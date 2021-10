48-Jährige schleudert mit PKW über eine Grünfläche

Mannheim (ots) – Als eine 48-Jährige mit ihrem Hyundai am Dienstag um 17 Uhr die Casterfeldstraße in Richtung Schwetzingen befuhr, ist sie in Höhe eines Motorradzubehörgeschäfts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei streifte sie mit ihrem Wagen einen VW eines 55-Jährigen, der auf dem Beschleunigungsstreifen unterwegs war, um auf die Casterfeldstraße aufzufahren.

Der Hyundai schleuderte dann über einen Grünstreifen, fuhr einen Plakatständer um und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 22.000 Euro.

Teure Uhr aus Umkleideschrank gestohlen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Donnerstag 07.10.2021 um 17.40-19 Uhr, in einem Fitness-Studio in den Q-Quadraten einen Spind aufgehebelt und eine Herrenarmbanduhr der Marke Rolex im Wert von 14.000 Euro entwendet.

Zwei Gäste des Fitness-Studios hatten einen unbekannten Mann in den Umkleideräumen gesehen, der beobachtete, wie die Uhr im Spind verstaut wurde. Die Ermittlungen laufen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Telefon 0621/1258-0 zu melden.

Verzögert über die Kreuzung gefahren – Zwei Autos kollidieren

Mannheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmorgen 07.10.2021 um 6.30 Uhr in Mannheim-Neuostheim gekommen. Eine 24-Jährige wollte bei Grünlicht von der Hans-Thoma-Straße links in die Will-Sohl-Straße abbiegen, würgte ihren BMW aber ab. Als sie erneut anfuhr, zeigte die Ampel noch Grün, jedoch verdeckte ein abbiegender Lastwagen ihre Sicht, weshalb sie langsam fuhr.

Da zwischenzeitlich die Ampel für einen 61-Jährigen auf Grün schaltete, der mit seinem Hyundai die Will-Sohl-Straße in nördlicher Richtung befahren wollte und losfuhr, kollidierten beide Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro.