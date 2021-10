Straßenverkehrsgefährdung und verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Frankenthal/Lambsheim (ots) – Ein illegales Kraftfahrzeugrennen lieferten sich am 08.10. gegen 17:20 Uhr offenbar ein weißer und ein schwarzer PKW Mercedes-Benz, auf der L522 zwischen Frankenthal und Lambsheim. Eine 25-jährige Verkehrsteilnehmerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis musste den, unter anderem auf ihrer eigenen Fahrspur entgegenkommenden Fahrzeugen, nach rechts in den Grünstreifen ausweichen um eine Kollision zu vermeiden.

Beide Fahrzeuge setzten ihre Fahrt unbeeindruckt weiter in Richtung Friedhof Lambsheim fort. Ob weitere Verkehrsteilnehmer gefährdete wurden ist bisher nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Frankenthal hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Teilnahme an verbotenen Straßenrennen aufgenommen. Den Fahrern drohen sowohl der Entzug der Fahrerlaubnis als auch die Einziehung der “Rennautos”.

Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots) – Der Geschädigte parkte seinen weißen Mercedes PKW am 08.10.2021, gegen 14:00 Uhr, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Albert-Einstein-Straße 1b. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am Frontstoßfänger linksseitig beschädigt wurde. Aufgrund von gelben Lackabriebs an der Anstoßstelle wird davon ausgegangen, dass der unfallverursachende Verkehrsteilnehmer ein gelbes Fahrzeug führte. Der Schaden wird auf ca. 300 EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung an VHS Frankenthal e.V.

Frankenthal (ots) – In der Nacht vom 08.10.2021 auf den 09.10.2021 beschädigten bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe der Volkshochschule Frankenthal e.V. am Stephan-Cosacchi-Platz. Diese wurde vermutlich mittels Bierflaschen eingeworfen.

Vor Ort konnte durch die Polizei mögliches Spurenmaterial sichergestellt werden. Die Polizei ermittelt nun aufgrund einer Sachbeschädigung. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.500 EUR.

Einbruchsdiebstahl in Gartenlaube

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom 03.10.2021 bis zum 09.10.2021 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zur Gartenlaube des Geschädigten in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Frankenthal.

Hierbei wurde das Fenster der Gartenlaube gewaltsam eingeschlagen und die Holztür vermutlich eingetreten. Im Inneren der Gartenlaube wurden sämtliche Getränkeflaschen geöffnet sowie Pfandflaschen entwendet.

Vor der Gartenlaube zurückgelassenen Flaschendeckel konnten durch die Polizei spurenschonend sichergestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Einbruchsdiebstahls wurde eingeleitet.

2x Taschendiebstahl

Frankenthal (ots) – Die Geschädigte befand sich am 09.10.2021 gegen 10:20 Uhr, im Kaufland. Ihre Handtasche führte sie im Einkaufswagen mit sich. Als sich die Geschädigte kurz von ihrem Einkaufswagen entfernte, entwendete ein bislang unbekannter Täter ihre Handtasche. In der Tasche befanden sich ihr Geldbeutel sowie ein Handy und zwei Notebooks. Der entstandene Schaden beträgt ca. 500 EUR.

8ots) – Die 91-jährige Geschädigte aus Frankenthal war am 08.10.21 gegen 14 Uhr in der Fußgängerzone Frankenthal unterwegs. Nachdem sie über die Bahnhofstraße zum Wochenmarkt auf dem Rathausplatz gelaufen war, bemerkte sie das unbekannte Täter ihren Geldbeutel, welchen sie samt Handtasche in ihrem Rolltrolley verstaut hatte, entwendet hatten.

Unmittelbar nachdem die rüstige Dame auf der Polizeidienststelle Anzeige erstattet hatte, fand sie ihren Geldbeutel selbst, in einem Müllbehälter in der Speyererstraße wieder. Hierbei musste sie allerdings feststellen, dass 60 EUR Bargeld entwendet wurden.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.