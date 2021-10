Schlag gegen Drogenkriminalität (siehe Foto)

(ots) – Im Kreis Groß-Gerau nahmen die Beamten am Mittwoch 06.10.2021, 3 Tatverdächtige im Alter von 25 bis 34 Jahren fest. Eine 23-Jährige wurde in Alzey festgenommen. In einem Lastwagen, mit dem die Männer unterwegs waren, fanden Einsatzkräfte der Polizei und des Zolls insgesamt 118 Kilogramm Marihuana. Das Rauschgift war in einer doppelten Dachkonstruktion versteckt.

Bei Hausdurchsuchungen in Mainz und Alzey stellten die Ermittler weiteres Betäubungsmittel sicher. Sie beschlagnahmten etwa 10 Kg Haschisch, rund 3 Kg Amphetamin, mehrere Gramm Kokain und Marihuana. Außerdem stellten sie eine sogenannte Pumpgun, eine scharfe Pistole, Munition und über 160.000 Euro Bargeld sicher. Zwei Fahrzeuge der Verdächtigen wurde beschlagnahmt.

Der Gruppe werden mehrere Verbrechen nach dem Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Gegen Einzelne wird zudem wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Am Donnerstag 07.10.2021 wurden die Verdächtigen einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt. Die Verdächtigen äußerten sich nicht zu den Vorwürfen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete das Gericht Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Die Verdächtigen wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Ungeahnte Folgen eines Unfalls…

Kaiserslautern (ots) – Einem Taxifahrer ist in der Nacht zu Freitag 08.10.2021 im Keltenweg ein kleines Malheur passiert, mit ungeahnten Folgen. Der Mann war gegen 02 Uhr zu einer Adresse gerufen worden, um Fahrgäste aufzunehmen. Beim Rangieren des Fahrzeugs übersah er einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und stieß gegen ihn. Es entstand Sachschaden.

Die hinzugerufene Polizeistreife ermittelte den Halter des betroffenen Fahrzeugs, der Mann kam vor Ort. Er hatte sich in einem nahe gelegenen Lokal aufgehalten.Weil der Atem des 63-jährigen nach Alkohol roch und er auch zugab, Alkohol konsumiert zu haben, wurden die Autoschlüssel vorsorglich sichergestellt, um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern, und an seinen nüchternen Sohn ausgehändigt.

Allerdings stellten die Polizeibeamten bei der Aufnahme des Unfalls auch fest, dass an dem Pkw des 63-Jährigen der Termin für die nächste Hauptuntersuchung überschritten wurde, die Plakette zeigte das Datum 04/21. Auf den Mann kommt deshalb eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu. |cri

Baumzweig durchs Schulfenster geworfen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag 08.10.2021 einen großen Baumzweig durch ein Fenster der Grundschule in der Erzhütter Straße geworfen. Die Scheibe des Klassenzimmers zerbarst. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro.

Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung und bitten um Hinweise: Wem sind Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

40-Jähriger beschäftigt Polizei

Kaiserslautern (ots) – Gleich zweimal hatten es Polizeistreifen am Donnerstagabend 07.10.2021 mit einem 40-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet zu tun. Zunächst war er gegen 19 Uhr bei einer Kontrolle in der Zollamtstraße aufgefallen. Der Grund: Er hatte eine Pfeife bei sich, in der Cannabis steckte. Pfeife samt Inhalt wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Gut zwei Stunden später hatte es ein anderes Streifenteam erneut mit dem 40-Jährigen zu tun – diesmal bei einem Einsatz in der Lämmchesbergstraße. Hier war er aufgefallen, weil er in stark alkoholisiertem Zustand randalierte und einen anderen Mann bedrohte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, saß der 40-Jährige auf dem Gehweg und verhielt sich unkooperativ. Ein Atemtest bescheinigte dem Mann einen Alkoholpegel von 2,83 Promille.

Weil er dann plötzlich anfing, seinen Kopf auf den Boden und gegen den Streifenwagen zu schlagen, brachten die Polizisten den Mann schließlich in ein Fachkrankenhaus. |cri

Einbruch in Vereinsheim

Linden (ots) – Vier Flaschen Bier haben Einbrecher mitgenommen, die in der Nacht zum Mittwoch in ein Vereinsheim in der Straße Am Rauschenbuckel eingebrochen sind. Die Täter brachen die Eingangstür auf, um in das Haus zu gelangen. Möglicherweise schlug sie die Alarmanlage des Anwesens in die Flucht. 4 Flaschen mit Bier nahmen sie mit.

Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Bei Streifenfahrt Gesuchten entdeckt

Kaiserslautern (ots) – Während einer Streifenfahrt im westlichen Stadtgebiet ist Polizisten am Donnerstagabend 07.10.2021 ein Mann aufgefallen. Der Grund: Der amtsbekannte 45-Jährige war wegen eines aktuellen Haftbefehls zur Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizisten stoppten, unterzogen den Mann einer Kontrolle und eröffneten ihm den Haftbefehl, demnach konnte der 45-Jährige “wählen”, ob er nun sofort die ausstehende Geldstrafe in vierstelliger Höhe bezahlt, oder alternativ ins Gefängnis geht.

