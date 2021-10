Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 09.10.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Betrunkener Radfahrer fährt Schlangenlinien

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstag, 09.10.2021, um 02:45 Uhr, konnte eine Streifenwagenbesatzung der PI Bad Dürkheim einen Schlangenlinien fahrenden Radfahrer in Bad Dürkheim, auf dem Triftweg, feststellen und kontrollieren. Hierbei konnten bei dem 27-Jährigen aus Freinsheim deutliche Ausfallerscheinungen und Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Deshalb wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 08.10.2021, um 16:35 Uhr, befuhr eine 69-jährige Pkw-Fahrerin aus Weilerbach die L 516 von Wachenheim an der Weinstraße in Richtung Bad Dürkheim. Als sie sich dem dortigen Kreisverkehr näherte, verlangsamte sie ihr Fahrzeug. Dies bemerkte ein 37-Jähriger aus Deidesheim nicht rechtzeitig und fuhr auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. Hierbei entstand ein Sachschaden von insgesamt 300,- Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem 37-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von über 3 Promille festgestellt. Ihm wurde deshalb bei der PI Bad Dürkheim eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wachenheim: Rasenmäher aus Garten gestohlen

Wachenheim an der Weinstraße (ots) – In Wachenheim an der Weinstraße, im Buchenweg, wurde in der Zeit von Montag, 04.10.2021, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 05.10.2021, 14:30 Uhr, ein Benzinrasenmäher entwendet. Der Rasenmäher wurde von unbekannten Tätern aus einem umzäunten Garten gestohlen. Mögliche Zeugen, die den oder die Täter gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

