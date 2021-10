Auto gerät während der Fahrt in Brand

Frankfurt-Dornbusch (ots)-(ro) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 10.10.2021 geriet ein Auto auf der Jean-Monnet-Straße während des Fahrens aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Fahrerin blieb dabei unverletzt. Eine 60-jährige Frau befuhr als einzige Fahrzeuginsassin gegen 03:45 Uhr die Jean-Monnet-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt und nahm dabei einen Brandgeruch wahr. Sie stoppte daher das Fahrzeug kurz vor der kreuzenden Hügelstraße und stieg aus diesem aus.

Nach dem Aussteigen bemerkte sie eine zunehmende Rauchentwicklung aus dem Bereich des Motorraums, bis der Pkw letztlich in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte den Brand innerhalb von kurzer Zeit löschen. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Das Fahrzeug musste in der Folge abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen zur konkreten Brandursache und zur Höhe des finanziellen Schadens dauern an.

Polizei führt Verkehrskontrollen durch

Frankfurt/A66 (ots)-(em) – Am Samstagabend 09.10.2021 hat die Polizei im Bereich der A66 an der Anschlussstelle Frankfurt-Miquelallee Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Im Zuge dessen musste die Polizei den ein oder anderen Verstoß ahnden.

Zwischen 00.30 Uhr und 02.00 Uhr führten die Polizisten Kontrollen zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr durch. Im Verlauf dessen stellten sie 15 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest.

Ein Fahrer war deutlich zu schnell unterwegs. Statt erlaubten 60 km/h fuhr er 104 km/h, so dass er nicht nur mit einem ordentlichen Bußgeld, sondern auch mit einem Fahrverbot zu rechnen hat. Doch nicht nur Geschwindigkeit war in der Nacht ein Thema.

Auf einen Fahrer wurden die Beamten aufgrund der Fahrweise aufmerksam. Ein Urintest bestätigte den anfänglichen Verdacht: Der Mann hatte zuvor mutmaßlich Marihuana konsumiert. In dem Fahrzeug konnten knapp über 2 g der Droge aufgefunden und sichergestellt werden. Der Fahrer wurde nach einer Blutentnahme im Polizeipräsidium sowie der Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen schließlich wieder entlassen.

Die Polizei wird in Zukunft weiterhin Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durchführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu erhöhen.

