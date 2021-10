Polizeibeamter durch Schlag leicht verletzt, Wiesbaden,

Reisinger Anlagen, Freitag, 08.10.2021, 21:10 Uhr und Samstag, 09.10.2021, 00:25

Uhr,

(schü)Durch einen unvermittelten Faustschlag auf das Auge wurde ein

Polizeibeamter verletzt, als er zusammen mit seinem Kollegen mehrere Beteiligte

einer körperlichen Auseinandersetzung trennen wollte. Vorausgegangen waren

Streitigkeiten im Bereich der Reisinger Anlagen, wegen derer die Polizei

verständigt worden war. Der Aggressor ging hierbei unter anderem auf

Familienangehörige los und ließ sich zunächst auch nicht von den hinzugeeilten

Polizeibeamten beruhigen, vielmehr kam es zu dem beschriebenen Angriff auf den

Beamten. Der Täter wurde daraufhin festgenommen und zum 1. Revier verbracht.

Hier kam es im Rahmen der Anhörung des jungen Mannes erneut zu

Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten Beamten. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen hatte er sich jedoch soweit beruhigt, dass er an seine

Mutter übergeben werden konnte. Kurz nach Mitternacht mussten Kräfte des 1.

Reviers erneut wegen dem jungen Mann ausrücken, da es nun in der elterlichen

Wohnung zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war, bei der sich der

Mann wieder als Aggressor zeigte, indem er Familienangehörige schlug und das

Mobiliar beschädigte. Es erfolgte die erneute Festnahme mit einer anschließenden

Einlieferung in die Gewahrsamszellen der Polizei, wo er den Rest der Nacht

verbrachte.

Pfefferspray in Bus gesprüht,

Wiesbaden, Bleichstraße, Samstag, 09.10.2021, 02:00 Uhr,

(schü)In einem Nightliner-Bus kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag nach

Zeugenangaben zunächst zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen, da ein

junger Mann sich weigerte, eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen. Nachdem der

unbekannte Mann gegen 02:00 Uhr des Busses verwiesen wurde, zog er unvermittelt

ein Pfefferspray aus der Tasche und versprühte Inhalt vom Gehweg aus in den

Fahrgastraum des Busses. Danach flüchtete der Täter aus dem Bereich

Hellmundstraße/Bleichstraße zu Fuß über die Bleichstraße in Richtung

Bismarckring. Auf Grund des Sprühnebels klagten drei Fahrgäste über

Augenreizungen und mussten von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort versorgt

werden. Der flüchtige Täter konnte im Rahmen der polizeilichen

Fahndungsmaßnahmen angetroffen und festgenommen werden. Nach den polizeilichen

Maßnahmen auf dem 1. Polizeirevier wurde er von dort entlassen.

15 – Jähriger geschlagen und beraubt, Wiesbaden, Wilhelmstraße, Parkanlage

Warmer Damm, Samstag, 09.10.2021, 21:15 Uhr

(jul)Am Samstagabend wurde ein Jugendlicher in der Wiesbadener Parkanlage

„Warmer Damm“ Opfer eines Raubdelikts. Der 15-jährige Geschädigte hielt sich um

21:15 Uhr mit anderen Jugendlichen im Bereich des Schillerdenkmals in der

Parkanlage Warmer Damm auf. Als der Geschädigte mit einer anderen Personengruppe

in Streit geriet, wird er unvermittelt angegriffen. Die Täter schlugen und

traten auf das Opfer ein, so dass dieser verletzt zu Boden fiel. Anschließend

entwendeten die unbekannten Täter die Kopfhörer des Geschädigten. Nach

Tatausführung sei die Tätergruppierung in Richtung Wilhelmstraße geflüchtet.

Aufgrund der Verletzungen musste der Jugendliche in einem Wiesbadener

Krankenhaus behandelt werden. Die fünf unbekannten Täter werden durch den

Geschädigten und die Zeugen als männlich, ca. 18-20 Jahre alt, von

„südländischer Erscheinung“, bekleidet mit schwarzer und weißer Kleidung

beschrieben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Wiesbadener Polizei

nimmt Hinweise zur Tatbegehung und den unbekannten Tätern unter der Rufnummer

0611 345-0 entgegen.

Diebstahl von Baustelle – hoher Schaden, Wiesbaden, Rheinstraße, Zw.

Donnerstag, 07.10.2021, 19:00 Uhr und Freitag, 08.10.2021, 07:00 Uhr,

(am) In der Nacht von vergangenen Donnerstag auf Freitag wurde von einer

Baustelle in der Wiesbadener Rheinstraße mehrere Baugeräte und Baumaterial

entwendet.