Weil der Mann den Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er zur nächsten Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 108 Tagen absitzen muss. |cri

Geld geklaut – Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots) – Weil sie im Verdacht stehen, sich sowohl an der Ladenkasse als auch an der Trinkgeldkasse eines Geschäfts in der Albertstraße vergriffen zu haben, ermittelt die Polizei in Kaiserslautern gegen zwei Männer. Die beiden 49 und 25-jährige Männer waren am späten Donnerstagnachmittag 07.10.2021 in dem Blumenladen aufgefallen; mehrere Zeugen waren sich sicher, dass das Duo Geld an sich nahm und sich anschließend aus dem Staub machen wollte. Sie verfolgten die mutmaßlichen Diebe und verständigten die Polizei.

Eine Streife stattete den Männern in ihrem Hotelzimmer einen Besuch ab und konfrontierte sie mit den Vorwürfen, beide räumten den Diebstahl schließlich ein. Bei einer Durchsuchung wurde dann nicht nur das fehlende Bargeld in der beschriebenen Stückelung, sondern auch noch etwas Rauschgift gefunden.

Geld sowie Drogen wurden sichergestellt und gegen die Männer ein Strafverfahren wegen Diebstahls sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Betrüger erbeuten 30.000 Euro

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg (ots) – Hacker sind an die Zugangsdaten von Bankkonten eines 69-Jährigen gelangt und haben 30.000 Euro erbeutet. Bereits Anfang der Woche ist ein 72-Jähriger in ähnlicher Weise Opfer von Betrügern geworden. Ob ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Aktuell ist nicht geklärt, wie die Täter es anstellten, die Daten für das Online-Banking des 69-Jährigen zu stehlen.

Von mehreren Konten des Mannes, darunter ein Vereinskonto, buchten sie insgesamt 30.000 Euro ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |erf

Autos mutwillig beschädigt – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Weil ihre Autos mutwillig beschädigt wurden, haben zwei Fahrzeughalter am Donnerstag Anzeige erstattet. Die Polizei sucht zu beiden Fällen Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, und bittet um Rückmeldungen unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250.

In der Straße “Bahnheim” wurde in der Zeit zwischen Dienstagvormittag, 11 Uhr, und Mittwochmittag, 12 Uhr, ein Opel Agila mit einem spitzen Gegenstand malträtiert. Die Täter hinterließen Kratzer auf der Motorhaube, die sich bis über den vorderen Radkasten auf der Beifahrerseite ziehen. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Im zweiten Fall traf es ein Cabriolet, das in der Moltkestraße abgestellt war. Die Besitzerin entdeckte am Dienstagabend, dass das Verdeck des BMW beschädigt wurde. Unbekannte Täter hatten es mit mehreren Schnitten zerstört. Geschätzter Schaden auch hier: rund 1.000 Euro. Täterhinweise gibt es derzeit nicht. |cri

Unfallfluchten

Kaiserslautern (ots) – Zwei Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion 1 am Donnerstag gemeldet worden. Aus der Karpfenstraße ging am Abend eine Anzeige ein. Hier wurde zwischen 13 Uhr 18:00 Uhr der Heckbereich eines Mercedes E 200 beschädigt. Die Fahrerin des Wagens parkte in Höhe des Anwesens Nummer 6. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, fand sie den Schaden. Der Unfallverursacher war verschwunden.

Aus der Mainzer Straße ging ebenfalls am Abend eine Anzeige ein. Die Fahrerin eines Opel Corsa hatte ihren Wagen gegen 15 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie um 18 Uhr wieder zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden am hinteren linken Kotflügel.

Bei Inaugenscheinnahme der Beamten fiel allerdings auf, dass sie ebenfalls Schrammspuren an der Felge hatte, die zu den anderen Spuren passten, aber nicht in die Gleiche Richtung zeigten. Daher ist es ebenfalls möglich, dass die Fahrerin den Schaden selbst, beispielsweise durch Vorbeischrammen an einer Hauswand, verursacht hat.

Hinweise auf die jeweiligen Unfallverursacher und den Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 gern entgegen. |elz

Einbrecher kommen tagsüber

Kaiserslautern (ots) – Diebe sind am Donnerstag im Römerweg in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter kamen am Tag. Sie brachen eine Terrassentür des Anwesens auf und stiegen ein. Im Haus suchten sie das komplette Erdgeschoss und ein Obergeschoss ab. Offensichtlich hatten sie es auf Schmuck abgesehen. Die Einbrecher stahlen Ohrringe im Wert von etwa 100 Euro.

Hinterlassen haben sie einen Sachschaden von mindestens 800 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Großangelegte Abfalltransport-Kontrolle

A6, Parkplatz Schweinsdell (ots) – Von Donnerstagmorgen bis zum Nachmittag wurde auf dem Parkplatz Schweinsdell in Kooperation mit der SAM Mainz eine Abfalltransportkontrolle durchgeführt. Von 28 kontrollierten Fahrzeugeinheiten mussten insgesamt 9 beanstandet werden.

Davon 3 wegen abfallrechtlichen Verstößen. 7 wurden wegen geringen technischen Mängeln, sowie wegen fehlender oder mangelhafter Fahrzeugdokumente und Verstößen gegen die Sozialvorschriften beanstandet. Insgesamt wurden 7 Verwarnungen, 2 Ordnungswidrigkeiten, 2 Mängelberichte und 2 sonstige Berichte gefertigt.