Zeugin nach sexuellem Übergriff auf Jugendliche gesucht

Erbach/Odenwaldkreis (ots) – Die Kriminalpolizei (K 10) sucht eine Fußgängerin, die eine wichtige Zeugin in einem Ermittlungsfall wegen eines sexuellen Übergriffs ist. Der Vorfall hat sich am Donnerstag 07.10.2021 gegen 19 Uhr “Am Roßbächlein” ereignet. Die auf dem Heimweg befindliche Jugendliche, trug ihre Gitarre auf dem Rücken. In der Sackgasse/Nähe Erbacher Bahnhof, wurde sie von einem älteren Mann sexuell bedrängt.

Der Mann ist schätzungsweise zwischen 70 und 75 Jahre alt, klein und soll eine kräftige Figur haben.

Die Zeugin war zur Tatzeit als Fußgängerin in unmittelbarer Nähe des Geschehens. Sie wird dringend gebeten sich mit der Polizei (K 10) in Erbach in Verbindung zu setzen. Telefonisch sind die fallzuständigen Beamten unter der Rufnummer 06062 / 953-0 zu erreichen.

Darmstadt

Schneller Fahndungserfolg nach Überfall auf Bäckerei – Duo festgenommen

Darmstadt (ots) – Wie wichtig ein erfahrener Schutzmann vor Ort ist, der nicht nur sein Einsatzgebiet kennt, sondern auch die Menschen die dort wohnen, zeigte sich am Donnerstag 07.10.2021. Nachdem 2 Kriminelle eine Bäckerei in der “Untere Mühlstraße” überfielen, dauerte es nicht lange und noch im Rahmen der anschließenden Fahndung nahm der Schutzmann vor Ort, 2 Tatverdächtige fest. Die beiden 18- und 22-jährigen Männer waren dem erfahrenen Polizisten bekannt.

Im Zusammenspiel mit der von einem Zeugen detailliert gelieferten Personenbeschreibung erkannte der Ordnungshüter das Duo unter anderem in einer Einkaufspassage wieder, wo die Handschellen klickten. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei diesem wichtigen Zeugen um einen pensionierten Polizisten, der offenbar seinen Spürsinn nicht verloren hatte.

Beide Festgenommenen wurden in das Gewahrsam der Polizei gebracht. Bei ihrer anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten Beweismaterial sicher. Im Zuge der weiteren Untersuchungen und dank der Aufmerksamkeit von Zeugen wurden zudem die weiße Tüte sowie Teile der Beute im erweiterten Umfeld des Tatortes gefunden und von der Polizei sichergestellt.

Das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kripo ist mit dem Fall und den andauernden Ermittlungen zu den Hintergründen betraut. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt werden die beiden jungen Männer aus Darmstadt noch heute einem Haftrichter vorgeführt. Der wird darüber entscheiden, ob gegen das Duo ein Untersuchungshaftbefehl erlassen wird.

Kontrolle mündet in Wohnungsdurchsuchung und Sicherstellung von Drogen

Darmstadt (ots) – Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Drogen durchsuchten Ermittler des Darmstädter Rauschgiftkommissariats K 34, weitere Beamte der Kriminalpolizei zusammen mit Kollegen der Schutzpolizei und mit Unterstützung eines Diensthundes aus dem benachbarten Polizeipräsidium Frankfurt mittels auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erlassenen richterlicher Durchsuchungsbeschluss, am Donnerstag (7.10.) eine Wohnung in Darmstadt.

Der Durchsuchung waren die Kontrollen von vier 16 bis 20 Jahre alten Tatverdächtigen vorausgegangen, die am späten Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr in der Mauerstraße von der Polizei gestoppt wurden. Dabei zeigte sich, dass alle vier Personen, die alle dieselbe Wohnung verließen, auffällig hohe Summen Bargeld, teilweise bis zu über 1000 Euro, mit sich führten. Weil bereits wenige Minuten zuvor eine weitere Person, die aus der gleichen Wohnung kam kontrolliert und bei dieser rund 200 Gramm Haschisch in einer Tasche gefunden wurde, erhärtete sich zunehmend der Verdacht, dass aus der Wohnung heraus der Handel von Drogen erfolgte.

