in Edesheim von Hainfeld kommend. Plötzlich sei ein 12-jähriges Kind quer über die Fahrbahn gerannt. Die Pedelec-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen, sodass es zu Kollision kam.

Sowohl die 67-jährige Pedelec-Fahrerin als auch das 12-jährige Kind wurden durch den Unfall leicht verletzt. Am Pedelec entstand zudem Schaden in Höhe von 50 Euro. Der geschilderte Unfallhergang konnte durch vor Ort ermittelte Zeugen bestätigt werden.

Verkehrsinsel nach Fitnessstudiobesuch überfahren

Germersheim (ots) – Am Freitag 08.10.2021 gegen 18:45 Uhr kam der Fahrer eines VW up mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Verkehrsinsel. Der Mann befuhr die L540 von Bellheim nach Zeiskam. Kurz vor Zeiskam kam es dann zum Unfall, als der Fahrer die Verkehrsinsel überfuhr und einen Gesamtschaden von ca. 7.000 EUR verursachte.

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der Unfallverursacher Kreislaufprobleme hatte, nachdem er intensiv im Fitnessstudio trainiert und die Sauna besucht hatte. Der VW musste abgeschleppt werden und gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahrzeug touchiert und abgehauen

Edenkoben (ots) – Am Samstag 09.10.2021 parkte der 47-jährige Geschädigte gegen 14 Uhr seinen PKW Seat in der Bahnhofstraße in Edenkoben am rechten Fahrbahnrand. Als er 30 Minuten später zu seinem Fahrzeug kam, musste er einen Schaden an seinem linken Hecklicht feststellen. Offenbar streifte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren den PKW Seat und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Schadenshöhe beträgt 200 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtenden Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer

06323 9550 zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Herxheim (ots) – Eine 16-jährige Jugendliche aus dem Kreis Germersheim wurde am 08.10.2021 gegen 14:00 Uhr im Bereich Nordring in Herxheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Grund der Kontrolle war, dass die Sozia auf dem Roller keinen Schutzhelm trug. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass die Fahrerin des Kleinkraftrads nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Stoppschildkontrolle

Großfischlingen (ots) – Aufgrund der schwerwiegenden Verkehrsunfälle, die sich in letzter Zeit immer wieder an der Kreuzung L507/L542 bei Großfischlingen ereigneten, wurde heute, 10.10.2021 zwischen 12 und 13 Uhr, erneut an dieser Örtlichkeit eine Kontrolle durchgeführt.

12 Verkehrsteilnehmer mussten aufgrund der Missachtung des Stoppschildes gebührenpflichtig verwarnt werden. Zudem führten 3 Fahrzeugführer ihren Führerschein nicht mit und müssen diesen bei der Polizei nachzeigen.

Ein Familienvater muss sich außerdem in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten, da seine 9-jährige Tochter nicht wie vorgeschrieben auf einem Kindersitz saß und sein 4-jähriger Sohn nicht angegurtet war. Der 36-jährige Mann durfte seine Fahrt erst fortsetzen, nachdem die beiden Kinder richtig gesichert wurden.

Betrugsmasche Microsoftmitarbeiter

Maikammer (ots) – Am Samstag 09.10.2021 gegen 09:00 Uhr, kam es in Maikammer zu einem Betrugsversuch durch angebliche Microsoftmitarbeiter. Die Täter geben sich am Telefon als Computersupport aus und bieten ihre Hilfe bei vermeintlichen Computerproblemen an. Nimmt man die Hilfe in Anspruch werden überteuerte Kosten in Rechnung gestellt. Der 90-jährige Geschädigte handelte jedoch genau richtig und beendete umgehend das Gespräch.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte “Beute” angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Holzdiebstahl

Klingenmünster (ots) – In der Zeit vom 26.9.-07.10.21 wurde in Klingenmünster, von einem Grundstück in der Friedhofstraße, Holz entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Bergzabern.