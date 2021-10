Großraum- und Schwerlastkontrolle

Hockenheim (ots) – Am Donnerstag 07.10.2021, 19:00 Uhr bis Freitag 08.10.2021, 02:00 Uhr führte das Polizeipräsidium Mannheim unter der Leitung des Verkehrsdienstes Mannheim eine Großraum- und Schwerlastkontrolle des gewerblichen Güterverkehrs im Rahmen der Sicherheitskooperation der Länder Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen auf der BAB 6, Tank- und Rastanlage Hockenheim/West durch.

Die Fahrzeuge wurden durch 4 Kradfahrer aus dem fließenden Verkehr heraus selektiert und zur Kontrollstelle auf der Tank- und Rastanlage geleitet. Dort kontrollierten die 40 eingesetzten Polizisten die Schwerfahrzeuge und anderen Fahrzeuge des gewerblichen Güterverkehrs.

Bei den Kontrollen wurden insgesamt 34 Personen und Fahrzeuge überprüft. Dabei mussten insgesamt 15 Fahrzeuge beanstandet werden, was einer Beanstandungsquote von 65 Prozent entspricht.

Es wurden 8 Verstöße gegen die Sozialvorschriften, 4 Verstöße wegen nicht korrekt gesicherter Ladung, 7 Verstöße gegen die zulässigen Fahrzeugmaße und -gewichte und 6 Gefahrgutverstöße festgestellt werden. Außerdem fielen den kontrollierenden Beamten mehrere Fahrzeuge wegen erhöhter Geschwindigkeit und wegen technischer Mängel auf. Alleine in 10 Fällen musste den Fahrzeugführern die Weiterfahrt bis zur Beseitigung der festgestellten Mängel untersagt werden.

BMW touchiert Opel – Polizei sucht Zeugen

Schriesheim (ots) – Am Donnerstag 07.10.2021 gegen 09:00 Uhr beschädigte der Fahrer eines BMWs in der Max-Planck-Straße in Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 3 beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel. Der BMW musste augenscheinlich in einer Situation mit unklarer Vorfahrtsregelung auf der engen Fahrbahn einem ihm entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen. An BMW und Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um einen beigefarbenen SUV gehandelt haben. Die Fahrzeugführerin soll ca. 65-75 Jahre sein und helle, schulterlange Haare haben. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem unbekannten Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1033-0.

An Spiegel gestoßen und weitergefahren – Zeugen gesucht

Schönbrunn (ots) – Am Donnerstag gegen 19 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Daihatsu auf der L595 von Haag in Richtung Schönbrunn. Ein ihm entgegenkommender PKW mit grauer Lackierung geriet auf seiner Fahrspur zu weit nach links und streifte den Spiegel des entgegenkommenden Daihatsu. Der oder die Unbekannte setzte die Fahrt im Anschluss unvermittelt fort.

Am Daihatsu entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen können dem Polizeirevier Eberbach unter 06271/9210-0 telefonisch mitgeteilt werden.

Bus im Begegnungsverkehr gestreift und weggefahren – Zeugen gesucht

Eschelbronnn (ots) – Am Donnerstagnachmittag 07.10.2021 um 16:30 Uhr streifte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer oder Fahrzeugführerin einen Linienbus in der Bahnhofstraße. Der Bus fuhr in Richtung Spechbach und blieb an der Brücke über dem Schwarzbach stehen, um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Der unbekannte PKW streifte den Bus im Vorbeifahren und fuhr im Anschluss weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Sachschaden am Bus beträgt mindestens 4.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim (Tel.: 07261/690-0) in Verbindung zu setzen.