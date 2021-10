27-Jähriger löst Polizei-Einsatz aus

Karlsruhe (ots) – Offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation hat ein 27-jähriger Mann am Freitagnachmittag 08.10.2021 den Einsatz von Polizei- und Spezialkräften ausgelöst. Der 27-Jährige hatte in seinem akuten Ausnahmezustand gegen 13.30 Uhr seiner Mutter über einen Messenger-Dienst eine Nachricht mit Drohinhalten und einer abgebildeten Schusswaffe gesendet, die auf einen bevorstehenden Banküberfall hindeuteten.

Die Polizei konnte im Laufe des Nachmittags im Zuge einer Fahndung den aktuellen Aufenthaltsort in einer Wohnung nahe des Städtischen Klinikums ermitteln. Vorsorglich wurden auch Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen.

Schließlich konnte die betreffende Person gegen 17.35 Uhr widerstandslos festgenommen werden. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen nach einem Rotlichtverstoß

Karlsruhe (ots) – Im Kreuzungsbereich der Rheinhafenstraße und Eckenerstraße/Bundesstraße 36 in Karlsruhe kam es aufgrund einer Rotlichtmissachtung am Donnerstag 07.10.2021 gegen 21.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Feststellungen des Verkehrsdienstes missachtete ein 21-jähriger Pkw-Fahrer das Rotlicht einer Ampel und stieß mit einem bevorrechtigten Pkw-Kombi eines 52-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß voneinander abgewiesen. Der Pkw-Kombi stieß in der Folge gegen ein Verkehrszeichen und eine Fußgängerampel. Danach kam er auf den dortigen Straßenbahnschienen zum Stillstand. Der Bahnverkehr war aufgrund des Unfalls bis kurz nach 23 Uhr unterbrochen.

Der 52-Jährige und sein Beifahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und von den eingesetzten Rettungskräften in Krankenhäuser verbracht. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 43.000 Euro.

Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall in der Brahmstraße wurde am Donnerstag 07.10.2021 gegen 17.45 Uhr ein 76-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand des Verkehrsunfalldienstes war ein 19-jähriger Autofahrer auf der Suche nach einem Parkplatz. Hierbei wurde offenbar seine Sicht durch die herrschende Sonneneinstrahlung stark eingeschränkt.

Der in Gegenrichtung unterwegs gewesene Fahrradfahrer fuhr zunächst in der Fahrbahnmitte und versuchte im weiteren Verlauf noch dem Fahrzeug auszuweichen. Dabei blieb der 76-jährige Zweiradfahrer am Pkw hängen und stürzte, wobei er schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen davontrug. Er kam durch die hinzugerufenen Rettungskräfte in ein Klinikum.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe weist in diesem Zusammenhang auf die in dieser Jahreszeit herrschenden Gefahren bei tiefstehender Sonne hin. Die Geschwindigkeit sollte bei Blendung sofort verringert werden. Um mögliche schlimme Folgen zu vermeiden gilt es, im Zweifel einen Gang herunterzuschalten und sehr vorsichtig weiterzufahren.

Verletzter Motorradfahrer bei Verkehrsunfall

Graben-Neudorf (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen 07.10.2021 gegen 10:30 Uhr an der Kreuzung Werderstraße/Bismarckstraße in Graben. Ein 18-jähriger Autofahrer befuhr die Werderstraße, um über die besagte Kreuzung in die Bismarckstraße zu gelangen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Motorradfahrers, der die Karlsruher Straße befuhr und es kam zum Zusammenstoß.

Der 61-jährige Motorradfahrer kam stürzte dabei und verletzte sich leicht. Es entstand einen Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro.

Autofahrerin bei Kollision mit Ampelmast schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine offenbar unter Alkoholeinwirkung stehende 43-jährige Pkw-Fahrerin wurde in der Nacht zum Freitag 08.10.2021 in der Karlsruher Sudetenstraße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach bisherigen Feststellungen der Polizei war die Fahrerin von der Sudetenstraße kommend nach links auf die östliche Rheinbrückenstraße abgebogen.

Hierbei kam sie wohl infolge ihrer Alkoholeinwirkung sowie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dortigen Ampelmast. Das Auto wurde nach links abgewiesen, drehte sich und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.

Die 43-Jährige verletzte sich schwer und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Wegen des Verdachts auf Alkoholeinwirkung wurde von ihr eine Blutprobe erhoben und der Führerschein sichergestellt. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf 9.000 Euro geschätzt.

Falsche Polizeibeamte rufen Seniorin an und erbeuten knapp 23.000 Euro

Karlsruhe-Waldstadt (ots) – Einmal mehr waren am späten Donnerstagabend falsche Polizeibeamte erfolgreich und erbeuteten von einer 89 Jahre alten Frau in der Karlsruher Waldstadt 22.700 Euro.

Kurz vor 20 Uhr meldete sich ein angeblicher Kriminalbeamter telefonisch und verunsicherte die betagte Dame mit mehreren Einbrüchen, die in den vergangenen Tagen in ihrer Nähe verübt worden seien. Dann erkundigte sich der Unbekannte nach vorhandenem Bargeld. Als die Angerufene bereitwillig kundgab, eine größere Menge in ihrer Wohnung zu haben, wurde sie gebeten, das Geld zu zählen und es aus Sicherheitsgründen der Polizei zu übergeben.

Es folgten noch mehrere Anrufe der falschen Polizisten und schließlich händigte die 89-Jährige zwischen 22 Uhr und 23 Uhr das Geld an ihrer Haustür einem unbekannten Mann aus. Zwei weitere Personen beobachteten wohl die Übergabe aus einiger Distanz.

Schließlich informierte der Sohn der Betrogenen gegen 0.25 Uhr die Polizei, die trotz einer Fahndung mit starken Kräften keine Verdächtigen mehr ermitteln konnte.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe appelliert insbesondere an jüngere Angehörige von Seniorinnen und Senioren, diese im eingehenden Gespräch über solche Maschen, beispielsweise Enkeltrick oder falsche Polizeibeamte zu informieren, aufzuklären und zu sensibilisieren. Dabei sollte die klare Anweisung gegeben werden, unter keinen Umständen fremden Personen und auch nicht der Polizei Geld oder Wertsachen auszuhändigen.