Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Samstag, 09.10.2021, gegen 19:15 Uhr, kam es im Bereich der Einmündung der L528 und der Hochdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Der Führer des PKW übersah beim Linksabbiegen den Fahrradfahrer auf seinem Rennrad. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Radfahrer leicht verletzt und beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

Tatverdacht gegen einen 16-jährigen

Dudenhofen (ots) – In der Nacht von Freitag 08.10.2021 auf Samstag 09.10.2021 kam es in der Realschule Plus in Dudenhofen zu einer Sachbeschädigung. Hier wurde eine Scheibe der Schule mit einer Glasflasche eingeworfen. Wie der Zufall will, wurde am Morgen des 09.10.2021 ein PKW in Speyer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte bei einem Mitfahrer eine Schnittverletzung an der Hand festgestellt werden.

Während der Verkehrskontrolle verstrickte sich der 16-jährige Beifahrer in Widersprüche über die Verletzung. Letztlich gab er den Polizeibeamten gegenüber an, dass er die Scheibe an der Realschule in Dudenhofen in der Nacht eingeworfen habe. Federführend für die Ermittlungen in dieser Sache ist das Sachgebiet Jugend der Polizeiinspektion Speyer. Der Sachschaden beträgt ca. 500 EUR.