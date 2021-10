Toilettenbrand

Ludwigshafen (ots) – Drei Jugendliche setzten am Donnerstag 07.10.2021 gegen 13.05 Uhr einen Stoffhandtuchspender in einer Schultoilette in der Abteistraße in Brand. Die Feuerwehr musste den Brand löschen. Durch das Feuer ist der Toilettenraum derzeit nicht mehr nutzbar. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt.

Unmittelbar vor Ausbruch des Brandes wurden 3 Jugendliche in der Toilette gesehen, die anschließend versuchten zu flüchten. Ein 16-Jähriger konnte festgestellt werden. Die beiden anderen Jugendlichen werden derzeit noch ermittelt.

Trickdiebstahl in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Ein Diebespärchen klingelte am Donnerstag 07.10.2021 gegen 17.30 Uhr, an der Wohnungstür einer 89-Jährigen in Mundenheim. Der Mann und die Frau gaben vor Gegenstände für einen Flohmarkt zu suchen. Die Seniorin bat das Pärchen herein und suchte mit der unbekannten Frau nach Gegenständen. Der unbekannte Mann nutzte die Situation aus und stahl Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von über 3.000 Euro. Anschließend verließ das Pärchen die Wohnung.

Im Anschluss bemerkte die 89-Jährige, dass Schmuck und Bargeld fehlten.

Die Frau war zwischen 1,60m und 1,70m groß, von schlanker Statur und hatte lange blonde Haare.

Der Mann war zwischen 1,70m und 1,80m groß, von kräftiger Statur und trug einen Vollbart.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte “Beute” angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Einbruch in Firma

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen Freitag 08.10.2021 gegen 01.40 Uhr, in eine Firma im Bereich Am Herrschaftsweiher ein. Die Täter wurden vermutlich aufgrund eines Bewegungsmelders bei der Tat gestört. Ob Gegenstände entwendet wurden, steht derzeit noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

PKW-Scheibe eingeschlagen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte schlugen in dem Zeitraum vom 05.10.2021 bis 07.10.2021 die Scheibe eines geparkten PKW ein. Aus dem Fahrzeuginnern wurden keine Gegenstände entwendet. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Benckiserstraße geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Mann verursacht Unfall und flüchtet

Ludwigshafen (ots) – Ein bisher unbekannter Mann rangierte am Donnerstag 07.10.2021 mit seinem PKW in der Christian-Weiß-Straße und touchierte hierbei ein geparktes Fahrzeug. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und sprach den Mann an. Der Unfallverursacher täuschte daraufhin ein Telefonat mit der Polizei vor, setzte sich in sein Auto und fuhr davon.

Der Flüchtige war zwischen 18 und 19 Jahre alt, hatte dunkelbraune Haar und trug eine Basecap.

Die Polizei ermittelt nun den flüchtigen Fahrer und sucht weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Pedelec gestohlen

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Unbekannte stahlen im Zeitraum vom 06.10.2021 bis 07.10.2021 ein Pedelec aus einem Vorgarten eines Anwesens in der Wöhlerstraße.

Der Wert des Pedelecs beläuft sich auf 3.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Mit 5 Promille im Krankenhaus gelandet

Ludwigshafen (ots) – Eine kurze Fahrt mit dem Fahrrad endete für einen 37-Jährigen am Donnerstagabend 08.10.2021 im Krankenhaus. Der Mann verlor gegen 20.30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrrad und kollidierte hierbei mit einem Poller in der Schlossstraße. Hierbei stürzte er zu Boden.

Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 5,06 Promille. Den 37-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Trickdieb bestiehlt 72-Jährige

Ludwigshafen (ots) – Ein unbekannter Mann gelangte am Donnerstag 07.10.2021 in die Wohnung einer 72-Jährigen und entwendete 45 Euro Bargeld. Der Mann klingelte gegen 12.45 Uhr an mehreren Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Fontanestraße und gab vor, dass der Keller unter Wasser stehen würde und er nun die Leitungen in den Wohnungen überprüfen müsse.

Eine 72-Jährge öffnete die Tür und ließ den Unbekannten in der Wohnung, wo er sich umschaute. Anschließend verließ er die Wohnung mit dem Bargeld und fuhr mit einem schwarzen Fahrrad davon.

Der Mann war zwischen 1,75m und 1,80m groß und circa 30 Jahre alt. Er trug eine dunkle Schirmmütze, blaue Jeans und eine schwarze Stoffjacke.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Werkzeug aus Transporter gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte schlugen in der Nach von Mittwoch 06.10.2021 auf Donnerstag 07.10.2021 die Scheibe eines geparkten Transportes ein. Aus dem Fahrzeuginnern wurde Werkzeug im Gesamtwert von 3.300 Euro gestohlen.

Der Peugeot Transporter war im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Saarlandstraße (Höhe Hausnummer 32) geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

PKW-Fahrerin übersieht Radfahrer

Ludwigshafen (ots) – Eine 52-Jährige übersah am Donnerstag 07.10.2012 beim Linksabbiegen einen 33-jährgen Fahrradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Die Frau war gegen 16.15 Uhr mit ihrem PKW im Buschweg unterwegs, als sie den von links kommenden Fahrradfahrer übersah.

Der 33-Jährige prallte mit seinem Fahrrad gegen den PKW und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. An Fahrrad und PKW entstand geringer Sachschaden.