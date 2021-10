Lambrecht: Eifrigste Leser des Lesesommers 2021 der Stadtbücherei Lambrecht wurden geehrt

Lambrecht – Am 01.10.2021 hat Stadtbürgermeister Karl-Günter Müller an die drei eifrigsten Leser des Lesesommers 2021 Preise und Urkunden übergeben.

Den 1. Platz belegt Marie Hovhannisyan mit 30 gelesenen Büchern, gefolgt von Ammelie Semmelsberger mit 28 Bücher und Omar Mohammad mit 25 Büchern.

In einer kleinen Ansprache dankte der Stadtbürgermeister Tina Kubatta und Ulrike Glaß für ihr großes Engagement in der Stadtbücherei Lambrecht, ohne dass solche Veranstaltungen wie der Lesesommer nicht möglich wären. Ein großer Dank ging aber vor allem an die Kinder, die fleißig Bücher ausgeliehen, gelesen und Bilder zu den Geschichten gemalt haben. Insgesamt haben sich 43 Kinder zum Lesesommer angemeldet, wovon 30 Kinder aktiv an diesem teilgenommen haben. Die Altersstruktur der Kinder lag zwischen 6 – 13 Jahren. Insgesamt wurden 271 Bücher ausgeliehen.

Viele Spender haben es möglich gemacht, dass jedes am Lesesommer 2021 teilgenommene Kind eine Geschenktüte und eine Urkunde erhält. Die Preisträger können ihre Preise seit dem 05.10.2021 zu den Öffnungszeiten bei der Stadtbücherei Lambrecht abholen. Leider war es aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich ein Abschlussfest für den Lesesommer 2021 zu veranstalten. Tina und Ulrike hoffen, dass dieses in 2022 stattfinden kann und freuen sich schon jetzt auf zahlreiche Teilnehmer bei dem Lesesommer 2022.