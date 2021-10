Tiefstehende Sonne löst schweren Verkehrsunfall aus

BAB 5 (ots) – Am Sonntag 10.10.2021 gg. 08.15 Uhr, befuhr ein Wohnmobil zwischen der Anschlussstelle Alsfeld-Ost und dem Hattenbacher Dreieck. Aufgrund der aufgehenden und tiefstehenden Sonne musste der Fahrer des Wohnmobils seine Geschwindigkeit stark reduzieren. Der Fahrer wurde so stark geblendet, dass dieser sich entschied auf den dortigen Standstreifen zu fahren. Der nachfolgende Fahrzeugführer aus dem Landkreis Alzey-Worms erkannte die Situation und bremste seinen Pkw ab.

Die dahinterfahrende 84-jährige Fahrzeugführerin aus dem Main-Taunus-Kreis konnte ihren VW Jetta nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf den Pkw auf. Im weiteren Verlauf erkannten 3 Fahrzeugführer den Auffahrunfall zu spät und fuhren ebenfalls ineinander.

Die 84-jährige Fahrzeugführerin wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste aus diese durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Durch den Verkehrsunfall wurden insgesamt 6 Personen verletzt, davon 3 schwer und 3 leicht. Die Personen wurden in die umliegenden Krankenhäuser zur weiteren Behandlung verbracht, wobei die 84-jährige Frau per Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Gießen geflogen worden.

Zur Versorgung und ärztlicher Behandlung der verletzten Personen, waren drei Rettungswagen und zwei Notärzte im Einsatz. Aufgrund der Trümmerteile und auslaufenden Betriebsstoffe, wurde die Autobahnmeisterei Alsfeld alarmiert.

Die Bundesautobahn musste ab der Anschlussstelle Alsfeld-Ost für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von ca. 7 Kilometer. Eine Umleitungsstrecke für den fließenden Verkehr wurde eingerichtet.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 60.000 Euro.

Als allgemeine Information für die Verkehrsteilnehmer ist zu sagen, dass sich ab Herbst die Licht- und Sichtverhältnisse ändern. Es ist aktuell mit einer tiefstehenden Sonne zu rechnen, so dass es dringend geboten ist, die Geschwindigkeit den Licht-und Sichtverhältnissen anzupassen.

Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Poppenhausen (ots) – Am Samstag 09.10.2021 gg. 20:30 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Rollerfahrer aus dem Landkreis Fulda die K 160 von Abtsroda in Richtung Gersfeld. Aufgrund ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich tödliche Verletzungen zu.

Am Roller entstand Totalschaden. Zwecks Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Verkehrsunfallflucht

Wildeck (ots) – In der Zeit vom 04.10.2021, 12.00 Uhr bis 05.10.2021,10.00 Uhr kam es in Wildeck/Raßdorf auf der L 3251 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fahrzeug, im angegebenen Tatzeitraum, die L3251 von Hönebach kommend in Richtung Bosserode.

Im Bereich des Abzweiges zur K62/Raßdorf, kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei Verkehrszeichen/Wegweiser inklusive der Pfosten und Bodenhülsen. Der Schaden beträgt ca.400 EUR.

Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern und ist flüchtig. Die Mitteilung kam von der Straßenmeisterei Rotenburg, die den Schaden im Rahmen einer Streckenkontrolle festgestellt hatte. Hinweise an die Polizei in Rotenburg unter 06623-9370.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld (ots) – Am Samstagnachmittag 09.10.21 gg. 14.45 Uhr, kam es in der Wippershainer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Elektroroller und einem VW Passat. Dabei wurden der 14-jährige Fahrer des Rollers und sein 15-jähriger Mitfahrer, beide aus Bad Hersfeld, an den Gliedmaßen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1.600 Euro.

Brand eines Wohnhauses

Lauterbach (ots) – Dem PP Osthessen wurde am heutigen Abend (09.10.21, 21:58 Uhr) ein Wohnungsbrand gemeldet. Als Brandort wurde Lauterbach-Wallenrod, Hinter der Kirche, mitgeteilt. Örtliche Feuerwehren befinden sich im Einsatzraum.

Nähere Einzelheiten liegen bisher nicht vor.

Pkw-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Fulda (ots) – Am Freitag 08.10.2021 kam es um 08:20 Uhr in der Straße Am Rosengarten in Fulda zu einem Verkehrsunfall. Die 65-jährige Fahrerin eines Pkw Peugeot wollte vom Rosengarten nach rechts auf die Bardostraße in Richtung Neuenberg einfahren. Um dem bevorrechtigten Verkehr auf der Bardostraße Vorfahrt zu gewähren, hielt sie ihr Fahrzeug an der dortigen Haltelinie an.

Der nachfolgende Volvofahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den wartenen Pkw auf. Die Dame im Peugeot wurde leicht verletzt zur Untersuchung ins Herz-Jesu-Krankenhaus verbracht. An den beteiligen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro.

Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld (ots) – Am Donnerstag 07.10.2021 vermutlich in der Zeit zwischen 21-23 Uhr, kam es in der Sternerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 35-jähriger aus Bad Hersfeld hatte seinen Pkw, einen schwarzen VW Passat, ordnungsgemäß geparkt. Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde dessen Pkw vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt, ohne seinen Pflichten nachzukommen, von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers könnte es sich um dunklen Kleinwagen (Hersteller/Typ nicht bekannt) gehandelt haben.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 932-0, jede andere Polizeidienstelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geparktes Fzg. angefahren – Verursacher geflüchtet

Schlitz – Bereits am Donnerstag 07.10.2021, bemerkte ein 35-jähriger Iraner aus Schlitz, dass sein geparkter Mini im Bereich des vorderen Stoßfängers angefahren wurde. Das Fzg. hatte er in Schlitz-Queck, vor der Itelsgasse 6 abgestellt.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Den Ereigniszeitpunkt konnte der 35-jährige nicht genau eingrenzen. Hinweise zum Verursacher erbittet der Polizei Posten Schlitz unter Tel.: 06642/609990 oder jede andere Polizeidienststelle.

Vorfahrtsverletzung endet mit Personenschaden

Lauterbach – Am Samstag, den 09.10.2021, gg. 12:05 Uhr, befuhr eine 26-jährige aus Wartenberg mit ihrem Golf die Bleichstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. An der Einmündung zur Bahnhofstraße wollte sie in diese einbiegen, übersah aber den von links kommenden Opel Astra eines 46-jährigen aus Schlitz.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fzg. Hierbei wurde die 71-jährige Beifahrerin des Schlitzers leicht verletzt. Durch einen vor Ort entsandten RTW wurde sie vorsorglich in Eichhofkrankenhaus verbracht. An den beiden Fzg. entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.000 EUR.

Unter Alkoholeinfluss gg. Brückengeländer

Schotten – Am frühen Samstagmorgen, gg. 04:55 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Schottener mit seinem PKW Seat den Kreisel der B 276 auf Höhe der Vogelsbergstraße. Er verließ den Kreisel in Fahrtrichtung Rudingshain. Hierbei kam er aufgrund erheblichem Alkoholgenusses nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Brückengeländer.

Es entstand hierbei ein Gesamtschaden von etwa 5.000 EUR. Bei dem 19-jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und von seinem Führerschein kann er sich für geraume Zeit verabschieden.

Zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Fulda (ots) Am Samstag 09.10.2021 hörten Zeugen im Bereich der Straße Am Schneckenberg in Ebersburg-Weyhers gg. 19:45 Uhr ein Knallgeräusch, worauf sie einen Renault vorfanden, der zunächst einen parkenden Mitsubishi beschädigt und anschließend in einem Blumenbeet zum Stehen gekommen war.

Die verständigte Streife der Polizeistation Fulda stellte fest, dass der 39-jährige Fzg.-Führer des Renault, in der Gemeinde Ebersburg wohnhaft, unter Alkoholeinfluss stand. Daher wurde bei ihm in der Folge eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt.

Der Pkw Mitsubishi weist eine Sachschadenshöhe von 5000,- EUR auf. Neben dem Schaden am eigenen Pkw in Höhe von 2.000 EUR erwartet den Ebersburger ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Fulda (ots) – Am Sonntag 10.10.2021 war ein 21-jähriger Audi-Fahrer aus der Gemeinde Großenlüder gg. Mitternacht in der Lauterbacher Str. in Richtung Marktplatz unterwegs. In Höhe der Straße Bäckerecke kam dieser vermutlich in Folge vorangegangenen Genusses von Alkohol mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab beschädigte auf den Gehweg stehende Metallpoller, Blumenkübel und eine Sandsteinmauer, bis er schließlich mittig auf der Fahrbahn zum Stehen kam.

Nachdem Zeugen als Ersthelfer kurz Kontakt mit dem Unfallverursacher hatten, entfernte dieser sich unter Zurücklassen seines erheblich beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Fzg. unerlaubt zu Fuß von der Unfallstelle. Durch Anschlussermittlungen konnte der junge Erwachsene angetroffen und einer Blutentnahme zugeführt werden. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt, worauf es ihm nicht mehr erlaubt ist, fahrerlaubnispflichtige Fzg. im öffentlichen Verkehrsraum zu führen.

Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 19.000 EUR, der abgeschleppte Pkw Audi

hat nur noch Schrottwert.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Fulda (ots) – Am Samstag 09.10.2021, ereignete sich um 23:43 Uhr in Künzell im Akazienweg ein Verkehrsunfall, der einen Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro zur Folge hatte. Der 22-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte heftig gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Audi.

Der Audi wurde ein Stück nach vorne und zur Seite gegen einen Zaun geschoben, der Mercedes drehte sich und kam quer zur Fahrbahn am Audi zum Stehen.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Da der Unfallfahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt.