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen 19:00 Uhr und 07:00 Uhr in das im

Rohbau befindliche Gebäude ein. Im Keller des Rohbaus wurden zwei massive Türen

aufgebrochen. Aus den Kellerräumen wurden mehrere Baumaschinen entwendet.

Außerdem stahlen die Täter etliche Kabeltrommeln. Höchstwahrscheinlich benutzten

die Diebe ein größeres Fahrzeug, um die Beute abzutransportieren. Der Schaden

beträgt mehrere Tausend Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Trickdiebstahl in Juweliergeschäft,

Wiesbaden, Mauergasse, Samstag, 09.10.2021, 16:00 Uhr,

(am) Am Samstagnachmittag kam es in einem Juweliergeschäft in der Mauergasse zu

einem Trickdiebstahl durch ein Diebespaar.

Das Paar betrat gegen 16:00 Uhr das Juweliergeschäft, in dem sich die

Geschädigte alleine aufhielt. Man zeigte Interesse an Gegenständen aus dem

Schaufenster und ließ sich einige Schmuckstücke zeigen. Durch geschicktes

Ablenken bekam die Geschädigte zunächst nicht mit, wie der Mann in die Auslage

griff und ein Schmuckstück herausnahm. Anschließend verließen beide Personen das

Geschäft. Als die Geschädigte den Diebstahl bemerkte, nahm sie sofort die

Verfolgung des Pärchens auf. Diesen rannten nun in Richtung Wilhelmstraße davon.

Das Diebesgut hatte einen Wert von mehreren Tausend Euro. Der Mann sei 48-50

Jahre alt und von schlanker Statur gewesen. Dieser hatte eine Glatze, trug ein

grünes Hemd mit weißen Knöpfen und eine FFP2-Maske. Die Frau war etwa 45 Jahre

alt und hatte blonde, hochgesteckte Haare. Sie trug eine blaue Jeansjacke und

eine schwarz-weiß gestreifte Hose im Zebralook. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Versuchter Einbruch in Gewerbeobjekt, Mainz-Kastel, Rampenstraße, Freitag,

08.10.2021, 20:45 Uhr,

(am) Am Freitagabend kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Gewerbeobjekt in

der Kasteler Rampenstraße.

Wie bisher ermittelt werden konnte, öffneten unbekannte Täter gegen 20:45 Uhr

ein Tor zum Gelände eines Autoteilehändlers und fuhren mit einem Pkw auf das

Grundstück. Anschließend begaben sie sich zum Eingang und versuchten dort die

Türe zum Geschäft aufzubrechen. Da dies den Tätern nicht gelang, brach man das

Vorhaben ab und flüchtete mit dem Fahrzeug in Richtung Theodor-Heuss-Brücke. Bei

dem Fahrzeug könnte es sich um einen schwarzen BWM gehandelt haben. Besetzt war

das Fahrzeug mit 4 männlichen Personen. Ein Täter war 18-25 Jahre alt und hatte

schwarze lockige Haare. Er trug einen Bart, eine Brille mit silbernem Rahmen und

einen Mund-Nasenschutz. Der Mann war mit einer schwarzen Daunenweste und einer

schwarzen Hose bekleidet. Unter der Weste trug er ein dunkelblaues Hemd mit

einem weißen Aufdruck auf dem linken Ärmel. Ein zweiter Täter war ebenfalls

18-25 Jahre alt. Dieser trug eine schwarze Kapuzenjacke und eine

Mund-Nasenbedeckung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Hochwertige Fahrräder entwendet,

Wiesbaden, Bahnhofsvorplatz Hauptbahnhof, Zw. Samstag, 09.10.2021, 10:00 Uhr bis

Samstag, 09.10.2021, 12:15 Uhr,

(jul)Am Samstagvormittag wurden am Wiesbadener Hauptbahnhof zwei Fahrräder

entwendet. Die zwei hochwertigen Fahrräder wurden durch den Geschädigten

zwischen 10:00 Uhr und 12:15 Uhr im Bereich des Haupteinganges an den dortigen

Fahrradständern abgestellt. Diese waren mit einem massiven Faltschloss gegen die

Wegnahme gesichert. Unbekannte Täter überwanden auf unbekannte Weise die

Sicherung und entwendeten die Fahrräder der Marken Scott und Gudereit. Bei dem

Fahrrad der Marke Scott handelt es sich um ein schwarzes E-Bike. Bei dem Fahrrad

der Marke Gudereit um ein silbernes Herren-Trekkingfahrrad. Der Schaden beträgt

ca. 2000,- EUR. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

um Hinweise unter der Rufnummer 0611-345 2440.