Die jungen Männer wurden vorläufig festgenommen und die mutmaßliche Wohnung aus alle Tatverdächtigen kamen durchsucht. Hierbei stellten die Beamten weitere rund 2000 Euro Bargeld sowie 1,3 Kilogramm Haschisch und 14 Gramm Marihuana sicher.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwarten nun Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Zigarettenautomaten mit Flexmaschine beschädigt

Darmstadt-Wixhausen (ots) – Mit dem Ziel einen Zigarettenautomaten zu plündern, hatte sich offenbar ein noch unbekannter Täter am Freitagmorgen 08.10.2021 in der Messeler-Park-Straße zu schaffen gemacht. Mit einer Flexmaschine versuchte der mit einem dunklen Kapuzenpullover Bekleidete gegen 02 Uhr das Gerät zu öffnen. Als sein Vorhaben von einer Zeugin bemerkt wurde, ließ er von seinem weiteren Vorgehen ab und flüchtete.

Zurück blieb ein Schaden von mindestens 500 Euro. Das Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-41310 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Containerbrand ruft Polizei auf den Plan

Mühltal-Traisa (ots) – Ein Müllcontainer-Brand in der Straße “Im Rosengarten” rief in der Nacht zum Freitag (8.10.) die Polizei auf den Plan. Ein Anwohner alarmierte gegen 0.20 Uhr die Polizei und meldete einen Müllcontainer, der gebrannt hatte. Das Feuer wurde durch den Anwohner bereits im Vorfeld gelöscht. Wo das Feuer ausgebrochen war, muss noch geprüft werden.

Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Eine mögliche Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Nach Farbschmiererei auf Werbetafel Zeugen gesucht

Griesheim (ots) – Weil sich Vandalen an einer Werbetafel eines Hotels in der Straße “Am Schwimmbad” zu schaffen machten, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Unter anderem hinterließen die Unbekannten im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend (6.10.) und Donnerstagnachmittag (7.10.) ein Hakenkreuz auf der Tafel.

Insgesamt wird der Schaden auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Beamtinnen und Beamten des polizeilichen Staatsschutzes nehmen die sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Unfall mit mehreren Fahrzeugen – Rettungshubschrauber im Einsatz

A67/Darmstädter Kreuz-Pfungstadt (ots) – Am Freitagmittag 08.10.2021 kam es gegen 11.45 Uhr zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn 67 zwischen dem Darmstädter Kreuz und der Anschlussstelle Pfungstadt, bei dem auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhren mehrere Fahrzeuge hintereinander auf der linken Fahrspur die Autobahn in Richtung Süden entlang, als offenbar aufgrund stockenden Verkehrs mehrere, nach jetzigem Stand fünf Fahrzeuge, aufeinander aufgefahren sind. Insgesamt sechs Personen wurden bei der Kollision verletzt, wovon drei 17-, 20- und 46-jährige Frauen und ein 37 Jahre alter Mann schwere, aber nach jetzigem Stand keine lebensbedrohlichen, Verletzungen davongetragen haben.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Zusätzlich wurde die Autobahnmeisterei für Absperrmaßnahmen und Straßenreinigung hinzugezogen. Die Polizei musste unter anderem für die Landung des Rettungshubschraubers kurzzeitig die Autobahn in beide Richtungen voll sperren. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Schadenshöhe können zurzeit noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Wie genau sich der Unfall zugetragen hat, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

In Baustellenfahrzeug gekracht – 52- und 64-Jähriger schwer verletzt

Seeheim-Jugenheim (ots) – Am Freitagmorgen 8.10.2021 gegen 9 Uhr, krachte ein Wagenlenker in der Friedrich-Ebert-Straße in ein Baustellenfahrzeug. Hierbei wurden ein 52- und 64-Jähriger schwer verletzt.

Ein 85-jähriger Autofahrer aus Darmstadt befuhr mit seinem Ford die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Heidelberger Straße. Die beiden 52- und 64-jährigen Mitarbeiter einer Baufirma waren gerade dabei ihr am Straßenrand geparktes Baustellenfahrzeug zu entladen, als der Fahrer des Fords aus bisher ungeklärter Ursache in das abgestellte Baustellenfahrzeug fuhr.

Durch die Kollision zogen sich die beiden Arbeitskollegen schwere, aber nach jetzigem Stand keine lebensbedrohlichen, Verletzungen zu. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 85-jährige Wagenlenker wurde ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Weshalb es zum Zusammenstoß kam, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden. Die Friedrich-Ebert-Straße musste für die Unfallaufnahme insgesamt eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Groß-Gerau

Polizeieinsatz in Wohnhaus – 51-Jähriger in Fachklinik eingewiesen

Groß-Gerau (ots) – Ein 51-jähriger Mann hat am Freitagmittag 08.10. einen größeren Polizeieinsatz in der Bruchstraße ausgelöst und befindet sich jetzt in einer Fachklinik. Gegen 11.15 Uhr wurde die Polizei informiert, nachdem sich der Groß-Gerauer in dem Anwesen verbarrikadiert hatte. Ersten Erkenntnissen zufolge befand er sich in einem psychischen Ausnahmezustand.

Hierbei wurde eine Familienangehörige leicht verletzt und Möbelstücke beschädigt. Aufgrund der Gesamtsituation wurden unter anderem Spezialkräfte hinzugezogen. Der 51-Jährige konnte schließlich gegen 15 Uhr festgenommen und im Anschluss in eine psychiatrische Fachklinik gebracht werden. Im Zuge des Einsatzes kam es aufgrund von Absperrungen im Umfeld zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Unfall mit 7 Verletzten führte zur Vollsperrung

Rüsselsheim (ots) – Am Donnerstagabend 07.10.2021 gegen 22:20 Uhr wollte ein 20-jähriger Autofahrer von der Haßlocher Straße nach links auf den Rugbyring Richtung Raunheim abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden, geradeaus fahrenden PKW. Beim Zusammenstoß wurden der Unfallverursacher und seine 4 Mitfahrer, als auch die beiden Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs, eine 28-jährige Mutter mit ihrem 3-jährigen Sohn, verletzt.

Über die Schwere der Verletzungen im Einzelnen liegen bisher keine Erkenntnisse vor. Durch den Unfall, bei dem es an beiden Fahrzeugen zum Totalschaden kam, musste der Haßlocher Kreisel für 80 Minuten lang komplett gesperrt werden. Insgesamt waren 12 Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sowie zwei Abschleppwagen im Einsatz.

Kreis Bergstraße

Zwei Verletzte und Sachschaden bei Küchenbrand

Biblis-Nordheim (ots) – Am Donnerstagabend 07.10.2021 kam es in Nordheim zu einem Küchenbrand. Um kurz vor 21:00 Uhr wurde der Zentralen Leitstelle Bergstraße durch Nachbarn Rauch und Feuer aus einem Einfamilienhaus in der Ringstraße gemeldet. Noch vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte ein 34-jähriger Nachbar durch sein beherztes Eingreifen schlimmeres verhindert. Er trug die 84-jährige, bettlägerige Bewohnerin des Hauses ins Freie.

Ihre 37-jährige Pflegekraft konnte selbstständig das Haus verlassen. Während der Nachbar unverletzt blieb, erlitten die beiden Frauen eine Rauchgasvergiftung und wurden zur weiteren Behandlung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die eingesetzten Feuerwehren aus Biblis und den Ortsteilen konnten den Brand unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Die Kücheneinrichtung wurde durch den Brand völlig zerstört. Auch mehrere Fenster waren geborsten. Zur Schadenshöhe kann derzeit keine Aussage getroffen werden.

Schadenshöhe und Brandursache sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, welche durch das Fachkommissariat 10 der Polizeidirektion Bergstraße voraussichtlich im Laufe des Freitages aufgenommen werden können. Nach derzeitigem Sachstand gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung

