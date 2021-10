Eigentumsdelikte

1.1. PKW entwendet

Tatzeit: Fr., 08.10.2021, 14:00 Uhr – Fr., 08.10.2021, 23:30 Uhr Tatort: 65439 Flörsheim, Am Wickerbach

Zur Tatzeit wurde durch unbekannte Täter ein PKW entwendet, welcher in Flörsheim, in der Straße „Am Wickerbach“ abgestellt war. Ersten Ermittlungen zufolge hatte die Fahrzeugeigentümerin ihren weißen Ford S-Max mit dem amtlichen Kennzeichen MTK-KY 396, am Freitagmittag, um 14:00 Uhr, abgestellt. Das Fahrzeug parkte ordnungsgemäß auf einem Privatparkplatz und war mit einem sogenannten „Keyless-Go-System“ verschlossen. Am Freitagabend, gg. 23:30 Uhr, staunte die Fahrzeughalterin nicht schlecht, denn sie musste feststellen, dass der Ford mit samt den Kennzeichen entwendet worden war. Die Fahndung nach dem entwendeten Fahrzeug verlief bisher ohne Erfolg. Es ist ein Schaden von ca. 12.000,- EUR entstanden.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Flörsheim unter der Tel.-Nr.: 06145-5476-0 erbeten.

1.2. Senior bei Geldwechsel getäuscht

Tatzeit: Sa., 09.10.2021, 10:30 Uhr

Tatort: 65812 Bad Soden, Königsteiner Straße

Zur Tatzeit wurde ein gutgläubiger Senior von einer männlichen Person hinters Licht geführt und bestohlen. Der unbekannte Täter sprach den 88-jährigen Sulzbacher, der in seinem Fahrzeug saß, unter einem Vorwand an. Der Täter äußerte den Wunsch sich von dem Senior Kleingeld wechseln zu lassen. Der hilfsbereite Mann öffnete sein Portemonnaie und zeigte dem Täter, welches Kleingeld er bei sich hat. Dieser nutzte die Gelegenheit und griff in die Geldbörse, um sich das Kleingeld zu entnehmen. Hierbei entwendete er unbemerkt auch das sonstige Scheingeld im Wert von 280,- EUR. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. Erst nach kurzer Zeit, an der Kasse eines Supermarktes, bemerkte der Geschädigte, dass ihm das Geld hinterlistig entwendet worden war. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: -männlich -ca. 45-50 Jahre alt -ca. 180 cm groß -grüner Parka -sprach akzentfrei Deutsch

Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Eschborn unter der Tel.-Nr.: 06196-9695-0 erbeten.

Verkehrsdelikte

2.1. kein Führerschein, ohne Haftpflichtversicherung, unter Betäubungsmitteleinfluss

Tatzeit: Sa., 09.10.2021, 11:50 Uhr

Tatort: 65719 Hofheim-Wallau, Bleichstraße

Am Samstagmorgen wurde ein Fahrzeugführer festgestellt, welcher ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führte, obwohl er nach dem Konsum von Betäubungsmitteln nicht mehr in der Lage dazu war.

Der 19-jährige Hofheimer befuhr zur Tatzeit mit einem Kleinkraftroller die „Bleichstraße“ in Hofheim Wallau und trug währenddessen keinen Schutzhelm. Aus diesem Grund wurde er durch eine Hofheimer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle konnten Anzeichen für eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung des Beschuldigten festgestellt werden. Wie sich herausstellte, war der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Er konnte für den Roller nicht einmal eine Haftpflichtversicherung nachweisen. Zu guter Letzt fanden die Beamten bei ihm noch eine geringe Menge Haschisch vor.

Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Der Beschuldigte wurde daraufhin zur Polizeistation Hofheim transportiert, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

2.2. Trotz Betäubungsmitteleinfluss am Steuer

Tatzeit: Sa., 09.10.2021, 22:50 Uhr

Tatort: 65795 Hattersheim, Südring

Am Samstagabend wurde ein Fahrzeugführer festgestellt, welcher ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führte, obwohl er nach dem Konsum von Betäubungsmitteln nicht mehr in der Lage dazu war.

Der 25-jährige Friedberger befuhr zur Tatzeit mit seinem Ford den „Südring“ in Hattersheim. Er wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch eine Hofheimer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Hierbei konnten Anzeichen für eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung des Beschuldigten festgestellt werden.

Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Der Beschuldigte wurde daraufhin zur Polizeistation Hofheim transportiert, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der PKW-Schlüssel sichergestellt.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

2.3. Verkehrsunfall mit Personenschaden nach Trunkenheitsfahrt

Unfallzeit: So., 10.10.2021, 05:20 Uhr

Unfallort: 65760 Eschborn, Hauptstraße

Eine 24-jährige Eschbornerin verursachte am frühen Sonntagmorgen, vermutlich infolge ihrer Trunkenheit, einen Verkehrsunfall auf der „Hauptstraße“ in Eschborn. Die Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Smart die „Hauptstraße“ in Eschborn aus Richtung der „Sossenheimer Straße“ kommend. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem Peugeot, welcher am linken Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt war.

Durch den Aufprall überschlug sich der Smart und blieb an der Unfallstelle schwer beschädigt liegen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot gegen ein weiteres Fahrzeug, einen Audi, geschoben. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000,00 EUR. Die Unfallverursacherin und ihre 23jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten durch einen Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Bei der Unfallverursacherin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde einbehalten.

Handfeste Auseinandersetzung zweier Personengruppen, Eschborn, Düsseldorfer Str., 08.10.2021 23:22 Uhr

Freitagnacht wurde der Polizeistation Eschborn eine körperliche Auseinandersetzung von bis zu 15 Personen gemeldet, woraufhin mehrere Streifen der Polizeidirektion Maintaunus, sowie aus Frankfurt in die Düsseldorfer Straße gesandt wurden. Es stellte sich heraus, dass zwei Personengruppen, nach unbekannten verbalen Streitigkeiten, aneinander geraten sind. Die körperliche Auseinandersetzung mündete darin, dass Steine und ein Verkehrsschild aufeinander geworfen wurden. Glücklicherweise kam es nur zu einer leichten Verletzung. Weiterhin wurden auf mehrere Fahrzeuge eingetreten, sowie Außenspiegel und Kennzeichen abgerissen. Auch soll ein Portemonnaie mit einem höheren Geldbetrag entwendet worden sein. Die Polizeistation Eschborn hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Etwaige Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06196/9695-0 zu melden.

Ferrari verunfallt, Sulzbach, B8/L3266, 08.10.2021, 18:34 Uhr

Am Freitagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B8 im Bereich der Abfahrt zur L3266. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte ein Ferrarifahrer noch auf der B8 einen PKW und beschleunigte dazu. Im Anschluss beabsichtigte er an der Ausfahrt zur L3266 abzufahren. Hierbei kollidierte er mit einem Betonklotz und anschließend mit der Leitplanke. Der Ferrari war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straße wurde durch die Feuerwehr gereinigt. Für die Dauer der Maßnahmen mussten die L3266 gesperrt werden.