Unfallverursacher flüchtet von Unfallstelle, Wiesbaden-Erbenheim, Tempelhofer

Straße, Freitag, 08.10.2021, 22:40 Uhr bis Samstag, 09.10.2021, 00:10 Uhr,

(schü)In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 22:40 Uhr und kurz nach

Mitternacht kam es in der Tempelhofer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem

sich der Verursacher im Anschluss samt seinem Fahrzeug von der Unfallstelle

entfernte.

Den ersten Ermittlungen zufolge befuhr der Unfallverursacher die Tempelhofer

Straße aus Richtung Berliner Straße in Richtung Wiesbaden-Bierstadt, kommt an

der Unfallstelle aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab

und kollidiert dort mit zwei geparkten Fahrzeugen. An der Unfallstelle konnte

ein Fahrzeugteil gefunden werden, das möglicherweise zu dem Kraftfahrzeug des

Unfallverursachers gehört.

Nach der Schwere der Beschädigungen an den geparkten Fahrzeugen ist davon

auszugehen, dass das Fahrzeug des Unfallverursachers ebenfalls erheblich,

vermutlich im Bereich der rechten Fahrzeugseite, beschädigt ist.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Rufnummer

(0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

Gemeinsame Kontrollen „Sicheres Wiesbaden“ Wiesbaden, Freitag, 08.10.2021,

20:30 Uhr bis Samstag, 09.10.2021, 04:00 Uhr,

(am) In der Nacht von Freitag auf Samstag führten die Stadtpolizei und die

Landespolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Konzeption „Sicheres

Wiesbaden“ durch. Die Schwerpunkte der Überwachung lagen im Bereich der

Parkanlage Warmer Damm, dem Altstadtschiffchen und der Fußgängerzone. Rund um

das Schiller-Denkmal hielten sich bis zu 400 Personen auf, die dort feierten. An

den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen

Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar

zu sein. Daneben wurden mehrere Kontrollen von auffälligen Gruppen durchgeführt.

Stadt und Polizei werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der

Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

Im Rahmen von Jugendschutzkontrollen wurden zwischen 18:00 und 22:00 fast 60

Jugendliche und Heranwachsende kontrolliert. Es wurde das Gespräch mit den

Jugendlichen gesucht und auf entsprechende Gefahren hingewiesen. Die

Einsatzkräfte wendeten sich auch an Kioskbetriebe und Verkaufsstellen von

Alkohol. Diese wurden auf die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen

hingewiesen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit verletztem 3-jährigen Kind

Am Samstag, 09.10.2021 gegen 10.20 Uhr kam es im Tannenweg in Idstein zu einem

Verkehrsunfall, bei welchem ein 3 – jähriges Kind verletzt wurde. Eine 68 –

jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW den Tannenweg, als das Kind von

einem Grundstück aus auf die Fahrbahn lief. Die Fahrerin konnte das Kind

aufgrund einer Hecke erst spät sehen, bremste sofort und stieß dennoch leicht

mit ihrer Frontstoßstange gegen das Kind. Bei dem Sturz verletzte sich das 3 –

jährige Kind leicht und wurde vorsorglich in ein Wiesbadener Krankenhaus zur

Beobachtung eingeliefert. An dem Pkw entstand kein Sachschaden.

15-jähriger fährt alkoholisiert und ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Leichtkraftrad

Am Sonntag, 10.10.21 gegen 01.30 Uhr wurde ein Motorradfahrer

in Niedernhausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle

stellten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des Fahrzeugführers fest. Zudem war

der Fahrzeugführer erst 15 Jahre alt und nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnisklasse für das Leichtkraftrad. Der Fahrer wurde zum Zwecke einer

Blutentnahme zur Dienststelle verbracht und anschließend seinen Eltern

übergeben. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrer eines Leichtkraftrades

Am Samstag, den 09.10.2021 gegen 15.45 Uhr kam es auf der B 275 zwischen dem

Kreisverkehr Roter Stein und Bad Schwalbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem der

18-Jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades von der Straße abkam. Der

Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus

eingeliefert. An dem Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Wie

sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der junge Mann nicht im Besitz

eines gültigen Führerscheins. Sowohl gegen den Fahrzeugführer als auch die

Fahrzeughalterin wurden Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw.

wegen des Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.