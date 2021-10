Körperverletzung wegen nicht angeleintem Hund

Speyer (ots) – Am Freitagmittag 08.10.2021 kam es in Speyer-Nord zu einer Körperverletzung zwischen einem 31-Jährigem und einer 62-Jährigen. Die beiden Hundebesitzer gerieten in Streit, da einer der Hunde nicht angeleint war. Während des Streitgespräches gab der Mann der Frau eine Ohrfeige.

Zudem sollen Beleidigungen ausgesprochen worden sein. Beiden Personen erwartet nun ein Strafverfahren. Die Ermittlungen zur Klärung des Vorfalls wurden aufgenommen.

Randalierende Person ohne Fahrschein

Speyer (ots) – Am Freitag 08.10.2021 wurde ein 23-jähriger Fahrgast gegen 8 Uhr ohne Fahrschein im Zug durch Kontrolleure der Bahn kontrolliert. Am Bahnhof Speyer verhielt sich der Fahrgast gegenüber den Kontrolleuren sowie der Polizei äußerst aggressiv, sodass dieser gefesselt werden musste.

Da er auch die Angabe seiner Daten verweigert, wurde er nach Ausweisdokumenten durchsucht. Anschließend wurde er der Bundespolizei übergeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen.

Erlöschen der Betriebserlaubnis

Speyer (ots) – Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen einen 37-jähirgen aus Otterstadt eingeleitet. Dieser wurde am Freitag 08.10.2021 gegen 9:15 Uhr durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Speyer im St. Klara-Kloster-Weg in Speyer kontrolliert.

Am Ford Mondeo des Fahrers waren Felgen angebracht, die nicht in Verbindung mit den angebrachten Reifen verwendet werden dürfen. Die Weiterfahrt wurde nur zur Behebung des Mangels gestattet.

23.000 EUR Schaden durch einen Enkeltrickbetrug

(ots) – Ein angeblicher Professor und eine angebliche Krankenschwester meldeten sich am Freitag 08.10.2021 bei der 84-jährigen Speyrerin und täuschten eine hilflose Situation des Sohnes vor. Die Täter täuschten vor, dass der Sohn der Geschädigten im Krankenhaus liegen würde und nun Behandlungskosten offen wären. Hierzu benötigte man 27.500 EUR.

Letztlich brachten die Täter die Rentnerin um Bargeld und Gold im Gesamtwert von ca. 23.000 EUR. Der unbekannte Abholer der Beute ist bisher noch flüchtig.

Die wichtigsten Tipps für Sie:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen als Verwandte/Bekannte ausgeben oder eine Hilflose Lage von Ihnen nahestehende Personen vortäuschen

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen oder drängen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Serie an Diebstählen aus PKW’s

Speyer (ots) – In der Nacht von Freitag 08.10.2021 auf Samstag 09.10.2021 wurden in Speyer-Süd insgesamt vier PKW’s durch bisher unbekannte Täter zum Teil aufgebrochen und zum Teil mit einem Stein eingeschlagen. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen Münzgeld und Bekleidung. Des Weiteren wurde versucht, einen Porsche durch einen Kurzschluss zu entwenden, was letztlich jedoch misslang.

Die Polizei bittet in dieser Serie um Ihre Mithilfe. Wenn Sie in dieser Nacht in Speyer-Süd verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, dann melden Sie dies der Polizei Speyer.

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Speyer (ots) – Am Samstag 09.10.2021 kam es gegen 12:45 Uhr in der Auestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 58-jährigen PKW Fahrerin aus Römerberg und einer 53-jährigen Fahrradfahrerin aus Rheinzabern. Die PKW Fahrerin übersah beim Ausfahren von einem Parkplatz die in falscher Fahrtrichtung fahrende Fahrradfahrerin.

Die Fahrradfahrerin wurde hierbei leichtverletzt. Gerade die falsche Radwegbenutzung ist eine der Hauptursachen der Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrer.