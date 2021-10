Neustadt: Schlägerei in der Marktstraße ? – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Am Donnerstag 07.10.2021 um 13 Uhr lag ein 28-jähriger Mann weinend und zusammengekrümmt in der Marktstraße. Er hatte eine starke Schwellung im Gesicht und erklärte, von zwei ihm unbekannten und nicht zu beschreibenden Männern grundlos zusammengeschlagen worden zu sein. Tatort war nach seinen Angaben zwischen der Ringstraße und der Marktstraße.

Ein Rettungswagen kümmerte sich um den Verletzten, der nach der Versorgung nicht ins Krankenhaus musste. Während des Einsatzes befanden sich etwa 15 Kinder und Erwachsene in unmittelbarer Nähe. Die Polizei hofft, dass es darunter Zeugen des vorangegangenen Geschehens gibt. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder dem Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 06692 8936 in Verbindung zu setzen.

Teile der Lingusterhecke herausgerissen und Flurschaden

Bad Endbach (ots) – Der Unfall war zwar fast im Wald, aber die Polizei Biedenkopf hofft auf Zeugenaussagen durch Spaziergänger und auf Hinweise zum verursachenden Fahrzeug. Gefundene Fahrzeugteile und die Reifenspuren deuten auf ein größeres Fahrzeug des Herstellers VW hin. Wo also steht seit spätestens Dienstag 28.09.2021 um 11 Uhr, ein VW mit einem frischen Unfallschaden, der durch den Kontakt mit Buschwerk entstanden sein könnte.

Der Unfall war zwischen Montag, 27. und Dienstag, 28. September. Unfallort ist ein Gartengrundstück auf der Bad Endbacher Platte in der Gemarkung “In der Gasse” Vermutlich beim Wenden beschädigte das Auto mehrere Meter der Lingusterhecke des Gartens und riss Teile dabei sogar gänzlich heraus. Beim Befahren des Gartens entstand der zusätzliche Flurschaden. Den Gesamtschaden beziffert der Gartenbesitzer vierstellig. Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Frontalzusammenstoß – Mehrere Verletzte

Kirchhain/Rauschenberg (ots) – Die Landstraße 3073 zwischen Kirchhain und Rauschenberg ist seit ca. 15.20 Uhr (Freitag, 08. Oktober) wegen eines schweren Verkehrsunfalls voll gesperrt. Nach ersten Informationen stießen 2 Autos frontal zusammen. Eine Befragung der Fahrer und Insassen ist wegen der notwendigen medizinischen Versorgung derzeit nicht möglich. Angaben zum Gesundheitszustand und zur Anzahl der Verletzten können daher zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls nicht gemacht werden.

Zeugen des unmittelbaren Unfallgeschehens haben sich noch nicht gemeldet, sodass es derzeit auch keine Aussagen zum Unfallhergang gibt. Die Polizei zieht in Absprache mit der Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen zur Klärung hinzu. Etwaige Zeugen des Unfallhergangs werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 in Verbindung zu setzten.

Sterzhausen: Versuchter Geschäftseinbruch

(ots) – Einbrecher scheiterten an der massiven Holzeingangstür eines Geschäfts in der Wittgensteiner Straße. Die Tür widerstand sämtlichen Aufbruchsversuchen. Die Kripo Marburg ermittelt wegen versuchten Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise.

Wer hat zur Tatzeit von Mittwoch auf Donnerstag, 07. Oktober, zwischen 19.40 und 08.30 Uhr Beobachtungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain: Positiver Drogentest

(ots) – Nach der positiven Reaktion eines Drogentests auf THC und Amphetamine ließ die Polizei Stadtallendorf einen Ende 30-jährigen nicht mehr weiterfahren und veranlasste die notwendige Blutprobe zur Feststellung der tatsächlichen Fahruntüchtigkeit.

Außerdem stellte die Polizei mehrere verschiedene und geringe Mengen Betäubungsmittel sicher, die der im Ostkreis lebende Mann dabeihatte. Die allgemeine Verkehrskontrolle war am Donnerstag, 07. Oktober, um 15 Uhr.

Wehrda: Unfall – Fahrer ohne Führerschein und erheblich unter Alkoholeinfluss

(ots) – Am Donnerstag 07.10.2021 um 18.45 Uhr kam es im Grünen Weg in Wehrda zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Gesamtschaden von über 20.000 Euro entstand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein über 50-jähriger Mann aus dem Landkreis, hat keinen Führerschein und stand deutlich unter Alkoholeinfluss, sein Alkotest zeigte 2,8 Promille.

Bei einem Versuch rückwärts einzuparken fuhr der Mann zu schnell und schief in die Einfahrt. Dabei überfuhr er mit seinem Auto einen 40 cm hohen Absatz zum Nachbargrundstück und kollidierte mit einem geparkten Auto. Die Polizei veranlasste letztlich eine Blutprobe.

Marburg: Audi verkratzt

Wer hat das schwarze Audi Cabriolet verkratzt? An dem Auto entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Es parkte zur Tatzeit zwischen 13.30 Uhr am Dienstag und 14 Uhr am folgenden Donnerstag auf dem Parkplatz der Caritas in der Straße In der Badestube.

Der oder die Täter verkratzen die Beifahrerseite und quasi die komplette Motorhaube. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg: Flucht nach Parkplatzrempler

(ots) – Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen nach Zeugen und bittet nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Wohnhauses Ginseldorfer Weg 42 um Hinweise. Bei dem Unfall entstand an einem grauen Opel Corsa hinten rechts ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Hinweise zum verursachenden Fahrzeug ergaben sich bislang nicht. Der Unfall passierte am Mittwoch, 06. Oktober, zwischen 07 und 17 Uhr. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt: Lastwagen streift Rettungswagen

(ots) – Bei der leichten Kollision im Begegnungsverkehr entstand am Außenspiegel des Rettungswagens ein leichter Schaden. Der Fahrer des beteiligten Lastwagens, eines hellen VW-Transporters mit offener Pritsche, setzte seine Fahrt nach Neustadt fort.

Der Unfall auf der Landstraße 3263 zwischen Neustadt und Wasenberg war am Donnerstag, 07. Oktober, um 16.30 Uhr. Möglicherweise entstand auch am Außenspiegel des Pritschenwagens ein Schaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Stadtallendorf: Weißen Hyundai i30 beschädigt

(ots) – Am Mittwoch 06.10.2021 gegen 13 Uhr, kam es hinter dem Imbiss auf dem Lidl-Parkplatz in der Teichwiesenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei entstand am rechten Kotflügel eines vorwärts eingeparkten weißen Hyundai i30 eine Beule und damit ein Schaden von vermutlich mindestens 1.200 Euro.

Statt eines Namens und einer Erreichbarkeit hinterließ mutmaßlich der der Unfallverursacher einen Zettel mit beleidigendem Inhalt. Unter Verdacht steht der Fahrer eines blauen Kompaktfahrzeugs. Die Polizei sicherte neben dem handgeschriebenen Zettel auch die entsprechende Fremdfarbe.

Wer hat den Unfall, der möglicherweise auch durch das Öffnen der Tür passierte, beobachtet? Wer kann Angaben zum beteiligten Fahrzeug und zum verursachenden Insassen machen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

