Vollsperrung der L 3065 nach Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

Babenhausen (ots) – Am Sonntag 10.10.2021 gegen 14:05 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 3065 zwischen Langstadt und Babenhausen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 41-jähriger Fahrer, sein 36-jähriger Beifahrer und die 5-jährige Mitfahrerin, eines grauen Mitsubishi die L 3065 von Langstadt nach Babenhausen. Um links in einen Feldweg einzubiegen, hielt der Fahrer des Mitsubishis auf einer langen Gerade an.

Die 36-jährige Fahrerin eines braunen BMW, welche hinter dem Mitsubishi fuhr, bemerkte den Abbiegevorgang zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Mitsubishi auf. Durch den Aufprall wurde die 5-jährige Mitfahrerin des Mitsubishi und die 36-jährige Fahrerin des BMW leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt.

Für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme sowie die Abschleppung der Fahrzeuge wurde die Strecke zwischen Langstadt und Babenhausen für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

Zusätzlich zu den Streifen der Polizeistation Dieburg, waren die Feuerwehren Langstadt und Babenhausen, sowie 4 Rettungswagen und zwei Notärzte an der Unfallstelle eingesetzt.

Die Polizei Dieburg bedankt sich bei den Verkehrsteilnehmern, die an der Unfallstelle angehalten und Erste Hilfe geleistet haben. Weiterhin werden Zeugen, welche sachdienliche Hinweise über den Unfallhergang geben können, gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer: 06071 / 9656-0 zu melden.

Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht

Rüsselsheim (ots) – Ein 53-jähriger Rüsselsheimer parkte seinen grauen Pkw VW T-Roc am Freitag 08.10.2021 in der Haßlocher Straße/Haus Nr.77. Gegen 22:10 Uhr hörte der Geschädigte einen Schlag auf der Straße, welchen er aber zunächst nicht zuordnen konnte. Erst als er am nächsten Tag um 13:30 Uhr mit seinem Pkw wegfahren wollte, stellte er die Beschädigungen an seinem Fahrzeug fest.

Der VW war nicht mehr fahrbereit, der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den tatsächlichen Unfallhergang und den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

Linienbus fährt Spiegel ab

Groß-Gerau (ots) – Am Freitag 08.10.2021 um 17.00 Uhr, beschädigte ein Linienbus einen schwarzen BMW, der in der Darmstädter Straße 33/Höhe des Marktplatzes abgestellt war. Etwa 500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am linken Außenspiegel beschädigt wurde.

Der Unfall wurde durch einen Zeugen gemeldet, dieser wird gebeten sich bei der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

Kreis Bergstraße

Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lindenfels (ots) – Am frühen Sonntag 10.10.2021 morgen um 02:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 47 zwischen Glattbach und Kolmbach ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Fahrzeugführer aus Alsbach-Hähnlein befuhr die B 47 aus Richtung Gadernheim kommend in Richtung Kolmbach und stieß mit einem 26-jährigen Fußgänger aus Lindenfels zusammen, welcher die Fahrbahn zu Fuß überquerte.

Der Fußgänger wurde hierbei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber zur Versorgung in die Universitätsklinik nach Frankfurt transportiert wurde. Neben dem schweren Personenschaden entstand noch ein Sachschaden von 5.000 EUR.

Odenwaldkreis

Von Unfallstelle geflüchtet – Zeugen gesucht

Michelstadt (ots) – Am Sonntag 10.10.21 kam es im Wingertsweg in Michelstadt gegen 03.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Erheblich beschädigt wurde ein BMW der 3er Reihe an der linken Fahrzeugfront. Durch Zeugen wurde beobachtet, daß es sich bei dem flüchtigen PKW um einen silberfarbenen Kombi gehandelt hat. Dies deckt sich mit den polizeilichen Ermittlungen vor Ort.

Der flüchtige PKW fuhr in Ri. Jahnstraße weiter. Das flüchtige Fahrzeug dürfte an der linken Fahrzeugfront erheblich beschädigt sein. Es ist zu vermuten, daß der Fahrer im Bereich des Stadtringes/Jahnstraße wohnhaft ist. Wer Hinweise geben kann, möge sich bei der Polizei in Erbach unter 06062/9530 melden.

Zwei Verkehrsunfälle mit mehreren Verletzten – Polizei sucht Zeugen

Erbach (ots) – Am Samstagmorgen 09.10.2021 ereignete sich gegen 06:40 Uhr ein Verkehrsunfall in der Carl-Benz-Straße. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 23-jähriger Fahrer eines VW von Michelstadt in Richtung Erbach, als ihm ein 52-jähriger Opelfahrer entgegenkam. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß von beiden Fahrzeugen, in dessen Folge beide Autofahrer aus Michelstadt leicht verletzt wurden.

An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Die Fahrbahn war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge für circa 1,5 Stunden voll gesperrt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Erbach in Verbindung zu setzten (06062/953-0).

Erbach (ots) – Am Samstagmittag 09.10.2021 ereignete sich gegen 13:35 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Brunnenstraße. Ein 73-Jähriger Mann aus dem Odenwald befuhr mit seiner 70-jährigen Begleiterin die Brunnenstraße in Richtung Innenstadt, als er aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen eine Mauer prallte. Hierbei zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu, seine Beifahrerin wurde leicht verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, ca. 4 Stunden, war die Brunnenstraße zeitweise komplett gesperrt. Austretende Betriebsstoffe wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Erbach beseitigt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen