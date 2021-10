Landau: Die Polizei-News

Drang zur Zigarette

Landau (ots) – Ein 21-Jähriger aus Landau wurde am Samstag 09.10.2021 um 21 Uhr, mit einem PKW im Bereich der Industriestraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle gestand der Fahrer, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei.

Interessant gestaltete sich vor Ort aber der Umstand, dass der Halter des Fahrzeugs auf dem Beifahrersitz saß. Dieser war im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, wollte während der Fahrt jedoch eine Zigarette rauchen, weshalb er nicht selbst fuhr.

Vor Fahrtantritt einen Joint geraucht

Landau (ots) – Aufgrund seiner auffallend unsicheren Fahrweise wurde am Sonntag 10.10.2021 gegen 03 Uhr ein 31-jähriger Citroen Fahrer aus Landau im Bereich Feuerbachstraße kontrolliert. Auch im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit zeigte der Fahrer mehrere Auffälligkeiten und war sichtlich nervös.

Grund hierfür dürfte der anschließend positiv auf THC ausfallende Drogenschnelltest gewesen sein. Der Mann gab an, nach der Arbeit einen Joint konsumiert zu haben. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Zwei Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Landau (ots) – In der Nacht auf Samstag 09.10.2021 fielen gleich 2 Fahrzeugführer mit ihrer auffälligen Fahrweise auf. Hintergrund war hier jeweils der Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen 00:45 Uhr befuhr ein 35-jähriger Landauer auf einem E-Scooter die Ostbahnstraße in Richtung Ostring-Center. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte zunächst eine am Gürtel getragene Schreckschusspistole sowie ein im Rucksack mitgeführter Teleskopschlagstock fest- und anschließend sichergestellt werden. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit reagierte ein durchgeführter Schnelltest positiv auf THC und Amphetamin. Weiterhin konnte eine größere Menge Bargeld und mehrere Verpackungsmaterialien für Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen 02:00 Uhr fiel ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim durch seine hohe Geschwindigkeit im Bereich der B 10, Höhe Landau, auf. Ein durchgeführter Schnelltest reagiert positiv auf THC. Bei einer Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen, wurden neben BtM-Utensilien auch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden.

In beiden Fällen wurden den Fahrern eine Blutprobe entnommen. Beide müssen sich in einem Strafverfahren verantworten.

Kontrollen im Stadtgebiet Landau

Landau (ots) – Am 08.10.2021 wurden bei zwei Standkontrollen insgesamt 23 Fahrzeugführer gebührenpflichtig sanktioniert. Zwischen 10 Uhr und 11 Uhr vormittags wurde die Einhaltung des Stoppschildes aus der Zweibrücker Straße in Richtung Weißenburger Straße überwacht. Hier überfuhren insgesamt 14 PKW-Führer die Haltelinie ohne entsprechend anzuhalten. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht angegurtet.

Zwischen 16 Uhr und 17 Uhr wurde das Linksabbiegeverbot von der Wallstraße in Richtung Südring überwacht. Hier bogen insgesamt 7 Fahrzeugführer verbotswidrig ab.

Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Offenbach/Queich (ots) – Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein Mann am Samstag 09.10.2021 um 15.45 Uhr beim Ausparken auf dem Wasgau Parkplatz in Offenbach an ein nebenstehendes Auto fuhr. Die Halterin des geparkten Autos, welche sich auf dem Parkplatz befand konnte ebenfalls einen Knall wahrnehmen. Der Unfallverursacher flüchtete unbeirrt von der Unfallörtlichkeit.

Aufgrund der guten Beschreibung des Fahrers und des abgelesenen Kennzeichens wurde durch die Polizei unverzüglich die Halteranschrift aufgesucht. Hier konnte der 36-jährige Halter festgestellt werden, als er gerade aus der Tiefgarage kam. Dieser hatte schwarze Hände und hielt ein Lackierspray in der Hand. Bei der Begutachtung des Fahrzeugs konnte festgestellt werden, dass die Stoßstange frisch lackiert worden war, um den Unfallschaden zu vertuschen.

Auf Nachfrage der Mann an Alkohol konsumiert zu haben. Der vor Ort festgestellt Wert lag bei 4,65 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.