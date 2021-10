Fahrer steht unter Drogen-/Medikamenteneinfluss

Rohrbach (ots) – Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt die Polizei Landau nach einer Verkehrskontrolle am Donnerstag 07.10.2021 gegen 16.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Rohrbach. Ein 36-jähriger Autofahrer wurde kontrolliert und hatte gegenüber den Beamten eingeräumt Schmerzmittel und Cannabis am Vorabend eingenommen zu haben.

Der Fahrer wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe durch einen hinzugerufenen Arzt genommen wurde.

Pkw zerkratzt – Zeugen gesucht

Oberotterbach (ots) – In der Nacht vom 06./07.10.21, wurde ein im Rotackerweg abgestellter silberfarbener Pkw Audi mit SÜW-Kennzeichen, zerkratzt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Anruf von falscher Polizeibeamtin nicht hereingefallen

Billigheim-Ingenheim (ots) – Am Donnerstag 07.10.2021 gegen 10:30 Uhr und 13.45 Uhr, rief eine unbekannte Frau bei einer 56-Jährigen und einer 79-Jährigen in Landau bzw. Billigheim-Ingenheim an. Sie erklärte, sie sei von der Polizei und man hätte zwei Einbrecher festgenommen, die in der Nachbarschaft eine größere Summe Bargeld gestohlen hätten.

Bei den Tätern sei eine Namensliste gefunden worden, auf welcher die Namen der beiden Seniorinnen stehen würden. Deshalb sei nun Vorsicht geboten. Die unbekannte Anruferin versuchte hierbei die Vermögensverhältnisse der Geschädigten in Erfahrung zu bringen. Beide Südpfälzerinnen durchschauten die Betrugsmasche und beendeten das Telefonat bevor ein Schaden entstehen konnte.

Unsere Tipps: