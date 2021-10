Reifen zerstochen

Bobenheim-Roxheim (ots) – An dem Pkw Opel Insignia des Geschädigten wurden in der Mittelstraße/Höhe Hausnummer 1, zunächst durch unbekannte Täter in der Nacht zum 06.10.2021 beide Reifen auf der rechten Seite zerstochen. In der Nacht zum 07.10.2021 wurden an seinem Fahrzeug die Reifen der linken Seite zerstochen. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Falsche Polizeibeamte treiben ihr Unwesen

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstagabend zwischen 20:30-21:30 Uhr, kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt zu weiteren Anrufen von angeblichen Polizeibeamten. Die angeblichen Polizisten fragten, ob Fenster und Türen geschlossen wären. Seitens der Polizei wären zwei Diebe festgenommen worden und auf Zetteln wurden die Adresse der Angerufenen festgestellt. Letztlich ist in keinem Fall ein Schaden entstanden, weil die Betrügereien erkannt wurden.

Die Betrugsmasche “Falscher Polizeibeamter” zielt darauf ab, bei den Opfern Ängste zu schüren und durch eine geschickte Gesprächsführung an Wertsachen zu gelangen. Auch beabsichtigen die Betrüger, dass die Gespräche vertraulich bleiben und auf keinen Fall Angehörige verständigt werden sollen.

Die Polizei weist auf Folgendes hin:

Die Polizei wird Sie am Telefon niemals nach Wertsachen fragen – Lassen Sie sich am Telefon nicht überrumpeln. Wenn vermeintliche Polizeibeamte bei Ihnen anrufen, geben Sie keine Informationen heraus und rufen Sie zur Überprüfung bei der nächsten Polizeiinspektion an. Scheuen Sie sich nicht, im Zweifel auch die 110 zu wählen.

Betrügerische Mails

Limburgerhof (ots) – Eine 59-Jährige erhielt eine E-Mail, welche angeblich von der VR-Bank stammt. Um einen Dienst der Bank zu aktivieren gab die Frau ihre Bankdaten ein. Hierdurch wurde ein niedriger fünfstelliger Betrag vom Konto der 59-Jährigen abgebucht.

Die Polizei rät:

Sollten Sie E-Mails ihrer Bank erhalten, in welchen Sie Kontodaten eingeben müssen, kontaktieren Sie umgehend Ihre Bank und fragen nach der Rechtmäßigkeit. Oftmals werden Internetseiten von Banken oder Unternehmen täuschend echt von Betrügern nachgemacht, sodass auf den ersten Blick nicht erkennbar ist, dass es sich um Betrüger handelt.

Außenspiegel touchiert – geschädigter PKW gesucht

Maxdorf (ots) – Am 06.10.2021 zwischen 09:30-10:00 Uhr befuhr die Unfallverursacherin mit einem silber-grauen 3er BMW in Maxdorf die Hauptstraße Richtung Ludwigshafen. Im Bereich zwischen Sparkasse und RV-Bank touchierte der BMW den Außenspiegel eines geparkten PKW, so dass der Außenspiegel des BMW einklappte. Verkehrsbedingt konnte die Unfallverursacherin nicht anhalten. Sie wendete bei nächster Gelegenheit und kehrte zum Unfallort zurück. Einen beschädigten PKW konnte sie nicht finden. Eventuell wurde der touchierte PKW bereits weggefahren.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Diebstahl von Baumaschinen

Maxdorf (ots) – In der Zeit vom 06.10.2021 auf 07.10.2021, 18:00-06:30 Uhr kam es in der Hanns-Hörbiger-Straße zu einem Diebstahl von Baumaschinen. Die bislang unbekannten Täter überkletterten den Zaun und entwendeten vom Gelände Vibrationsstampfer (Rüttelplatten), Benzinhämmer (großer Bohrhammer) und Trennjäger (Trennschleifer).

Die Geräte haben einen Wert von über 16.000 EUR. Auf Grund des Gewichts der Geräte, wird von mehr als einem Täter ausgegangen. Zum Abtransport muss auch ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger genutzt worden sein.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.